Rodri operatsiya qilindi: Manchester Siti yarimhimoyachisi safga qaytmoqda
Manchester Siti klubi yetakchi yarimhimoyachisi Rodri belidagi bezovtalik sababli muvaffaqiyatli kichik jarrohlik amaliyotini oʻtkazdi. Goal.com xabar berishicha, Ispaniya terma jamoasi safida Shimoliy Amerikadagi jahon chempionatida zafar quchgan 30 yoshli futbolchining tiklanish jarayoni qisqa muddat davom etishi kutilmoqda va uzoq vaqtga safdan chiqishi haqidagi xavotirlar oʻz tasdiqini topmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rasmiy bayonotida Rodri maʼlum vaqtdan beri belidagi ogʻriqlardan aziyat chekib kelgani, shu bois tibbiy muolaja zarur boʻlgani tasdiqlangan. Hozirda futbolchi reabilitatsiya davrini boshlab yuborgan va shifokorlar nazorati ostida dam olmoqda.
Transfer mish-mishlari va shartnoma holatiYozgi transfer oynasida ispaniyalik yulduzning Real Madrid safiga oʻtishi mumkinligi haqidagi xabarlar tinmayotgan edi. Biroq Manchester Siti bosh murabbiyi Enso Mareska operatsiyadan avval bu mish-mishlarga izoh berib, buyuk futbolchilar atrofida doimo shunday muhokamalar boʻlishi odatiy hol ekanini taʼkidlagan edi.
Maʼlum boʻlishicha, Rodrining klub bilan amaldagi shartnomasi yakuniy 12 oylik bosqichga kirgan. Manchesterliklar unga yangi va manfaatli bitim taklif qilgan boʻlsa-da, 2024-yilgi Oltin toʻp sohibi hali oʻzining uzoq muddatli kelajagi borasida yakuniy qarorini eʼlon qilgani yoʻq. Real Madrid esa futbolchining ikkilanishidan foydalanib qolishga umid qilmoqda.
Yaqinlashib kelayotgan oʻyinlar va rejaJahon chempionatidan keyingi majburiy dam olish va operatsiyadan keyingi tiklanish dasturi tufayli Rodri kelasi oy boshida Osiyo boʻylab oʻtkaziladigan mavsumoldi turnirini oʻtkazib yuboradi. The Athletic nashrining yozishicha, yarimhimoyachining avgust oyi oxirigacha umumiy guruhga qoʻshilishi kutilmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Manchester Siti 16-avgust kuni Arsenal jamoasiga qarshi Angliya Superkubogi bahsida maydonga tushadi. Garchi Rodri ushbu uchrashuvni oʻtkazib yuborishi ehtimoli yuqori boʻlsa-da, uning tez orada safga qaytishi jamoa murabbiylar shtabi uchun muhim yangilik boʻldi.
…