Messi 2028 yilgi Kopa Amerikada terma jamoaga qaytishi mumkin, Skaloni uni shtabga chorladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Argentina terma jamoasining sobiq yetakchisi Lionel Messi 2028 yilgi Kopa Amerikada murabbiylar shtabiga maslahatchi yoki ruhiy yetakchi sifatida jalb etilishi mumkin.
- Bosh murabbiy Lionel Skaloni futbolchini o'z jamoasiga qo'shilishga chorlab, uning tajribasi yosh avlod uchun muhimligini ta'kidladi.
- Ushbu vazifa Serxio Agueroning 2022 yilgi jahon chempionatidagi faoliyatiga o'xshash bo'lishi ko'zda tutilgan.
«Inter Mayami» klubi hujumchisi, Argentina terma jamoasining sobiq yetakchisi Lionel Messi 2028 yilgi Kopa Amerika musobaqasiga yangi maqomda qaytishi mumkin.
Argentinadagi Motivaciones Fútbol nashrining ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan ma’lumotiga ko‘ra, o‘sha paytda 39 yoshga to‘ladigan Messini terma jamoa yosh futbolchilari bilan ishlash jarayoniga jalb etish varianti ko‘rib chiqilmoqda. Unga maydonga tushmasdan, maslahatchi va ruhiy yetakchi sifatida tajribasi bilan o‘rtoqlashish, yangi avlod futbolchilariga yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish vazifasi topshirilishi mumkin.
Aguero tajribasi va Skalonining bayonoti
Manbaga ko‘ra, sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi uchun ko‘zda tutilgan ushbu rol 2022 yil Qatarda bo‘lib o‘tgan jahon chempionatida terma jamoani qo‘llab-quvvatlagan sobiq hujumchi Serxio Agueroning vazifalariga o‘xshash bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga, Messining 2028 yilgi Kopa Amerikada rasman maslahatchi sifatida ishtirok etishi hozircha tasdiqlanmagan.
Kuni kecha Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni ham Messini murabbiylar shtabiga taklif etish ehtimoli haqida gapirdi:
«Agar u qo‘shilishni istasa, hech qanday muammo yo‘q. Endi Valter [Samuel] ketar ekan, o‘rniga u kelsin», — dedi Skaloni Kosta-Rikaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida.
Ko‘rsatkich / Ma’lumot
Tafsilotlar
Ehtimoliy yangi rol
Terma jamoada maslahatchi, ruhiy yetakchi yoki murabbiylar shtabi a’zosi
Musobaqa
2028 yilgi Kopa Amerika
Terma jamoadagi so‘nggi o‘yini
2026 yil oktyabr, Beninga qarshi o‘rtoqlik bahsi (3:0)
Milliy jamoadagi sovrinlari
JCH-2022, KONMЕBOL — UYEFA Chempionlar Kubogi, Kopa Amerika (2021, 2024)
Amaldagi klub shartnomasi
«Inter Mayami» (MLS-2028 mavsumi oxirigacha)
Skaloni shartnomasi
2026 yil 12 noyabrda 2030 yilgacha uzaytirilgan
Xalqaro faoliyat yakuni va klubdagi rejalar
Eslatib o‘tamiz, 2026 yil oktyabrida Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini e’lon qilgan edi. Uning milliy jamoa safidagi so‘nggi uchrashuvi Beninga qarshi o‘rtoqlik bahsi bo‘lib, unda argentinaliklar 3:0 hisobida g‘alaba qozongan. Messi terma jamoa libosida 2022 yilgi jahon chempionatida, KONMЕBOL — UYEFA Chempionlar Kubogida, shuningdek, 2021 va 2024 yillarda ikki bor Kopa Amerikada zafar quchgan.
Lionel Skaloni esa 12 noyabr kuni Argentina terma jamoasi bilan shartnomasini 2030 yilgacha uzaytirgani rasman ma’lum qilindi. Milliy jamoa uchun navbatdagi yirik turnir — 2028 yilgi Kopa Amerika bo‘ladi. Lionel Messi hozircha klub karyerasini davom ettirib, «Inter Mayami» bilan MLS-2028 mavsumi oxirigacha amal qiladigan shartnoma asosida to‘p surmoqda.
Sizningcha, Lionel Messi 2028 yilgi Kopa Amerikada Argentina terma jamoasi murabbiylar shtabida yoki maslahatchi sifatida ish boshlasa, jamoaga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…