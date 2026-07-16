7 ta oltin va jamoaviy g‘alaba: O‘zbekiston terma jamoasi Osiyoda tengsiz
Jakartada boks bo‘yicha U-19 yosh toifasidagi Osiyo chempionati O‘zbekiston terma jamoasining yorqin g‘alabasi bilan yakunlandi. Finalga chiqqan sakkiz nafar bokschimizdan yettitasi hal qiluvchi jangda zafar quchib, oltin medalni qo‘lga kiritdi.
Sakkiz finaldan yettita g‘alaba
O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi final kuni deyarli mukammal natija qayd etdi. Ringga ko‘tarilgan sakkiz nafar vakilimizning yettitasi raqiblarini mag‘lub etib, Osiyo chempioni bo‘ldi.
Jakarta mezbonlik qilgan U-19 va U-23 yosh toifalaridagi qit’a chempionati 3–16 iyul kunlari o‘tkazildi. Musobaqaning rasmiy dasturidan erkaklar va ayollar o‘rtasidagi final janglari ham o‘rin olgan.
O‘zbekistonning yetti yangi Osiyo chempioni
Oltin medallarni qo‘lga kiritgan bokschilar:
Vazn toifasi
Osiyo chempioni
-50 kg
O‘tkirbek Norqosimov
-55 kg
Yelyor Rustamov
-60 kg
Muhammadrizo Ukimov
-75 kg
Suhrob Rahmatullayev
-80 kg
Abror Sharipov
-85 kg
Sardor Bahromxo‘jayev
-90 kg
Asadbek Sultanboyev
Ushbu sportchilar musobaqa davomida bir necha bosqichdan muvaffaqiyatli o‘tib, finalga qadar yetib kelgandi. Yarimfinal oldidan ham O‘zbekiston erkaklar jamoasi hal qiluvchi bosqichga eng ko‘p bokschi olib chiqqan terma jamoalardan biri bo‘lgan.
Islom Salixovga kumush, yana bir bokschimizga bronza
+90 kg vazn toifasida ishtirok etgan Islom Salixov finalda g‘alaba qozona olmadi va Osiyo chempionatining kumush medaliga sazovor bo‘ldi.
-70 kg vazndagi Saidxo‘ja Sadillaxo‘jayev esa musobaqani bronza medali bilan yakunladi.
Shu tariqa, O‘zbekiston U-19 o‘g‘il bolalar terma jamoasining umumiy natijasi quyidagicha bo‘ldi:
7 ta oltin medal;
1 ta kumush medal;
1 ta bronza medal.
O‘zbekiston umumjamoa hisobida birinchi
Yettita chempionlik O‘zbekiston terma jamoasiga umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni taqdim etdi. Bu natija mamlakat boks maktabida yangi iqtidorli avlod shakllanayotganini yana bir bor ko‘rsatdi.
Yosh bokschilarning Jakartadagi muvaffaqiyati kelgusida kattalar o‘rtasidagi Osiyo va jahon chempionatlari hamda Olimpiya o‘yinlari uchun munosib zaxira yetishib chiqayotganidan dalolat beradi.
Sizningcha, bu chempionlardan qaysi biri kelajakda Olimpiya o‘yinlarida ham oltin medal qo‘lga kiritishi mumkin?
…