Porsche'da keskin inqiroz: Kompaniya 9 400 ish o‘rnini qisqartirmoqda
Germaniyaning mashhur Porsche AG avtogiganti kuzatuv kengashi xodimlar yig‘inidan so‘ng kompaniyada qo‘shimcha 5 mingta ish o‘rni qisqartirilishini ma’lum qildi. Bu ilgari e’lon qilingan qisqartirishlar bilan birgalikda minglab xodimlar taqdiriga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.
Zamin.uz Porsche rahbariyatining xarajatlarni tejash bo‘yicha qabul qilgan keskin qarorlari, maoshlardagi cheklashlar va avtogigant duch kelayotgan moliyaviy inqiroz sabablarini taqdim etadi.
1. 2035 yilgacha 9 400 dan ortiq ish o‘rni qisqartiriladi
Porsche kuzatuv kengashining 27 iyul kuni qabul qilgan yangi qaroriga ko‘ra, yana 5 000 nafar xodim qisqartiriladi. Bungacha 2025 yilda qabul qilingan «Kelajak pakti» dasturiga muvofiq Porsche'ning 3 900 nafar, uning shu’ba korxonalarining 500 nafar xodimini ishdan bo‘shatish rejalashtirilgan edi.
Shu tariqa, 2035 yilga qadar kompaniyada qisqartiriladigan umumiy ish o‘rinlari soni 9 400 tadan oshishi kutilmoqda.
Zarar ko‘radigan hududlar: Qisqartirishlar asosan Shtutgart-Suffenxauzendagi asosiy zavod hamda Vaysax shahridagi ilmiy-tadqiqot markazi xodimlariga taalluqli bo‘ladi.
Reuters bahosi: Reuters agentligining hisob-kitoblariga ko‘ra, ushbu qisqartirishlar kompaniyadagi deyarli har beshinchi ish o‘rniga o‘z ta’sirini o‘tkazadi.
Porsche rahbariyati bayonotidan:
«Qisqartirishlar «ijtimoiy mas’uliyatli tarzda» — asosan tabiiy kadrlar almashinuvi, xodimlarning pensiyaga chiqishi va ixtiyoriy ishdan bo‘shash kelishuvlari orqali amalga oshiriladi. Asosiy maqsad — kompaniyaning raqobatbardoshligini oshirish va qolgan ish o‘rinlarini uzoq muddatga saqlab qolishdir.»
2. Maoshlar kamayadi, masofaviy ish tartibi cheklanadi
Xarajatlarni maqbullashtirish maqsadida Porsche mehnat sharoitlari va ijtimoiy paketlarga ham jiddiy o‘zgartirishlar kiritmoqda:
Maosh oshirilishi cheklanadi: Jamoaviy shartnoma bo‘yicha rejalashtirilgan maosh oshirishlarining 3,5 foizi ushlab qolinadi.
Rojdestvo mukofoti qisqaradi: Bayram mukofoti bir oylik maoshning 100 foizidan 60 foizigacha tushiriladi.
Masofadan ishlash kamayadi: Xodimlarning uydan ishlash imkoniyati oyiga 12 kundan 8 kungacha cheklanadi.
Istisno va ustamalar: IG Metall kasaba uyushmasi a’zolariga yiliga 200 yevro miqdorida qo‘shimcha bonus va transformatsiya dasturi bo‘yicha bir martalik 1 500 yevrolik to‘lovga qo‘shimcha 411 yevro ustama berilishi ko‘zda tutilgan.
Porsche'dagi o‘zgarishlar va asosiy ko‘rsatkichlar
Ko‘rsatkich / Aspekt
Tafsilotlar va raqamlar
Umumiy qisqartirish (2035 yilgacha)
9 400 tadan ortiq ish o‘rni
Yangi qisqartirish to‘lqini
5 000 ta ish o‘rni
Avvalgi reja («Kelajak pakti»)
3 900 (Porsche) + 500 (shu’ba korxonalar)
Ishlab chiqarishga investitsiya
2,1 milliard yevro (2035 yilgacha)
2025 yilgi sof foyda pasayishi
91 foizga kamaygan (310 mln yevro)
Rojdestvo mukofoti
100% dan 60% gacha tushirilgan
Masofaviy ish tartibi
Oyiga 12 kundan 8 kungacha kamaytirilgan
3. Inqirozning ortida nima turibdi? (Xitoy, bojlar va elektromobillar)
Porsche so‘nggi yillarda jiddiy moliyaviy bosim ostida qolmoqda. Kompaniyaning 2025 yildagi sof foydasi kutilmaganda 91 foizga kamayib, atigi 310 million yevroni tashkil etdi. 2026 yilning birinchi choragida ham bu salbiy tendensiya (pasayish sur’ati biroz sekinlashgan bo‘lsa-da) davom etdi.
Inqirozning 3 ta asosiy sababi:
Xitoy bozoridagi sotuvlar sustligi: Eng yirik bozorlardan biri bo‘lgan Xitoyda talabning keskin tushib ketishi.
AQSHning bojxona to‘siqlari: AQSH tomonidan import bojlarining oshirilishi.
Elektromobillar xarajati: Elektromobillar ishlab chiqarish va ishlanmalariga kiritilgan ulkan sarmoyalar hozircha kutilgan iqtisodiy foydani keltirmayapti.
Shu bilan birga, kompaniya kelajakni ta’minlash va ishlab chiqarish maydonlarini saqlab qolish maqsadida 2035 yilgacha 2,1 milliard yevro miqdorida qayta investitsiya kiritishni rejalashtirmoqda.
Ushbu muhim iqtisodiy va avtoyangilikni do‘stlaringizga yuboring!
Germaniya va Yevropa avtosanoatidagi ushbu yirik inqiroz global bozorga va elektromobillar kelajagiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va avtohavaskorlar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Porsche kabi premium brendlar elektromobillarga o‘tish davrida o‘z pozitsiyasini saqlab qola oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…