Rodri operatsiya qilindi: Manchester Siti yarimhimoyachisi safga qaytmoqda

·45·Sport
Rodri operatsiya qilindi: Manchester Siti yarimhimoyachisi safga qaytmoqda

Manchester Siti klubi yetakchi yarimhimoyachisi Rodri belidagi bezovtalik sababli muvaffaqiyatli kichik jarrohlik amaliyotini oʻtkazdi. Goal.com xabar berishicha, Ispaniya terma jamoasi safida Shimoliy Amerikadagi jahon chempionatida zafar quchgan 30 yoshli futbolchining tiklanish jarayoni qisqa muddat davom etishi kutilmoqda va uzoq vaqtga safdan chiqishi haqidagi xavotirlar oʻz tasdiqini topmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rasmiy bayonotida Rodri maʼlum vaqtdan beri belidagi ogʻriqlardan aziyat chekib kelgani, shu bois tibbiy muolaja zarur boʻlgani tasdiqlangan. Hozirda futbolchi reabilitatsiya davrini boshlab yuborgan va shifokorlar nazorati ostida dam olmoqda.

Transfer mish-mishlari va shartnoma holati

Yozgi transfer oynasida ispaniyalik yulduzning Real Madrid safiga oʻtishi mumkinligi haqidagi xabarlar tinmayotgan edi. Biroq Manchester Siti bosh murabbiyi Enso Mareska operatsiyadan avval bu mish-mishlarga izoh berib, buyuk futbolchilar atrofida doimo shunday muhokamalar boʻlishi odatiy hol ekanini taʼkidlagan edi.

Maʼlum boʻlishicha, Rodrining klub bilan amaldagi shartnomasi yakuniy 12 oylik bosqichga kirgan. Manchesterliklar unga yangi va manfaatli bitim taklif qilgan boʻlsa-da, 2024-yilgi Oltin toʻp sohibi hali oʻzining uzoq muddatli kelajagi borasida yakuniy qarorini eʼlon qilgani yoʻq. Real Madrid esa futbolchining ikkilanishidan foydalanib qolishga umid qilmoqda.

Yaqinlashib kelayotgan oʻyinlar va reja

Jahon chempionatidan keyingi majburiy dam olish va operatsiyadan keyingi tiklanish dasturi tufayli Rodri kelasi oy boshida Osiyo boʻylab oʻtkaziladigan mavsumoldi turnirini oʻtkazib yuboradi. The Athletic nashrining yozishicha, yarimhimoyachining avgust oyi oxirigacha umumiy guruhga qoʻshilishi kutilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Manchester Siti 16-avgust kuni Arsenal jamoasiga qarshi Angliya Superkubogi bahsida maydonga tushadi. Garchi Rodri ushbu uchrashuvni oʻtkazib yuborishi ehtimoli yuqori boʻlsa-da, uning tez orada safga qaytishi jamoa murabbiylar shtabi uchun muhim yangilik boʻldi.

RodriManchester SitiReal MadridAngliya Premer-ligasiFutbol transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Al-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiAl-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiBugun, 20:35Savinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaSavinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaBugun, 20:16Chelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaChelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaBugun, 20:14Rasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiRasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiBugun, 19:23Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Bugun, 19:19Pirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiPirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiBugun, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi