Sardor Isaqulov «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ rahbari etib tayinlandi

·51·O‘zbekiston
Sardor Isaqulov «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ rahbari etib tayinlandi

O‘zbekiston energetika tizimida muhim kadrlar o‘zgarishi yuz berdi. Ko‘p yillar davomida energetika sohasida hamda davlat boshqaruvi tizimida mas’uliyatli lavozimlarda ishlab kelgan Sardor Isaqulov «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ rahbari etib tayinlandi.

Zamin.uz ushbu yangi tayinlov, Sardor Isaqulovning sohadagi ko‘p yillik tajribasi va mehnat faoliyati tafsilotlarini taqdim etadi.

1. Energetika vazirligi va «Issiqlik elektr stansiyalari»dagi boy tajriba

Sardor Isaqulov energetika sohasining turli bosqichlarida, xususan, tizimning eng muhim va strategik tuzilmalarida muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan.

Tayinlovga qadar u «Issiqlik elektr stansiyalari» AJ boshqaruvi raisining birinchi o‘rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi.

Sardor Isaqulovning energetika sohasidagi asosiy faoliyati:

  • «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ — Boshqaruv raisi (yangi tayinlov)

  • «Issiqlik elektr stansiyalari» AJ — Boshqaruv raisining birinchi o‘rinbosari

  • Energetika vazirligi — Markaziy dispetcherlik boshqarmasi boshlig‘i

Shuningdek, u Energetika vazirligining Markaziy dispetcherlik boshqarmasini ham boshqargan bo‘lib, mamlakat elektr energetika tizimining barqaror va uzluksiz ishlashini ta’minlashda bevosita tajribaga ega.

2. Hududlarni boshqarish tajribasi: Toshkent viloyatidagi rahbarlik faoliyati

Sardor Isaqulov nafaqat energetika sohasida, balki mahalliy davlat hokimiyati organlarida ham salmoqli tajriba to‘plagan. U turli yillarda Toshkent viloyatining ikkita yirik va muhim tumaniga rahbarlik qilgan:

  • Bekobod tumani — tuman rahbari (hokimi)

  • Parkent tumani — tuman rahbari (hokimi)

Ushbu rahbarlik tajribasi unga hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy infratuzilmasi, xususan, aholi va sanoat korxonalarining elektr ta’minotidagi muammolarini ichdan bilish va ularni samarali hal etish imkonini beradi.

Sardor Isaqulovning tarjimayi holi va faoliyat ko‘rsatkichlari

Aspekt / Lavozim

Tafsilotlar

Yangi lavozim

«Hududiy elektr tarmoqlari» AJ rahbari

Avvalgi lavozimi

«Issiqlik elektr stansiyalari» AJ raisining 1-o‘rinbosari

Vazirlikdagi faoliyati

Energetika vazirligi Markaziy dispetcherlik boshqarmasi boshlig‘i

Hududiy rahbarlik

Toshkent viloyati Bekobod va Parkent tumanlari rahbari

Asosiy sohalari

Energetika tizimi, davlat boshqaruvi va hududiy infratuzilma

«Hududiy elektr tarmoqlari» AJ mamlakatimizdagi millionlab aholi va korxonalarni elektr energiyasi bilan ta’minlovchi asosiy tashkilot hisoblanadi. Yangi rahbarning tajribasi tizimni yanada modernizatsiya qilishda muhim o‘rin tutishi kutilmoqda.

Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va energetika sohasiga qiziquvchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, «Hududiy elektr tarmoqlari» AJning yangi rahbari oldida turgan eng birinchi va muhim vazifalar nimalardan iborat bo‘lishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Sardor IsaqulovHududiy elektr tarmoqlariO'zbekistonToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Diqqat: Ertaga tunda O‘zbekiston osmonida noyob hodisa kuzatiladiDiqqat: Ertaga tunda O‘zbekiston osmonida noyob hodisa kuzatiladiBugun, 14:39Prezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilarPrezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilarKecha, 17:27Yarim yilda 4,8 mlrd kilovatt-soat elektr energiyasi yo‘qotildiYarim yilda 4,8 mlrd kilovatt-soat elektr energiyasi yo‘qotildiKecha, 16:3810% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...10% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...Kecha, 15:59«Muammo boshqaruvda!» — Prezident energetika tizimidagi asosiy kamchilikni aytdi«Muammo boshqaruvda!» — Prezident energetika tizimidagi asosiy kamchilikni aytdiKecha, 15:434 mingta avariya va uzilishlar: Prezident energetiklarni keskin tanqid qildi4 mingta avariya va uzilishlar: Prezident energetiklarni keskin tanqid qildiKecha, 15:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi