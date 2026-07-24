O‘zbekiston eksporti tarkibi raqamlarda: hajmi 12,6 mlrd dollarga yetdi
O‘zbekistonning 2026 yil yanvar–may oylaridagi eksport hajmi 12,6 milliard AQSH dollarini tashkil etdi. Eksport tarkibida eng katta ulush xizmatlar hissasiga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, ayrim tayyor mahsulotlar eksporti qariyb ikki baravar oshdi.
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari mamlakat eksportida xizmatlar, sanoat tovarlari va qayta ishlangan mahsulotlarning o‘rni tobora kuchayib borayotganini ko‘rsatmoqda.
Xizmatlar eksporti 4,6 milliard dollarga yetdi
Hisobot davrida xizmatlar eksporti 4,6 milliard dollarni tashkil etib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 34,9 foizga o‘sdi.
Ushbu yo‘nalish umumiy eksport hajmining taxminan 36,5 foizini qamrab oldi. Ya’ni eksportdan olingan har uch dollardan biridan ko‘prog‘i xizmatlar hissasiga to‘g‘ri kelgan.
Ikkinchi o‘rinda sanoat tovarlari qayd etildi. Ularning eksporti 18 foizga oshib, 1,9 milliard dollarga yetdi.
Tayyor buyumlar eksporti qariyb ikki baravar oshdi
Eng yuqori o‘sish sur’ati turli xil tayyor buyumlarda kuzatildi. Ushbu mahsulotlar eksporti 99,7 foizga o‘sib, 1,1 milliard dollarni tashkil qildi.
Hayvon va o‘simlik moylari, yog‘lar hamda mumlar eksportida ham keskin o‘sish qayd etildi — 90,1 foiz. Biroq ushbu yo‘nalishning umumiy qiymati nisbatan kam bo‘lib, 50,9 million dollarga teng bo‘ldi.
Yuqori o‘sish ko‘rsatgan boshqa yo‘nalishlar:
ichimliklar va tamaki — 41,3 foiz;
mashinalar va transport uskunalari — 38,2 foiz;
kimyoviy mahsulotlar — 37,6 foiz;
xizmatlar — 34,9 foiz.
O‘zbekiston eksportining to‘liq tarkibi
Eksport yo‘nalishi
Hajmi
O‘zgarish
Xizmatlar
4,6 mlrd dollar
+34,9%
Sanoat tovarlari
1,9 mlrd dollar
+18,0%
Boshqa tovarlar
1,5 mlrd dollar
–76,4%
Turli xil tayyor buyumlar
1,1 mlrd dollar
+99,7%
Kimyoviy vositalar va o‘xshash mahsulotlar
1,0 mlrd dollar
+37,6%
Oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar
1,0 mlrd dollar
+9,1%
Mineral yoqilg‘i va moylash materiallari
660,7 mln dollar
+10,1%
Mashinalar va transport uskunalari
536,0 mln dollar
+38,2%
Nooziq-ovqat xomashyosi
131,4 mln dollar
+17,1%
Ichimliklar va tamaki
106,9 mln dollar
+41,3%
Hayvon va o‘simlik moylari, yog‘lar va mumlar
50,9 mln dollar
+90,1%
Oziq-ovqat eksporti 1 milliard dollar bo‘ldi
Oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar eksporti 9,1 foizga o‘sib, 1 milliard dollarga yetdi.
Kimyoviy vositalar va shunga o‘xshash mahsulotlar ham xuddi shunday — 1 milliard dollarlik natija qayd etdi. Biroq bu yo‘nalishda o‘sish sur’ati ancha yuqori bo‘lib, 37,6 foizni tashkil qildi.
Mineral yoqilg‘i va moylash materiallari eksporti 660,7 million dollarga, mashina va transport uskunalari esa 536 million dollarga yetgan.
«Boshqa tovarlar» eksporti keskin kamaydi
Eksport tarkibidagi deyarli barcha asosiy yo‘nalishlarda o‘sish qayd etilgan bo‘lsa-da, «boshqa tovarlar» toifasida keskin pasayish kuzatildi.
Mazkur guruh eksporti 76,4 foizga kamayib, 1,5 milliard dollarni tashkil etdi. Qo‘mita ma’lumotida bu pasayishga aynan qaysi mahsulotlar ta’sir qilgani batafsil ochiqlanmagan.
Eksportda yangi o‘sish nuqtalari shakllanmoqda
Keltirilgan raqamlar O‘zbekiston eksportida xizmatlar asosiy o‘rinni saqlab qolayotganini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, tayyor buyumlar, kimyoviy mahsulotlar, mashinalar va transport uskunalaridagi yuqori o‘sish qayta ishlangan mahsulotlar eksportining ahamiyati ortib borayotganini anglatadi.
Keyingi oylarda ushbu o‘sish sur’atlari saqlanib qolishi yillik eksport ko‘rsatkichlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Sizningcha, O‘zbekiston eksportida qaysi yo‘nalishni yanada tezroq rivojlantirish kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…