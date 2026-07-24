O‘zbekistonda 596,9 ming korxona bor: yetakchi soha ma’lum qilindi

·31·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda 596,9 ming korxona bor: yetakchi soha ma’lum qilindi

O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan korxona va tashkilotlar soni 596,9 mingtaga yetdi. Ularning eng katta qismi savdo sohasi hissasiga to‘g‘ri kelmoqda — mamlakatdagi har to‘rtta korxonaning kamida bittasi shu yo‘nalishda ishlaydi.

Milliy statistika qo‘mitasi taqdim etgan ma’lumotlar iqtisodiyotda savdo va qishloq xo‘jaligi hali ham asosiy o‘rinni egallayotganini ko‘rsatdi. Axborot texnologiyalari va aloqa sohasidagi tashkilotlar soni esa nisbatan kamligicha qolmoqda.

Savdo sohasi katta farq bilan yetakchi

2026 yil 1 iyul holatiga ko‘ra, O‘zbekistonda savdo sohasida 162 867 ta korxona va tashkilot faoliyat yuritmoqda.

Bu respublikadagi barcha korxona va tashkilotlarning taxminan 27,3 foizi degani. Demak, mamlakatda faoliyat ko‘rsatayotgan har to‘rtta subyektdan bittadan ko‘prog‘i savdo bilan bog‘liq.

Savdo sohasining yetakchiligi chakana va ulgurji savdo, do‘konlar, bozor xizmatlari hamda elektron tijorat yo‘nalishlarida tadbirkorlik keng tarqalganini ko‘rsatadi.

Qishloq xo‘jaligi ikkinchi o‘rinda

Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida 130 890 ta korxona mavjud. Ularning umumiy ko‘rsatkichdagi ulushi qariyb 21,9 foizni tashkil etadi.

Savdo va qishloq xo‘jaligi sohalari birgalikda mamlakatdagi barcha korxona va tashkilotlarning 49,2 foizini qamrab olmoqda.

Uchinchi o‘rinni sanoat egallagan. Ushbu yo‘nalishda 63 312 ta korxona faoliyat yurityapti. Bu umumiy ko‘rsatkichning taxminan 10,6 foiziga teng.

Korxonalar qaysi sohalarda ko‘proq?

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ko‘rsatkichlar quyidagicha:

Soha

Korxona va tashkilotlar soni

Savdo

162 867 ta

Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi

130 890 ta

Sanoat

63 312 ta

Yashash va ovqatlanish xizmatlari

33 547 ta

Qurilish

32 691 ta

Tashish va saqlash

18 638 ta

Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar

15 127 ta

Axborot va aloqa

13 436 ta

Boshqa faoliyat turlari

126 348 ta

Ovqatlanish va qurilish ko‘rsatkichlari yaqin

Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida 33 547 ta, qurilishda esa 32 691 ta korxona va tashkilot ishlamoqda.

Ushbu ikki yo‘nalish o‘rtasidagi farq bor-yo‘g‘i 856 tani tashkil etadi. Bu mehmonxona, umumiy ovqatlanish va qurilish xizmatlari tadbirkorlar uchun keng tarqalgan yo‘nalishlardan bo‘lib qolayotganini ko‘rsatadi.

Tashish va saqlash sohasida 18 638 ta, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlarda esa 15 127 ta subyekt faoliyat ko‘rsatmoqda.

Axborot va aloqa sohasida 13,4 mingta subyekt bor

Axborot va aloqa yo‘nalishidagi korxona va tashkilotlar soni 13 436 tani tashkil etdi. Bu keltirilgan asosiy sohalar orasidagi eng past ko‘rsatkichdir.

Ushbu yo‘nalishga axborot texnologiyalari, dasturiy mahsulotlar, telekommunikatsiya, internet xizmatlari va media bilan bog‘liq faoliyat turlari kiradi.

Qolgan iqtisodiy faoliyat yo‘nalishlarida jami 126 348 ta korxona va tashkilot ishlamoqda.

Iqtisodiyotda an’anaviy sohalar ustun

Statistika O‘zbekistonda korxonalar asosan savdo, qishloq xo‘jaligi va sanoatda jamlanganini ko‘rsatmoqda. Ushbu uch soha hissasi mamlakatdagi barcha faol korxona va tashkilotlarning qariyb 60 foiziga to‘g‘ri keladi.

Ayni paytda axborot texnologiyalari, transport, tibbiy va ijtimoiy xizmatlar kabi yo‘nalishlarda korxonalar sonini oshirish iqtisodiyotni yanada diversifikatsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

Sizningcha, kelgusi yillarda O‘zbekistonda qaysi sohadagi korxonalar soni eng tez o‘sadi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

O'zbekistonMilliy statistika qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston eksporti tarkibi raqamlarda: hajmi 12,6 mlrd dollarga yetdiO‘zbekiston eksporti tarkibi raqamlarda: hajmi 12,6 mlrd dollarga yetdiKecha, 23:0827 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi27 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:17Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladiParrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladiKecha, 10:5427 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda27 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 10:4824 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi23.07, 16:04Tadbirkorlar uchun jarimalar kamayadi: bir haftada taklif tayyorlanadiTadbirkorlar uchun jarimalar kamayadi: bir haftada taklif tayyorlanadi23.07, 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi