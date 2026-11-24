Eldor Shomurodov supergol bilan kambekni boshladi: «Bashakshehir» 0:2 dan 4:2 ga qaytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Eldor Shomurodov Turkiya chempionatining 12-turida «Chorum» darvozasiga kiritgan uzoq masofadan yo‘llangan supergoli bilan «Istanbul Bashakshehir» jamoasining irodaviy g‘alabasiga zamin yaratdi.
- 0:2 hisobida ortda borayotgan istanbuliklar o‘zbekistonlik futbolchining 78-daqiqadagi golidan so‘ng o‘yinni o‘zgartirib, 4:2 hisobida muvaffaqiyat qozondi.
- Uchrashuvning qolgan gollarini xet-trik qayd etgan Bertug‘ Yildirim kiritdi.
Eldor Shomurodov Turkiya chempionatida yana bir muhim golga mualliflik qildi. O‘zbekiston terma jamoasi kapitani «Chorum»ga qarshi bahsda uzoq masofadan yo‘llagan superzarbasi bilan jamoasining kambekini boshlab berdi. Ikki gol farqi bilan ortda borayotgan «Istanbul Bashakshehir» yakunda 4:2 hisobida irodaviy g‘alabaga erishdi.
Turkiya chempionatining 12-turida «Istanbul Bashakshehir» o‘z maydonida «Chorum»ni qabul qildi. Uchrashuv mezbonlar uchun juda og‘ir boshlandi. Biroq Eldor Shomurodovning ajoyib goli bahsdagi vaziyatni o‘zgartirib, jamoani g‘alabaga undagan muhim omillardan biri bo‘ldi.
«Bashakshehir» ikki gol farqi bilan ortda qolganiga qaramay, uchrashuvning so‘nggi qismida raqibni butunlay bosim ostiga oldi va bir necha daqiqa ichida natijani o‘zgartirdi.
«Chorum» ikki gol bilan ustunlikni qo‘lga oldi
Uchrashuvning 29-daqiqasida Jezus Ramires mehmonlar darvozasiga birinchi golni kiritdi. «Chorum» shu tariqa hisobda oldinga chiqib, Istanbul klubini qiyin vaziyatga solib qo‘ydi.
68-daqiqada Ermin Maxmich yana bir gol kiritdi. Bu safar «Bashakshehir»ning vaziyati yanada og‘irlashdi — mezbonlar 0:2 hisobida ortda borayotgan edi.
Ushbu vaziyatda uchrashuv taqdiri hal bo‘lgandek ko‘ringan bo‘lsa-da, Eldor Shomurodovning maydondagi harakatlari va keyingi hujumlar bahsning butun ssenariysini o‘zgartirdi.
Shomurodovning supergolidan keyin «Bashakshehir» uyg‘ondi
78-daqiqada Eldor Shomurodov uzoq masofadan kuchli va aniq zarba yo‘llab, raqib darvozasining yuqori burchagini ishg‘ol qildi. O‘zbekistonlik futbolchining bu goli nafaqat hisobni qisqartirdi, balki jamoasiga kambek uchun ishonch va kuch berdi.
Shomurodovning superzarbasi «Bashakshehir» uchun burilish nuqtasiga aylandi. Mezbonlar endi ortga chekinish o‘rniga raqib darvozasiga yanada kuchli bosim o‘tkaza boshladi.
Goldan keyin tashabbus Istanbul klubi tomoniga o‘tdi. Raqib himoyasidagi bo‘shliqlardan foydalangan «Bashakshehir» tez orada hisobni nafaqat tenglashtirdi, balki g‘alabani ham qo‘lga kiritdi.
Bertug‘ Yildirim xet-trik bilan tarixiy kambekni yakunladi
«Bashakshehir»ning zaxiradan maydonga tushgan futbolchisi Bertug‘ Yildirim uchrashuvning so‘nggi qismida haqiqiy qahramonga aylandi.
U 82-daqiqada hisobni tenglashtirdi, 86-daqiqada jamoasini oldinga olib chiqdi. 90+1-daqiqada esa yana bir gol kiritib, xet-trikni rasmiylashtirdi.
0:2 hisobida ortda borayotgan «Bashakshehir» bir necha daqiqa ichida 4:2 hisobida g‘alaba qozondi. Bu Turkiya chempionatining 12-turidagi eng dramatik kambeklardan biri bo‘ldi.
Shomurodovning o‘yini 7,5 ballga baholandi
Statistik tahlillarga ixtisoslashgan Flashscore portali Eldor Shomurodovning uchrashuvdagi harakatlarini 7,5 ballga baholadi.
«Bashakshehir» tarkibida eng yuqori reyting xet-trik muallifi Bertug‘ Yildirimga berildi. U 9,1 ball bilan uchrashuvning eng yaxshi futbolchisiga aylandi.
Jamoaning boshqa futbolchilari ham yuqori baholarga ega bo‘ldi:
Bertug‘ Yildirim — 9,1
Ivana Brnich — 8,6
Yakub Kalujinskiy — 8,3
Eldor Shomurodov — 7,5
«Bashakshehir» turnir jadvalida ko‘tarildi
Ushbu irodaviy g‘alabadan keyin «Istanbul Bashakshehir» ochkolari sonini 20 taga yetkazib, Turkiya chempionatida 7-o‘ringa ko‘tarildi.
«Chorum» esa 16 ochko bilan qoldi.
Eldor Shomurodov uchun bu gol jamoa natijasiga ta’sir ko‘rsatgan muhim epizod bo‘ldi. O‘zbekiston terma jamoasi kapitani ikki gol farqi bilan ortda qolgan jamoasini qayta o‘yinga qaytarishda hal qiluvchi turtki berdi. Uning supergolidan keyin «Bashakshehir»ning g‘alabaga bo‘lgan ishonchi yanada kuchaydi va bahsning yakuni butunlay o‘zgardi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…