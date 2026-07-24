O‘zbekiston eksporti tarkibi raqamlarda: hajmi 12,6 mlrd dollarga yetdi

·19·Iqtisodiyot
O‘zbekiston eksporti tarkibi raqamlarda: hajmi 12,6 mlrd dollarga yetdi

O‘zbekistonning 2026 yil yanvar–may oylaridagi eksport hajmi 12,6 milliard AQSH dollarini tashkil etdi. Eksport tarkibida eng katta ulush xizmatlar hissasiga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, ayrim tayyor mahsulotlar eksporti qariyb ikki baravar oshdi.

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari mamlakat eksportida xizmatlar, sanoat tovarlari va qayta ishlangan mahsulotlarning o‘rni tobora kuchayib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Xizmatlar eksporti 4,6 milliard dollarga yetdi

Hisobot davrida xizmatlar eksporti 4,6 milliard dollarni tashkil etib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 34,9 foizga o‘sdi.

Ushbu yo‘nalish umumiy eksport hajmining taxminan 36,5 foizini qamrab oldi. Ya’ni eksportdan olingan har uch dollardan biridan ko‘prog‘i xizmatlar hissasiga to‘g‘ri kelgan.

Ikkinchi o‘rinda sanoat tovarlari qayd etildi. Ularning eksporti 18 foizga oshib, 1,9 milliard dollarga yetdi.

Tayyor buyumlar eksporti qariyb ikki baravar oshdi

Eng yuqori o‘sish sur’ati turli xil tayyor buyumlarda kuzatildi. Ushbu mahsulotlar eksporti 99,7 foizga o‘sib, 1,1 milliard dollarni tashkil qildi.

Hayvon va o‘simlik moylari, yog‘lar hamda mumlar eksportida ham keskin o‘sish qayd etildi — 90,1 foiz. Biroq ushbu yo‘nalishning umumiy qiymati nisbatan kam bo‘lib, 50,9 million dollarga teng bo‘ldi.

Yuqori o‘sish ko‘rsatgan boshqa yo‘nalishlar:

  • ichimliklar va tamaki — 41,3 foiz;

  • mashinalar va transport uskunalari — 38,2 foiz;

  • kimyoviy mahsulotlar — 37,6 foiz;

  • xizmatlar — 34,9 foiz.

O‘zbekiston eksportining to‘liq tarkibi

Eksport yo‘nalishi

Hajmi

O‘zgarish

Xizmatlar

4,6 mlrd dollar

+34,9%

Sanoat tovarlari

1,9 mlrd dollar

+18,0%

Boshqa tovarlar

1,5 mlrd dollar

–76,4%

Turli xil tayyor buyumlar

1,1 mlrd dollar

+99,7%

Kimyoviy vositalar va o‘xshash mahsulotlar

1,0 mlrd dollar

+37,6%

Oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar

1,0 mlrd dollar

+9,1%

Mineral yoqilg‘i va moylash materiallari

660,7 mln dollar

+10,1%

Mashinalar va transport uskunalari

536,0 mln dollar

+38,2%

Nooziq-ovqat xomashyosi

131,4 mln dollar

+17,1%

Ichimliklar va tamaki

106,9 mln dollar

+41,3%

Hayvon va o‘simlik moylari, yog‘lar va mumlar

50,9 mln dollar

+90,1%

Oziq-ovqat eksporti 1 milliard dollar bo‘ldi

Oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar eksporti 9,1 foizga o‘sib, 1 milliard dollarga yetdi.

Kimyoviy vositalar va shunga o‘xshash mahsulotlar ham xuddi shunday — 1 milliard dollarlik natija qayd etdi. Biroq bu yo‘nalishda o‘sish sur’ati ancha yuqori bo‘lib, 37,6 foizni tashkil qildi.

Mineral yoqilg‘i va moylash materiallari eksporti 660,7 million dollarga, mashina va transport uskunalari esa 536 million dollarga yetgan.

«Boshqa tovarlar» eksporti keskin kamaydi

Eksport tarkibidagi deyarli barcha asosiy yo‘nalishlarda o‘sish qayd etilgan bo‘lsa-da, «boshqa tovarlar» toifasida keskin pasayish kuzatildi.

Mazkur guruh eksporti 76,4 foizga kamayib, 1,5 milliard dollarni tashkil etdi. Qo‘mita ma’lumotida bu pasayishga aynan qaysi mahsulotlar ta’sir qilgani batafsil ochiqlanmagan.

Eksportda yangi o‘sish nuqtalari shakllanmoqda

Keltirilgan raqamlar O‘zbekiston eksportida xizmatlar asosiy o‘rinni saqlab qolayotganini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, tayyor buyumlar, kimyoviy mahsulotlar, mashinalar va transport uskunalaridagi yuqori o‘sish qayta ishlangan mahsulotlar eksportining ahamiyati ortib borayotganini anglatadi.

Keyingi oylarda ushbu o‘sish sur’atlari saqlanib qolishi yillik eksport ko‘rsatkichlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Sizningcha, O‘zbekiston eksportida qaysi yo‘nalishni yanada tezroq rivojlantirish kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 596,9 ming korxona bor: yetakchi soha ma’lum qilindiO‘zbekistonda 596,9 ming korxona bor: yetakchi soha ma’lum qilindiKecha, 22:5827 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi27 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:17Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladiParrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladiKecha, 10:5427 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda27 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 10:4824 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi23.07, 16:04Tadbirkorlar uchun jarimalar kamayadi: bir haftada taklif tayyorlanadiTadbirkorlar uchun jarimalar kamayadi: bir haftada taklif tayyorlanadi23.07, 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi