7 ta oltin va jamoaviy g‘alaba: O‘zbekiston terma jamoasi Osiyoda tengsiz

·61·Sport
7 ta oltin va jamoaviy g‘alaba: O‘zbekiston terma jamoasi Osiyoda tengsiz

Jakartada boks bo‘yicha U-19 yosh toifasidagi Osiyo chempionati O‘zbekiston terma jamoasining yorqin g‘alabasi bilan yakunlandi. Finalga chiqqan sakkiz nafar bokschimizdan yettitasi hal qiluvchi jangda zafar quchib, oltin medalni qo‘lga kiritdi.

Sakkiz finaldan yettita g‘alaba

O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi final kuni deyarli mukammal natija qayd etdi. Ringga ko‘tarilgan sakkiz nafar vakilimizning yettitasi raqiblarini mag‘lub etib, Osiyo chempioni bo‘ldi.

Jakarta mezbonlik qilgan U-19 va U-23 yosh toifalaridagi qit’a chempionati 3–16 iyul kunlari o‘tkazildi. Musobaqaning rasmiy dasturidan erkaklar va ayollar o‘rtasidagi final janglari ham o‘rin olgan.

O‘zbekistonning yetti yangi Osiyo chempioni

Oltin medallarni qo‘lga kiritgan bokschilar:

Vazn toifasi

Osiyo chempioni

-50 kg

O‘tkirbek Norqosimov

-55 kg

Yelyor Rustamov

-60 kg

Muhammadrizo Ukimov

-75 kg

Suhrob Rahmatullayev

-80 kg

Abror Sharipov

-85 kg

Sardor Bahromxo‘jayev

-90 kg

Asadbek Sultanboyev

Ushbu sportchilar musobaqa davomida bir necha bosqichdan muvaffaqiyatli o‘tib, finalga qadar yetib kelgandi. Yarimfinal oldidan ham O‘zbekiston erkaklar jamoasi hal qiluvchi bosqichga eng ko‘p bokschi olib chiqqan terma jamoalardan biri bo‘lgan.

Islom Salixovga kumush, yana bir bokschimizga bronza

+90 kg vazn toifasida ishtirok etgan Islom Salixov finalda g‘alaba qozona olmadi va Osiyo chempionatining kumush medaliga sazovor bo‘ldi.

-70 kg vazndagi Saidxo‘ja Sadillaxo‘jayev esa musobaqani bronza medali bilan yakunladi.

Shu tariqa, O‘zbekiston U-19 o‘g‘il bolalar terma jamoasining umumiy natijasi quyidagicha bo‘ldi:

  • 7 ta oltin medal;

  • 1 ta kumush medal;

  • 1 ta bronza medal.

O‘zbekiston umumjamoa hisobida birinchi

Yettita chempionlik O‘zbekiston terma jamoasiga umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni taqdim etdi. Bu natija mamlakat boks maktabida yangi iqtidorli avlod shakllanayotganini yana bir bor ko‘rsatdi.

Yosh bokschilarning Jakartadagi muvaffaqiyati kelgusida kattalar o‘rtasidagi Osiyo va jahon chempionatlari hamda Olimpiya o‘yinlari uchun munosib zaxira yetishib chiqayotganidan dalolat beradi.

Sizningcha, bu chempionlardan qaysi biri kelajakda Olimpiya o‘yinlarida ham oltin medal qo‘lga kiritishi mumkin?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabani Diego Maradonaga bagʻishladiLionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabani Diego Maradonaga bagʻishladiBugun, 17:35Yuventus Tottenxem hujumchisi Richarlison transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiYuventus Tottenxem hujumchisi Richarlison transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 17:34Myuller Angliya terma jamoasining xatosini aytdi: «Aqlimga sig‘maydi»Myuller Angliya terma jamoasining xatosini aytdi: «Aqlimga sig‘maydi»Bugun, 16:26Robert Lewandowski MLSga oʻtdi: Polshalik yulduz nima uchun Yevropada qolishni istamadi?Robert Lewandowski MLSga oʻtdi: Polshalik yulduz nima uchun Yevropada qolishni istamadi?Bugun, 16:15JCH-2026 finali: Argentina va Ispaniya to‘qnashuvida imkoniyatlar qanday?JCH-2026 finali: Argentina va Ispaniya to‘qnashuvida imkoniyatlar qanday?Bugun, 15:45Jud Bellingem va Lionel Messi oʻrtasidagi dahanaki jang: Angliyalik yulduz nima dedi?Jud Bellingem va Lionel Messi oʻrtasidagi dahanaki jang: Angliyalik yulduz nima dedi?Bugun, 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi