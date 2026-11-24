Eldor Shomurodovning supergolidan keyin Nuri Shaxin taktik o‘zgarishni ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Istanbul Bashakshehir» jamoasi Turkiya chempionatining 12-turida «Chorum» ustidan 4:2 hisobida irodaviy g‘alaba qozondi.
- Uchrashuvdagi burilishga Eldor Shomurodovning supergoli va murabbiy Nuri Shaxinning tanaffusdagi taktik ko‘rsatmalari sabab bo‘ldi.
- Shaxin o‘zbekistonlik futbolchining harakatlarini tartibga solib, jarima maydonidagi futbolchilar sonini oshirishni talab qildi.
Eldor Shomurodovning «Chorum» darvozasiga urgan supergolidan keyin «Bashakshehir» 0:2 hisobidagi ortda qolishni 4:2 hisobidagi g‘alabaga aylantirdi. Uchrashuvdan keyin Istanbul klubi bosh murabbiyi Nuri Shaxin o‘zbek futbolchisining birinchi bo‘limdagi harakatlari, tanaffusda berilgan ko‘rsatmalar va taktik o‘zgarishlar haqida gapirdi.
Turkiya chempionatining 12-turida «Istanbul Bashakshehir» o‘z maydonida «Chorum»ga qarshi dramatik bahs o‘tkazdi. Mehmonlar 68-daqiqada hisobni 2:0 ga yetkazgan bo‘lsa, oradan o‘n daqiqa o‘tib Eldor Shomurodovning uzoq masofadan yo‘llagan supergolidan so‘ng uchrashuv ssenariysi keskin o‘zgardi.
82-, 86- va 90+1-daqiqalarda Bertug‘ Yildirimning gollari «Bashakshehir»ga 4:2 hisobidagi irodaviy g‘alabani taqdim etdi.
Biroq uchrashuvdan keyin Nuri Shaxinning bildirgan fikrlari, ayniqsa, Eldor Shomurodovning maydondagi vazifasiga oid tushuntirishlari e’tiborga molik bo‘ldi.
Shomurodovning harakatlariga tanaffusda tuzatish kiritildi
Nuri Shaxin Eldor Shomurodovning birinchi bo‘limda ko‘p harakat qilganini, ammo bu safar uning ortiqcha joy almashtirishi jamoa uchun zarur bo‘lmaganini aytdi. Murabbiyning fikricha, «Bashakshehir»ga jarima maydonida ko‘proq futbolchi bo‘lishi va qanotlardan uzatmalarni ko‘paytirish kerak edi.
«Shomurodov birinchi bo‘limda juda ko‘p harakatlandi, keragidan ortiq joy almashtirdi. Odatda, biz uning aynan mana shunday harakatlanishini xohlaymiz, ammo bugun bunga hojat yo‘q edi. Jarima maydoniga ko‘proq futbolchilar bilan kirishimiz kerak edi.
Bugun bizga qanotlardan ko‘proq to‘p uzatish va jarima maydonini futbolchilar bilan to‘ldirish kerak edi. Tanaffusda Eldorga va futbolchilarga shuni tushuntirdim», — dedi Nuri Shaxin.
Bu ko‘rsatma jamoaning ikkinchi bo‘limdagi taktik yondashuvini o‘zgartirishga xizmat qildi. Shomurodovning harakatlari ham hujumdagi vazifalarni aniqroq bajarish va jarima maydonidagi futbolchilar sonini oshirishga qaratildi.
Bertug‘ Yildirimning maydonga tushishi taktik burilishga aylandi
Nuri Shaxin Bertug‘ Yildirim va Umut Bozokning maydonga tushishi hujumdagi vaziyatni o‘zgartirganini ta’kidladi. Murabbiyning fikricha, taktik o‘zgarishdan keyin jamoa yanada aniq uzatmalar va xavfli vaziyatlar yarata boshlagan.
