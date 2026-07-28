BMW kompaniyasi oʻzining ilk elektr kabrioletini namoyish etishga hozirlanmoqda
Germaniyaning mashhur BMW avtomobilsozlik kompaniyasi oʻzining toʻliq elektr quvvatida ishlaydigan ilk kabrioletini yaratish yoʻlida muhim qadam tashladi. Yangi i4 Convertible modeli markaning ilgʻor Neue Klasse elektr platformasiga asoslangan boʻlib, hozirda uning prototipi sinovdan oʻtkazilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu toʻrt oʻrinli yangi avtomobil brendning ikki eshikli i4 oilasini kengaytirishga qaratilgan muhim loyihalardan biridir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi elektromobil omma eʼtiboriga 2027 yilning ikkinchi yarmida taqdim etiladi. Shundan soʻng, 2028 yilda u Buyuk Britaniya dilerlik markazlariga yetkazib berila boshlaydi. Neue Klasse arxitekturasi negizida nafaqat kabriolet, balki hozirgi CLAR platformasidagi i4 Gran Coupé modelining vorisi boʻlishi kutilayotgan i4 Coupé kupesi ham ishlab chiqilmoqda.
Dizayn xususiyatlari va matoli tomYashiringan prototip yangi i4 Convertible haqida bir qator qiziqarli tafsilotlarni ochib berdi. Eng eʼtiborga molik jihatlardan biri bu elektr boshqaruvidagi matoli tomning qoʻllanilishidir. BMW avvalgi 3 Series kabrioletlarida ishlatilgan ogʻir yigʻiluvchi qattiq metall tomlardan voz kechib, G23 avlodidagi 4 Series Convertible modeliga oʻxshash yumshoq matoli tom konsepsiyasini saqlab qolgan. Tom tushirilganda, u maxsus orqa qopqoq ostiga yigʻiladi.
Yangi Neue Klasse platformasi avtomobil proporsiyalariga ham sezilarli taʼsir koʻrsatgan. Xususan, prototip old va orqa qismlarning qisqaroq qirralari, kengaytirilgan gʻildirak bazasi hamda yaqinda namoyish etilgan i3 sedani bilan oʻxshash dizayn chiziqlariga egaligi bilan ajralib turadi. Bu esa salon kengligi va aerodinamik koʻrsatkichlarni yaxshilashga xizmat qiladi.
Texnik imkoniyatlar va quvvatMexanik jihatdan i4 Convertible modeli yangi i3 sedanidan koʻplab texnik yechimlarni meros qilib oladi. Neue Klasse platformasi 800 voltli elektr arxitekturasi, silindrsimon akkumulyator elementlari va 400 kilovattgacha quvvat olish imkoniyatini taqdim etadi. Dastlabki modellar orqa gʻildirakdan tortuvchi versiyadan boshlanib, keyinchalik toʻla uzatmali i4 50 xDrive Convertible modeli bilan boyitilishi koʻzda tutilgan.
Toʻla uzatmali ushbu versiya BMW kompaniyasining soʻnggi sinxron orqa va asinxron old elektr motorlari bilan jihozlanadi. i3 sedani spesifikatsiyasida ushbu ikki motorli tizim 463 ot kuchi va 476 funt-fut moment ishlab chiqarishga qodir. Shuningdek, kelgusida yanada kuchli M Performance modifikatsiyalari ham taqdim etilishi kutilmoqda.
Anʼanaviy va elektr modellar yonma-yon ishlab chiqariladiMaʼlum boʻlishicha, i4 Convertible bozordagi oʻrnini egallashi bilan bir vaqtning oʻzida ichki yonuv dvigatelli anʼanaviy muqobilini darhol almashtirmaydi. BMW G23 avlodidagi 4 Series Convertible modelini yangi elektr avtomobili bilan birgalikda taxminan 2029 yilning oʻrtalariga qadar ishlab chiqarishni davom ettirishni rejalashtirgan.
Avvalroq Autocar nashriga bergan intervyusida BMW kompaniyasining yangi avtomobillar ishlab chiqish jarayonini boshqaruvchi Yoaxim Post shunday degan edi: „4 Series biz uchun muhim avtomobil hisoblanadi. U sportbop xarakterga ega va BMW har doim sport brendi sifatida oʻzining boy merosiga tayanadi. Bu model kelajakda ham muhim rol oʻynashda davom etadi“.
…