O‘zbekistonda 596,9 ming korxona bor: yetakchi soha ma’lum qilindi
O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan korxona va tashkilotlar soni 596,9 mingtaga yetdi. Ularning eng katta qismi savdo sohasi hissasiga to‘g‘ri kelmoqda — mamlakatdagi har to‘rtta korxonaning kamida bittasi shu yo‘nalishda ishlaydi.
Milliy statistika qo‘mitasi taqdim etgan ma’lumotlar iqtisodiyotda savdo va qishloq xo‘jaligi hali ham asosiy o‘rinni egallayotganini ko‘rsatdi. Axborot texnologiyalari va aloqa sohasidagi tashkilotlar soni esa nisbatan kamligicha qolmoqda.
Savdo sohasi katta farq bilan yetakchi
2026 yil 1 iyul holatiga ko‘ra, O‘zbekistonda savdo sohasida 162 867 ta korxona va tashkilot faoliyat yuritmoqda.
Bu respublikadagi barcha korxona va tashkilotlarning taxminan 27,3 foizi degani. Demak, mamlakatda faoliyat ko‘rsatayotgan har to‘rtta subyektdan bittadan ko‘prog‘i savdo bilan bog‘liq.
Savdo sohasining yetakchiligi chakana va ulgurji savdo, do‘konlar, bozor xizmatlari hamda elektron tijorat yo‘nalishlarida tadbirkorlik keng tarqalganini ko‘rsatadi.
Qishloq xo‘jaligi ikkinchi o‘rinda
Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida 130 890 ta korxona mavjud. Ularning umumiy ko‘rsatkichdagi ulushi qariyb 21,9 foizni tashkil etadi.
Savdo va qishloq xo‘jaligi sohalari birgalikda mamlakatdagi barcha korxona va tashkilotlarning 49,2 foizini qamrab olmoqda.
Uchinchi o‘rinni sanoat egallagan. Ushbu yo‘nalishda 63 312 ta korxona faoliyat yurityapti. Bu umumiy ko‘rsatkichning taxminan 10,6 foiziga teng.
Korxonalar qaysi sohalarda ko‘proq?
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ko‘rsatkichlar quyidagicha:
Soha
Korxona va tashkilotlar soni
Savdo
162 867 ta
Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi
130 890 ta
Sanoat
63 312 ta
Yashash va ovqatlanish xizmatlari
33 547 ta
Qurilish
32 691 ta
Tashish va saqlash
18 638 ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar
15 127 ta
Axborot va aloqa
13 436 ta
Boshqa faoliyat turlari
126 348 ta
Ovqatlanish va qurilish ko‘rsatkichlari yaqin
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida 33 547 ta, qurilishda esa 32 691 ta korxona va tashkilot ishlamoqda.
Ushbu ikki yo‘nalish o‘rtasidagi farq bor-yo‘g‘i 856 tani tashkil etadi. Bu mehmonxona, umumiy ovqatlanish va qurilish xizmatlari tadbirkorlar uchun keng tarqalgan yo‘nalishlardan bo‘lib qolayotganini ko‘rsatadi.
Tashish va saqlash sohasida 18 638 ta, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlarda esa 15 127 ta subyekt faoliyat ko‘rsatmoqda.
Axborot va aloqa sohasida 13,4 mingta subyekt bor
Axborot va aloqa yo‘nalishidagi korxona va tashkilotlar soni 13 436 tani tashkil etdi. Bu keltirilgan asosiy sohalar orasidagi eng past ko‘rsatkichdir.
Ushbu yo‘nalishga axborot texnologiyalari, dasturiy mahsulotlar, telekommunikatsiya, internet xizmatlari va media bilan bog‘liq faoliyat turlari kiradi.
Qolgan iqtisodiy faoliyat yo‘nalishlarida jami 126 348 ta korxona va tashkilot ishlamoqda.
Iqtisodiyotda an’anaviy sohalar ustun
Statistika O‘zbekistonda korxonalar asosan savdo, qishloq xo‘jaligi va sanoatda jamlanganini ko‘rsatmoqda. Ushbu uch soha hissasi mamlakatdagi barcha faol korxona va tashkilotlarning qariyb 60 foiziga to‘g‘ri keladi.
Ayni paytda axborot texnologiyalari, transport, tibbiy va ijtimoiy xizmatlar kabi yo‘nalishlarda korxonalar sonini oshirish iqtisodiyotni yanada diversifikatsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
Sizningcha, kelgusi yillarda O‘zbekistonda qaysi sohadagi korxonalar soni eng tez o‘sadi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…