O‘zbek grossmeysteri 2026 yilning eng daromadli shaxmatchilari uchligiga kirdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov 2026 yilda turnirlarda qo‘lga kiritgan 589 061 dollar mukofot puli bilan dunyoning eng ko‘p daromad topgan shaxmatchilari reytingida uchinchi o‘rinni egalladi.
- Ushbu ro‘yxatda birinchi va ikkinchi o‘rinlarni mos ravishda 666 229 dollar bilan Rameshbabu Pragnanandxa hamda 664 326 dollar bilan Fabiano Karuana band etgan.
O‘zbekistonlik shaxmatchi 2026 yilda turnirlar orqali qariyb 590 ming dollar ishlab topdi. U dunyodagi eng ko‘p mukofot puli topgan shaxmatchilar reytingida uchinchi o‘rinni egalladi.
O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov 2026 yil yakunlariga ko‘ra, shaxmat olamida turnir mukofotlari orqali eng ko‘p daromad topgan sportchilarning kuchli uchligiga kirdi. ChessBase Nepal nashri World Chess tashkiloti e’lon qilgan yangilangan reytingga tayanib, o‘zbek shaxmatchisining yillik daromadi 589 061 dollarga yetganini ma’lum qildi.
Sindarov dunyo reytingida 3-o‘rinda.
Javohir Sindarov 589 ming dollardan ziyod daromad qildi
World Chess tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, Javohir Sindarov 2026 yil davomida turnirlarda qatnashib, jami 589 061 dollar mukofot puli ishlab topgan. Bu natija uni dunyoning eng ko‘p turnir daromadiga ega shaxmatchilari orasida uchinchi pog‘onaga olib chiqdi.
O‘zbekiston vakilidan yuqorida faqat ikki nafar shaxmatchi — Hindiston grossmeysteri Rameshbabu Pragnanandxa va amerikalik Fabiano Karuana joylashgan.
Pragnanandxa va Karuana — reytingning birinchi ikki pog‘onasida
Reytingning birinchi o‘rnini 21 yoshli hindistonlik grossmeyster Rameshbabu Pragnanandxa egalladi. U 2026 yilda 13 ta musobaqada ishtirok etib, jami 666 229 dollar mukofot puliga ega bo‘lgan.
Uning yil davomidagi eng yirik mukofoti avgust oyida Grand Chess Tour finalida qo‘lga kiritilgan 200 ming dollar bo‘ldi. Hindistonlik shaxmatchi hal qiluvchi bahsda amerikalik Fabiano Karuanani mag‘lub etib, turnir g‘olibiga aylangan.
Ikkinchi o‘rinda esa Fabiano Karuana qayd etilgan. Amerikalik grossmeyster 19 ta musobaqada qatnashib, 664 326 dollar ishlab topgan.
Karlsen va Uesli So ham kuchli beshlikda
Eng ko‘p turnir mukofotiga ega shaxmatchilarning kuchli beshligiga norvegiyalik Magnus Karlsen va amerikalik Uesli So ham kirgan.
2026 yilda turnir mukofotlari orqali eng ko‘p daromad topgan shaxmatchilar:
1-o‘rin — Rameshbabu Pragnanandxa: 666 229 dollar;
2-o‘rin — Fabiano Karuana: 664 326 dollar;
3-o‘rin — Javohir Sindarov: 589 061 dollar;
4-o‘rin — Magnus Karlsen: 555 959 dollar;
5-o‘rin — Uesli So: 494 257 dollar.
2,5 million dollarlik bahs reytingni o‘zgartirishi mumkin
Biroq yil yakuniga qadar reytingdagi vaziyat yana o‘zgarishi ehtimoli bor. Amaldagi jahon chempioni Dommaraju Gukesh va Javohir Sindarov o‘rtasidagi jahon chempionligi uchun bahsning mukofot jamg‘armasi 2,5 million dollarni tashkil etadi.
Ushbu yirik mukofot jamg‘armasi natijalarga qarab shaxmatchilarning yillik daromadlar reytingida jiddiy o‘zgarishlarga sabab bo‘lishi mumkin.
Javohir Sindarovning 2026 yildagi natijasi o‘zbek shaxmatining xalqaro maydondagi nufuzi va shaxmatchilarning yuqori darajadagi turnirlardagi muvaffaqiyatini yana bir bor namoyon etmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…