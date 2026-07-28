Vivo S2 smartfoni: kuchli xususiyatlar va ikkita kamera

·69·Texno
Vivo S2 smartfoni: kuchli xususiyatlar va ikkita kamera

Vivo kompaniyasi oʻzining yangi avlod Vivo S2 smartfoni uchun rasmiy tizer kampaniyasini boshlab yubordi. Ishlab chiqaruvchi yangi qurilma yaqin kunlarda taqdim etilishini tasdiqlagan boʻlsa-da, hozircha aniq taqdimot sanasini eʼlon qilgani yoʻq. Shunga qaramay, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kutilayotgan premʼera joriy yilning 6-avgust kuni boʻlib oʻtishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan dastlabki sahifalar orqali smartofonning tashqi koʻrinishi va dizayni oshkor qilindi. Tashqi koʻrinishiga koʻra, Vivo S2 flagman toifasidagi vivo X300 FE modelini eslatib yuboradi. Biroq yangi qurilma taniqli Zeiss brendiga oid optika bilan jihozlanmagani hamda uchta emas, balki ikkita asosiy kameraga egaligi bilan ajralib turadi.

Kamera va texnik imkoniyatlar

Garchi qurilma qoʻshimcha linzalardan mahrum boʻlib, ikkita kamera moduli bilan cheklangan boʻlsa-da, kompaniya vakillari bu koʻrsatkich foydalanuvchilarga oʻta sifatli va taʼsirchan foto hamda videolar yaratish imkonini berishiga ishontirmoqda. Insayderlar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, asosiy blokdagi ikkala datchik ham 50 megapiksellik aniqlikka ega boʻlib, bosh modul sifatida yuqori sifatli Sony sensoridan foydalaniladi.

Smartofonning apparat qismi ham yetarlicha yuqori darajada ishlangan. Dastlabki xabarlarga qaraganda, Vivo S2 zamonaviy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 protsessori bilan jihozlanadi. Shuningdek, qurilma 8 gigabayt tezkor va 256 gigabayt doimiy xotiraga ega boʻlishi kutilmoqda, bu esa kundalik vazifalar hamda resurs talab qiluvchi ilovalar uchun yetarli salohiyat demakdir.

Displey va quvvat zaxirasi

Qurilmaning old tomonida 6,59 dyuymli, 1,5K ruxsatga hamda 120 Hz kadrlar chastotasiga ega egilgan OLED-displey oʻrnatilishi taxmin qilinmoqda. Sifatli tasvir uzatish bilan bir qatorda, xavfsizlikni taʼminlash maqsadida ekranning ostki qismiga barmoq izi skaneri joylashtiriladi. Shuningdek, selfi ishqibozlari uchun 32 megapiksellik old kamera taqdim etilishi koʻzda tutilgan.

Akkumulyator quvvati borasida ham sezilarli yangiliklar mavjud. Insayderlarning taʼkidlashicha, Vivo S2 naq 7000 mA·ch sigʻimli ulkan batareya bilan taʼminlanadi. Bu esa foydalanuvchilarga quvvat haqida qaygʻurmasdan uzoq vaqt davomida faol foydalanish imkonini beradi. Qolaversa, batareyani tezkor toʻldirish uchun 80 vattli quvvatlash texnologiyasi qoʻllab-quvvatlanishi kutilmoqda.

Vivo S2SmartfonlarSnapdragonMobil texnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiXiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiBugun, 15:54Rosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiRosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiBugun, 14:54Xitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiXitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBugun, 14:26Boeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBoeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandiBugun, 13:56HMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaHMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaBugun, 13:28Baidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBaidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob