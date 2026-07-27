28 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
28 iyul kuni amal qiladigan dollar kursi 46–47 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asia Alliance Bank — 12 010 so‘m.
• MKBank — 12 010 so‘m.
• Anorbank — 12 000 so‘m.
• NBU — 12 000 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Saderatbank — 12 030 so‘m.
• Asakabank — 12 040 so‘m.
• Xalq Banki — 12 040 so‘m.
• Ipak yo‘li bank — 12 040 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…