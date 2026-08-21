Tadbirkorlar huquqini himoya qiluvchi 7 ta muhim tamoyil qonunga kiritildi
«Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida»gi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib, tadbirkorlar huquq va manfaatlarini himoya qiluvchi 7 ta asosiy tamoyil qonun darajasida mustahkamlandi hamda yangi 31–38-moddalar joriy etildi.
Tadbirkorlik muhitida muhim o‘zgarish: endi biznes va davlat organlari o‘rtasidagi munosabatlarda tadbirkorlarning huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan 7 ta asosiy tamoyil qonun darajasida mustahkamlandi.
«Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida»gi qonunga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar bilan yangi 31–38-moddalar joriy etildi.
1. Qonuniylik — davlat organlari ham qonunga rioya qiladi
Davlat organlari va mansabdor shaxslar o‘z faoliyatida Konstitutsiya, qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga qat’iy amal qilishi shart.
2. Tadbirkorlik erkinligi kafolatlanadi
Har bir shaxs mamlakat hududida va xorijda erkin tadbirkorlik bilan shug‘ullanish hamda o‘z mulkidan o‘z xohishiga ko‘ra foydalanish huquqiga ega.
3. Barcha tadbirkorlar teng
Mulkchilik shakli yoki tashkiliy-huquqiy shaklidan qat’i nazar, tadbirkorlik subyektlari qonun va sud oldida teng hisoblanadi.
Biznes uchun muhim jihat — davlat xususiy yoki boshqa mulk shakliga qarab tadbirkorlarni turlicha munosabatda bo‘lishi mumkin emas.
4. Tadbirkorning qonuniy ishonchi himoya qilinadi
Davlat organlari tadbirkorlarning qonuniy kutish va ishonchlarini hurmat qilishi lozim. Amaldagi tartiblarning o‘zgarishi asossiz bo‘lmasligi kerak.
5. Korrupsiya va manfaatlar to‘qnashuviga yo‘l qo‘yilmaydi
Tadbirkorlikni tartibga solish jarayonlari manfaatlar to‘qnashuvi hamda korrupsiyaning har qanday ko‘rinishlaridan xoli bo‘lishi kerak.
6. Xususiy mulk daxlsizligi kuchaytiriladi
Tadbirkorning mol-mulkini olib qo‘yishga faqat sud qarori asosida va qonunda belgilangan tartibda yo‘l qo‘yiladi.
7. Qonunchilik barqaror va aniq bo‘lishi kerak
Tadbirkorlar uchun qoidalar asossiz ravishda tez-tez o‘zgarmasligi lozim. Qonunchilik muhiti izchil, aniq va oldindan prognoz qilish mumkin bo‘lgan darajada bo‘lishi kerak.
Xulosa
Yangi normalarning asosiy maqsadi — tadbirkorlik erkinligini kafolatlash, xususiy mulkni himoya qilish va biznes uchun barqaror huquqiy muhit yaratish.
Eng muhimi, mazkur tamoyillar tadbirkorlarning davlat organlari bilan munosabatlarida huquqiy himoyasini yanada kuchaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda.
…