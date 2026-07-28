Sardor Isaqulov «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ rahbari etib tayinlandi
O‘zbekiston energetika tizimida muhim kadrlar o‘zgarishi yuz berdi. Ko‘p yillar davomida energetika sohasida hamda davlat boshqaruvi tizimida mas’uliyatli lavozimlarda ishlab kelgan Sardor Isaqulov «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ rahbari etib tayinlandi.
Zamin.uz ushbu yangi tayinlov, Sardor Isaqulovning sohadagi ko‘p yillik tajribasi va mehnat faoliyati tafsilotlarini taqdim etadi.
1. Energetika vazirligi va «Issiqlik elektr stansiyalari»dagi boy tajriba
Sardor Isaqulov energetika sohasining turli bosqichlarida, xususan, tizimning eng muhim va strategik tuzilmalarida muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan.
Tayinlovga qadar u «Issiqlik elektr stansiyalari» AJ boshqaruvi raisining birinchi o‘rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi.
Sardor Isaqulovning energetika sohasidagi asosiy faoliyati:
«Hududiy elektr tarmoqlari» AJ — Boshqaruv raisi (yangi tayinlov)
«Issiqlik elektr stansiyalari» AJ — Boshqaruv raisining birinchi o‘rinbosari
Energetika vazirligi — Markaziy dispetcherlik boshqarmasi boshlig‘i
Shuningdek, u Energetika vazirligining Markaziy dispetcherlik boshqarmasini ham boshqargan bo‘lib, mamlakat elektr energetika tizimining barqaror va uzluksiz ishlashini ta’minlashda bevosita tajribaga ega.
2. Hududlarni boshqarish tajribasi: Toshkent viloyatidagi rahbarlik faoliyati
Sardor Isaqulov nafaqat energetika sohasida, balki mahalliy davlat hokimiyati organlarida ham salmoqli tajriba to‘plagan. U turli yillarda Toshkent viloyatining ikkita yirik va muhim tumaniga rahbarlik qilgan:
Bekobod tumani — tuman rahbari (hokimi)
Parkent tumani — tuman rahbari (hokimi)
Ushbu rahbarlik tajribasi unga hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy infratuzilmasi, xususan, aholi va sanoat korxonalarining elektr ta’minotidagi muammolarini ichdan bilish va ularni samarali hal etish imkonini beradi.
Sardor Isaqulovning tarjimayi holi va faoliyat ko‘rsatkichlari
Aspekt / Lavozim
Tafsilotlar
Yangi lavozim
«Hududiy elektr tarmoqlari» AJ rahbari
Avvalgi lavozimi
«Issiqlik elektr stansiyalari» AJ raisining 1-o‘rinbosari
Vazirlikdagi faoliyati
Energetika vazirligi Markaziy dispetcherlik boshqarmasi boshlig‘i
Hududiy rahbarlik
Toshkent viloyati Bekobod va Parkent tumanlari rahbari
Asosiy sohalari
Energetika tizimi, davlat boshqaruvi va hududiy infratuzilma
«Hududiy elektr tarmoqlari» AJ mamlakatimizdagi millionlab aholi va korxonalarni elektr energiyasi bilan ta’minlovchi asosiy tashkilot hisoblanadi. Yangi rahbarning tajribasi tizimni yanada modernizatsiya qilishda muhim o‘rin tutishi kutilmoqda.
Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va energetika sohasiga qiziquvchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, «Hududiy elektr tarmoqlari» AJning yangi rahbari oldida turgan eng birinchi va muhim vazifalar nimalardan iborat bo‘lishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…