Vivo S2 smartfoni: kuchli xususiyatlar va ikkita kamera
Vivo kompaniyasi oʻzining yangi avlod Vivo S2 smartfoni uchun rasmiy tizer kampaniyasini boshlab yubordi. Ishlab chiqaruvchi yangi qurilma yaqin kunlarda taqdim etilishini tasdiqlagan boʻlsa-da, hozircha aniq taqdimot sanasini eʼlon qilgani yoʻq. Shunga qaramay, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kutilayotgan premʼera joriy yilning 6-avgust kuni boʻlib oʻtishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan dastlabki sahifalar orqali smartofonning tashqi koʻrinishi va dizayni oshkor qilindi. Tashqi koʻrinishiga koʻra, Vivo S2 flagman toifasidagi vivo X300 FE modelini eslatib yuboradi. Biroq yangi qurilma taniqli Zeiss brendiga oid optika bilan jihozlanmagani hamda uchta emas, balki ikkita asosiy kameraga egaligi bilan ajralib turadi.
Kamera va texnik imkoniyatlarGarchi qurilma qoʻshimcha linzalardan mahrum boʻlib, ikkita kamera moduli bilan cheklangan boʻlsa-da, kompaniya vakillari bu koʻrsatkich foydalanuvchilarga oʻta sifatli va taʼsirchan foto hamda videolar yaratish imkonini berishiga ishontirmoqda. Insayderlar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, asosiy blokdagi ikkala datchik ham 50 megapiksellik aniqlikka ega boʻlib, bosh modul sifatida yuqori sifatli Sony sensoridan foydalaniladi.
Smartofonning apparat qismi ham yetarlicha yuqori darajada ishlangan. Dastlabki xabarlarga qaraganda, Vivo S2 zamonaviy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 protsessori bilan jihozlanadi. Shuningdek, qurilma 8 gigabayt tezkor va 256 gigabayt doimiy xotiraga ega boʻlishi kutilmoqda, bu esa kundalik vazifalar hamda resurs talab qiluvchi ilovalar uchun yetarli salohiyat demakdir.
Displey va quvvat zaxirasiQurilmaning old tomonida 6,59 dyuymli, 1,5K ruxsatga hamda 120 Hz kadrlar chastotasiga ega egilgan OLED-displey oʻrnatilishi taxmin qilinmoqda. Sifatli tasvir uzatish bilan bir qatorda, xavfsizlikni taʼminlash maqsadida ekranning ostki qismiga barmoq izi skaneri joylashtiriladi. Shuningdek, selfi ishqibozlari uchun 32 megapiksellik old kamera taqdim etilishi koʻzda tutilgan.
Akkumulyator quvvati borasida ham sezilarli yangiliklar mavjud. Insayderlarning taʼkidlashicha, Vivo S2 naq 7000 mA·ch sigʻimli ulkan batareya bilan taʼminlanadi. Bu esa foydalanuvchilarga quvvat haqida qaygʻurmasdan uzoq vaqt davomida faol foydalanish imkonini beradi. Qolaversa, batareyani tezkor toʻldirish uchun 80 vattli quvvatlash texnologiyasi qoʻllab-quvvatlanishi kutilmoqda.
…