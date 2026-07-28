BMW kompaniyasi oʻzining ilk elektr kabrioletini namoyish etishga hozirlanmoqda

·34·Avto
BMW kompaniyasi oʻzining ilk elektr kabrioletini namoyish etishga hozirlanmoqda

Germaniyaning mashhur BMW avtomobilsozlik kompaniyasi oʻzining toʻliq elektr quvvatida ishlaydigan ilk kabrioletini yaratish yoʻlida muhim qadam tashladi. Yangi i4 Convertible modeli markaning ilgʻor Neue Klasse elektr platformasiga asoslangan boʻlib, hozirda uning prototipi sinovdan oʻtkazilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu toʻrt oʻrinli yangi avtomobil brendning ikki eshikli i4 oilasini kengaytirishga qaratilgan muhim loyihalardan biridir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi elektromobil omma eʼtiboriga 2027 yilning ikkinchi yarmida taqdim etiladi. Shundan soʻng, 2028 yilda u Buyuk Britaniya dilerlik markazlariga yetkazib berila boshlaydi. Neue Klasse arxitekturasi negizida nafaqat kabriolet, balki hozirgi CLAR platformasidagi i4 Gran Coupé modelining vorisi boʻlishi kutilayotgan i4 Coupé kupesi ham ishlab chiqilmoqda.

Dizayn xususiyatlari va matoli tom

Yashiringan prototip yangi i4 Convertible haqida bir qator qiziqarli tafsilotlarni ochib berdi. Eng eʼtiborga molik jihatlardan biri bu elektr boshqaruvidagi matoli tomning qoʻllanilishidir. BMW avvalgi 3 Series kabrioletlarida ishlatilgan ogʻir yigʻiluvchi qattiq metall tomlardan voz kechib, G23 avlodidagi 4 Series Convertible modeliga oʻxshash yumshoq matoli tom konsepsiyasini saqlab qolgan. Tom tushirilganda, u maxsus orqa qopqoq ostiga yigʻiladi.

Yangi Neue Klasse platformasi avtomobil proporsiyalariga ham sezilarli taʼsir koʻrsatgan. Xususan, prototip old va orqa qismlarning qisqaroq qirralari, kengaytirilgan gʻildirak bazasi hamda yaqinda namoyish etilgan i3 sedani bilan oʻxshash dizayn chiziqlariga egaligi bilan ajralib turadi. Bu esa salon kengligi va aerodinamik koʻrsatkichlarni yaxshilashga xizmat qiladi.

Texnik imkoniyatlar va quvvat

Mexanik jihatdan i4 Convertible modeli yangi i3 sedanidan koʻplab texnik yechimlarni meros qilib oladi. Neue Klasse platformasi 800 voltli elektr arxitekturasi, silindrsimon akkumulyator elementlari va 400 kilovattgacha quvvat olish imkoniyatini taqdim etadi. Dastlabki modellar orqa gʻildirakdan tortuvchi versiyadan boshlanib, keyinchalik toʻla uzatmali i4 50 xDrive Convertible modeli bilan boyitilishi koʻzda tutilgan.

Toʻla uzatmali ushbu versiya BMW kompaniyasining soʻnggi sinxron orqa va asinxron old elektr motorlari bilan jihozlanadi. i3 sedani spesifikatsiyasida ushbu ikki motorli tizim 463 ot kuchi va 476 funt-fut moment ishlab chiqarishga qodir. Shuningdek, kelgusida yanada kuchli M Performance modifikatsiyalari ham taqdim etilishi kutilmoqda.

Anʼanaviy va elektr modellar yonma-yon ishlab chiqariladi

Maʼlum boʻlishicha, i4 Convertible bozordagi oʻrnini egallashi bilan bir vaqtning oʻzida ichki yonuv dvigatelli anʼanaviy muqobilini darhol almashtirmaydi. BMW G23 avlodidagi 4 Series Convertible modelini yangi elektr avtomobili bilan birgalikda taxminan 2029 yilning oʻrtalariga qadar ishlab chiqarishni davom ettirishni rejalashtirgan.

Avvalroq Autocar nashriga bergan intervyusida BMW kompaniyasining yangi avtomobillar ishlab chiqish jarayonini boshqaruvchi Yoaxim Post shunday degan edi: „4 Series biz uchun muhim avtomobil hisoblanadi. U sportbop xarakterga ega va BMW har doim sport brendi sifatida oʻzining boy merosiga tayanadi. Bu model kelajakda ham muhim rol oʻynashda davom etadi“.

BmwElektr avtomobilKabrioletNeue KlasseAvto yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sankt-Peterburgda Jeland J6 krossoveri ishlab chiqarila boshlandiSankt-Peterburgda Jeland J6 krossoveri ishlab chiqarila boshlandiBugun, 19:25Avtomobil sanʼati: musobaqalarda dizayn va individuallikning oʻrniAvtomobil sanʼati: musobaqalarda dizayn va individuallikning oʻrniBugun, 17:30Zeekr chet elga olib chiqilgan mashinalarni bloklashni toʻxtatadiZeekr chet elga olib chiqilgan mashinalarni bloklashni toʻxtatadiBugun, 16:58Avtomobil oynalari haydovchini kuzatishni boshlaydiAvtomobil oynalari haydovchini kuzatishni boshlaydiBugun, 15:25Xiaomi kompaniyasi yangi Skynomad yoʻltanlamasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Skynomad yoʻltanlamasini taqdim etdiBugun, 15:20Porsche'da keskin inqiroz: Kompaniya 9 400 ish o‘rnini qisqartirmoqdaPorsche'da keskin inqiroz: Kompaniya 9 400 ish o‘rnini qisqartirmoqdaBugun, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi