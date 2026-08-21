Tadbirkorlar huquqini himoya qiluvchi 7 ta muhim tamoyil qonunga kiritildi

·13·Iqtisodiyot
Tadbirkorlar huquqini himoya qiluvchi 7 ta muhim tamoyil qonunga kiritildi
Qisqacha

«Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida»gi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib, tadbirkorlar huquq va manfaatlarini himoya qiluvchi 7 ta asosiy tamoyil qonun darajasida mustahkamlandi hamda yangi 31–38-moddalar joriy etildi.

Tadbirkorlik muhitida muhim o‘zgarish: endi biznes va davlat organlari o‘rtasidagi munosabatlarda tadbirkorlarning huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan 7 ta asosiy tamoyil qonun darajasida mustahkamlandi.

«Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida»gi qonunga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar bilan yangi 31–38-moddalar joriy etildi.

1. Qonuniylik — davlat organlari ham qonunga rioya qiladi

Davlat organlari va mansabdor shaxslar o‘z faoliyatida Konstitutsiya, qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga qat’iy amal qilishi shart.

2. Tadbirkorlik erkinligi kafolatlanadi

Har bir shaxs mamlakat hududida va xorijda erkin tadbirkorlik bilan shug‘ullanish hamda o‘z mulkidan o‘z xohishiga ko‘ra foydalanish huquqiga ega.

3. Barcha tadbirkorlar teng

Mulkchilik shakli yoki tashkiliy-huquqiy shaklidan qat’i nazar, tadbirkorlik subyektlari qonun va sud oldida teng hisoblanadi.

Biznes uchun muhim jihat — davlat xususiy yoki boshqa mulk shakliga qarab tadbirkorlarni turlicha munosabatda bo‘lishi mumkin emas.

4. Tadbirkorning qonuniy ishonchi himoya qilinadi

Davlat organlari tadbirkorlarning qonuniy kutish va ishonchlarini hurmat qilishi lozim. Amaldagi tartiblarning o‘zgarishi asossiz bo‘lmasligi kerak.

5. Korrupsiya va manfaatlar to‘qnashuviga yo‘l qo‘yilmaydi

Tadbirkorlikni tartibga solish jarayonlari manfaatlar to‘qnashuvi hamda korrupsiyaning har qanday ko‘rinishlaridan xoli bo‘lishi kerak.

6. Xususiy mulk daxlsizligi kuchaytiriladi

Tadbirkorning mol-mulkini olib qo‘yishga faqat sud qarori asosida va qonunda belgilangan tartibda yo‘l qo‘yiladi.

7. Qonunchilik barqaror va aniq bo‘lishi kerak

Tadbirkorlar uchun qoidalar asossiz ravishda tez-tez o‘zgarmasligi lozim. Qonunchilik muhiti izchil, aniq va oldindan prognoz qilish mumkin bo‘lgan darajada bo‘lishi kerak.

Xulosa

Yangi normalarning asosiy maqsadi — tadbirkorlik erkinligini kafolatlash, xususiy mulkni himoya qilish va biznes uchun barqaror huquqiy muhit yaratish.

Eng muhimi, mazkur tamoyillar tadbirkorlarning davlat organlari bilan munosabatlarida huquqiy himoyasini yanada kuchaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlar uchun muhim yangilik: jarimani bo‘lib to‘lash va qaytarib olish mumkinTadbirkorlar uchun muhim yangilik: jarimani bo‘lib to‘lash va qaytarib olish mumkinBugun, 06:45O‘zbekistonda tijorat ijarasi bo‘yicha alohida qonunchilik rejimi taklif etildiO‘zbekistonda tijorat ijarasi bo‘yicha alohida qonunchilik rejimi taklif etildiBugun, 06:4221 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi21 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 18:0421 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda21 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaKecha, 11:1320 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi20 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi19.08, 18:36Prezident imzolagan qonun tadbirkorlarga qanday yengilliklar bermoqda?Prezident imzolagan qonun tadbirkorlarga qanday yengilliklar bermoqda?19.08, 12:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda