24 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
24 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 2–3 so'mga oshishi kutilmoqda. Banklarga dollarni sotish bo'yicha eng yaxshi kurs Asia Alliance Bankda 11 850 so'mni tashkil etmoqda. Banklardan dollar sotib olish bo'yicha eng yaxshi kurs 11 900 so'm bo'lib, u Asia Alliance Bank, Anorbank, Hayotbank, NBU va Tengebankda qayd etilgan. Kun davomida kurs o'zgarishi mumkin, aniq ma'lumot uchun banklarning rasmiy saytlariga murojaat qilish kerak.
24 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 2–3 so‘mga ko‘tarilishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asia Alliance Bank — 11 850 so‘m.
• Anorbank — 11 845 so‘m.
• Invest Finance Bank — 11 845 so‘m.
• Universalbank — 11 845 so‘m.
• Hayotbank — 11 840 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asakabank — 11 880 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 11 900 so‘m.
• Anorbank — 11 900 so‘m.
• Hayotbank — 11 900 so‘m.
• NBU — 11 900 so‘m.
• Tengebank — 11 900 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…