«Bertug‘ Yildirimni Umut Bozok bilan birga maydonga tushirganimizdan keyin taktika o‘zgardi va yanada aniqroq uzatmalar va aniqroq vaziyatlar yuzaga keldi. Endi o‘yindan keyin bu qarorimiz to‘g‘ri bo‘lganini aytishim mumkin», — dedi Shaxin.
Murabbiyning bu qaroridan keyin «Bashakshehir» hujumda keskinlashdi. Bertug‘ Yildirim qisqa vaqt ichida uch marta raqib darvozasini ishg‘ol qilib, uchrashuvning bosh qahramoniga aylandi.
«Bertug‘ni eng ko‘p tanqid qiladigan inson menman, uni eng ko‘p qo‘llab-quvvatlaydigan ham men»
Nuri Shaxin Bertug‘ Yildirim haqida gapirar ekan, futbolchining iqtidorini yuqori baholadi. Murabbiy uning imkoniyatlaridan yanada samarali foydalanishi kerakligini ta’kidlab, tanqid va qo‘llab-quvvatlash o‘rtasidagi muvozanatni ham tushuntirdi.
«Bertug‘ni eng ko‘p tanqid qiladigan inson menman. Shu bilan birga, uni qo‘llab-quvvatlash uchun eng ko‘p harakat qiladigani ham men.
Bertug‘ buni tushunishi kerak. U o‘z iqtidoridan imkon qadar samarali foydalanishi lozim. Afsuski, futbolda hissiyotlarga o‘rin yo‘q. Men ham hissiyotli insonman, ammo bu yerda hissiyotlarga berilmaslik kerak. Fursat kelganida u bu imkoniyatdan foydalanishi shart», — dedi Istanbul klubi bosh murabbiyi.
Shaxinning ta’kidlashicha, Bertug‘ Yildirimning jahon chempionatiga bora olmagani futbolchiga ruhiy jihatdan ta’sir ko‘rsatgan. Bu holat nafaqat futbolchining o‘zi, balki klubdagilarni ham xafa qilgan.
Jahon chempionatiga bora olmaslik Bertug‘ga ta’sir qildi
Nuri Shaxin Bertug‘ Yildirim bilan o‘tgan mavsumning ikkinchi qismida maxsus reja tuzilganini, asosiy maqsad futbolchining jahon chempionatida ishtirok etishiga yordam berish bo‘lganini bildirdi. Biroq terma jamoa murabbiyining qarori tufayli bu reja amalga oshmagan.
«Uning jahon chempionatiga bora olmagani unga juda qattiq ta’sir qildi. Bu holat bizni ham qattiq xafa qildi. Aslida, o‘tgan mavsumning ikkinchi yarmida u bilan bog‘liq rejamiz bor edi. Asosiy maqsadimiz uni jahon chempionatiga yuborish edi. Afsuski, murabbiyning qarori tufayli u chempionatga bora olmadi.
Bu holat uni biroz ruhan tushirib qo‘ydi. Bundan tashqari, u mavsumni ham unchalik yaxshi boshlamadi. Bu haqda o‘zi ham o‘ylab ko‘rishi kerak.
Biroq men uning iqtidorini yaxshi bilaman. Uning turli xil kuchli jihatlari bor. Bertug‘ biz uchun juda qadrli futbolchi. Umid qilamanki, endi uning ishlari yanada yaxshi tomonga o‘zgaradi», — deya futbolchisini qo‘llab-quvvatladi Nuri Shaxin.
«Bashakshehir»ning «Chorum»ga qarshi g‘alabasi nafaqat hisobdagi kambek, balki murabbiyning tanaffusdagi taktik tuzatishlari va futbolchilarning bu ko‘rsatmalarni maydonda amalga oshirishi bilan ham e’tiborga tushdi. Eldor Shomurodovning supergolidan boshlangan burilish, Bertug‘ Yildirimning xet-triki bilan yakunlandi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…