Porsche'da keskin inqiroz: Kompaniya 9 400 ish o‘rnini qisqartirmoqda

·33·Avto
Porsche'da keskin inqiroz: Kompaniya 9 400 ish o‘rnini qisqartirmoqda

Germaniyaning mashhur Porsche AG avtogiganti kuzatuv kengashi xodimlar yig‘inidan so‘ng kompaniyada qo‘shimcha 5 mingta ish o‘rni qisqartirilishini ma’lum qildi. Bu ilgari e’lon qilingan qisqartirishlar bilan birgalikda minglab xodimlar taqdiriga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Zamin.uz Porsche rahbariyatining xarajatlarni tejash bo‘yicha qabul qilgan keskin qarorlari, maoshlardagi cheklashlar va avtogigant duch kelayotgan moliyaviy inqiroz sabablarini taqdim etadi.

1. 2035 yilgacha 9 400 dan ortiq ish o‘rni qisqartiriladi

Porsche kuzatuv kengashining 27 iyul kuni qabul qilgan yangi qaroriga ko‘ra, yana 5 000 nafar xodim qisqartiriladi. Bungacha 2025 yilda qabul qilingan «Kelajak pakti» dasturiga muvofiq Porsche'ning 3 900 nafar, uning shu’ba korxonalarining 500 nafar xodimini ishdan bo‘shatish rejalashtirilgan edi.

Shu tariqa, 2035 yilga qadar kompaniyada qisqartiriladigan umumiy ish o‘rinlari soni 9 400 tadan oshishi kutilmoqda.

  • Zarar ko‘radigan hududlar: Qisqartirishlar asosan Shtutgart-Suffenxauzendagi asosiy zavod hamda Vaysax shahridagi ilmiy-tadqiqot markazi xodimlariga taalluqli bo‘ladi.

  • Reuters bahosi: Reuters agentligining hisob-kitoblariga ko‘ra, ushbu qisqartirishlar kompaniyadagi deyarli har beshinchi ish o‘rniga o‘z ta’sirini o‘tkazadi.

Porsche rahbariyati bayonotidan:

«Qisqartirishlar «ijtimoiy mas’uliyatli tarzda» — asosan tabiiy kadrlar almashinuvi, xodimlarning pensiyaga chiqishi va ixtiyoriy ishdan bo‘shash kelishuvlari orqali amalga oshiriladi. Asosiy maqsad — kompaniyaning raqobatbardoshligini oshirish va qolgan ish o‘rinlarini uzoq muddatga saqlab qolishdir.»

2. Maoshlar kamayadi, masofaviy ish tartibi cheklanadi

Xarajatlarni maqbullashtirish maqsadida Porsche mehnat sharoitlari va ijtimoiy paketlarga ham jiddiy o‘zgartirishlar kiritmoqda:

  • Maosh oshirilishi cheklanadi: Jamoaviy shartnoma bo‘yicha rejalashtirilgan maosh oshirishlarining 3,5 foizi ushlab qolinadi.

  • Rojdestvo mukofoti qisqaradi: Bayram mukofoti bir oylik maoshning 100 foizidan 60 foizigacha tushiriladi.

  • Masofadan ishlash kamayadi: Xodimlarning uydan ishlash imkoniyati oyiga 12 kundan 8 kungacha cheklanadi.

  • Istisno va ustamalar: IG Metall kasaba uyushmasi a’zolariga yiliga 200 yevro miqdorida qo‘shimcha bonus va transformatsiya dasturi bo‘yicha bir martalik 1 500 yevrolik to‘lovga qo‘shimcha 411 yevro ustama berilishi ko‘zda tutilgan.

Porsche'dagi o‘zgarishlar va asosiy ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich / Aspekt

Tafsilotlar va raqamlar

Umumiy qisqartirish (2035 yilgacha)

9 400 tadan ortiq ish o‘rni

Yangi qisqartirish to‘lqini

5 000 ta ish o‘rni

Avvalgi reja («Kelajak pakti»)

3 900 (Porsche) + 500 (shu’ba korxonalar)

Ishlab chiqarishga investitsiya

2,1 milliard yevro (2035 yilgacha)

2025 yilgi sof foyda pasayishi

91 foizga kamaygan (310 mln yevro)

Rojdestvo mukofoti

100% dan 60% gacha tushirilgan

Masofaviy ish tartibi

Oyiga 12 kundan 8 kungacha kamaytirilgan

3. Inqirozning ortida nima turibdi? (Xitoy, bojlar va elektromobillar)

Porsche so‘nggi yillarda jiddiy moliyaviy bosim ostida qolmoqda. Kompaniyaning 2025 yildagi sof foydasi kutilmaganda 91 foizga kamayib, atigi 310 million yevroni tashkil etdi. 2026 yilning birinchi choragida ham bu salbiy tendensiya (pasayish sur’ati biroz sekinlashgan bo‘lsa-da) davom etdi.

Inqirozning 3 ta asosiy sababi:

  1. Xitoy bozoridagi sotuvlar sustligi: Eng yirik bozorlardan biri bo‘lgan Xitoyda talabning keskin tushib ketishi.

  2. AQSHning bojxona to‘siqlari: AQSH tomonidan import bojlarining oshirilishi.

  3. Elektromobillar xarajati: Elektromobillar ishlab chiqarish va ishlanmalariga kiritilgan ulkan sarmoyalar hozircha kutilgan iqtisodiy foydani keltirmayapti.

Shu bilan birga, kompaniya kelajakni ta’minlash va ishlab chiqarish maydonlarini saqlab qolish maqsadida 2035 yilgacha 2,1 milliard yevro miqdorida qayta investitsiya kiritishni rejalashtirmoqda.

Ushbu muhim iqtisodiy va avtoyangilikni do‘stlaringizga yuboring!

Germaniya va Yevropa avtosanoatidagi ushbu yirik inqiroz global bozorga va elektromobillar kelajagiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va avtohavaskorlar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Porsche kabi premium brendlar elektromobillarga o‘tish davrida o‘z pozitsiyasini saqlab qola oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

PorscheStuttgart-ZuffenhausenReutersWeissachZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil oynalari haydovchini kuzatishni boshlaydiAvtomobil oynalari haydovchini kuzatishni boshlaydiBugun, 15:25Xiaomi kompaniyasi yangi Skynomad yoʻltanlamasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Skynomad yoʻltanlamasini taqdim etdiBugun, 15:20Xitoyning SC-01 elektromobili Buyuk Britaniya bozoriga chiqadiXitoyning SC-01 elektromobili Buyuk Britaniya bozoriga chiqadiBugun, 11:23Geely kompaniyasi Zeekr 9X asosidagi yangi robotaksi sinovlarini boshladiGeely kompaniyasi Zeekr 9X asosidagi yangi robotaksi sinovlarini boshladiKecha, 22:20Avito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiAvito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiKecha, 18:54Afsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaAfsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaKecha, 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan