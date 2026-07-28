10 yildan so‘ng tug‘ilgan kunida o‘g‘li bilan uchrashgan ona barchani yig‘latdi (video)

·84·Jamiyat
10 yildan so‘ng tug‘ilgan kunida o‘g‘li bilan uchrashgan ona barchani yig‘latdi (video)

Ijtimoiy tarmoqlarda jazoni o‘tash koloniyasida bo‘lgan juda ta’sirli uchrashuv aks etgan video keng tarqalmoqda. Unda 10 yildan so‘ng o‘g‘li bilan yuzma-yuz uchrashgan onaning quvonchga to‘lgan lahzalari ko‘plab tomoshabinlarni befarq qoldirmadi.

Videoda koloniyada xizmat qiluvchi xodimlar tug‘ilgan kuni bo‘lgan ayol uchun kutilmagan syurpriz tayyorlagani ko‘rinadi. Ular jazoni o‘tayotgan barcha ayollarni zalga jamlab, ayolning o‘g‘li bilan uchrashuvini tashkil etishadi. Qo‘lida chiroyli guldasta bilan kirib kelgan yigit onasini tug‘ilgan kuni bilan tabriklaydi.

Ona farzandini ko‘rishi bilan quvonchini yashira olmay, xuddi yosh boladek uning bag‘riga yugurib boradi. Ularning samimiy quchoqlashuvi zaldagi ko‘plab ayollarni ham, videoni tomosha qilayotgan minglab insonlarni ham ko‘z yosh to‘kishga majbur qilgan.

Shundan so‘ng ona va o‘g‘il yangrayotgan qo‘shiq sadolari ostida birgalikda raqsga tushadi. Onaning farzandini bag‘riga bosgan holda quvonchdan yosh boladek erkalanishi videoning eng ta’sirli lahzalaridan biriga aylangan. Uzoq yillik ayriliqdan keyin aynan tug‘ilgan kunida o‘g‘lini ko‘rib bag‘riga bosgani ona uchun unutilmas va eng baxtli onlardan biri bo‘lgani videoda yaqqol seziladi.

Video ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi. Izohlarda ko‘plab foydalanuvchilar ushbu lavha ularni chuqur ta’sirlantirgani, ko‘z yoshlarini tiya olmaganini yozmoqda. Ayrimlar esa ayolning tezroq ozodlikka chiqib, farzandi bilan birga baxtli hayot kechirishini tilab, samimiy tilaklarini bildirib qoldirishmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda ota 9 yoshli qizini tezak yeyishga majbur qildiSurxondaryoda ota 9 yoshli qizini tezak yeyishga majbur qildiBugun, 11:11Ota 9 yoshli qiziga majburlab go‘ng yedirgani aytilmoqdaOta 9 yoshli qiziga majburlab go‘ng yedirgani aytilmoqdaKecha, 23:50Ijtimoiy tarmoqlarda qizni ayovsiz kaltaklagan yigit videosi tarqaldiIjtimoiy tarmoqlarda qizni ayovsiz kaltaklagan yigit videosi tarqaldiKecha, 23:14Qashqadaryoda itni transportga bog‘lab sudrashdi (video)Qashqadaryoda itni transportga bog‘lab sudrashdi (video)Kecha, 22:57Avgustda 43 daraja issiq va keyin keskin salqin kutilmoqdaAvgustda 43 daraja issiq va keyin keskin salqin kutilmoqdaKecha, 20:00Ota chetga chiqish uchun 5 yillik alimentni oldindan to‘ladiOta chetga chiqish uchun 5 yillik alimentni oldindan to‘ladiKecha, 19:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi