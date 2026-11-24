«Traktor» 1:5 hisobida mag‘lub bo‘ldi: o‘zbekistonliklar ishtirokidagi natijalar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Elit Osiyo Chempionlar ligasining 5-turida o‘zbekistonlik futbolchilar to‘p surayotgan jamoalar turlicha natijalarni qayd etdi.
- Rustam Ashurmatov to‘liq o‘ynagan va Jaloliddin Masharipov zaxiradan maydonga tushgan «Istiqlol» klubi «Al Ayn» bilan 1:1 hisobida durang o‘ynadi.
- Odil Hamrobekov to‘liq harakat qilgan «Traktor» jamoasi esa o‘z maydonida «Al Vasl»ga 1:5 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchradi.
Elit Osiyo Chempionlar ligasining 5-turida o‘zbekistonlik futbolchilar ishtirok etayotgan jamoalar uchun turlicha natijalar qayd etildi. Rustam Ashurmatov harakat qilgan «Istiqlol» «Al Ayn» bilan durang o‘ynadi, Jaloliddin Masharipov bahsning ikkinchi bo‘limida maydonga tushdi. Odil Hamrobekovning «Traktor»i esa «Al Vasl»dan yirik hisobda mag‘lub bo‘ldi.
Osiyoning eng nufuzli klub musobaqasida navbatdagi tur uchrashuvlari qizg‘in davom etmoqda. 5-tur doirasida bir qator kutilmagan natijalar qayd etildi. O‘zbekistonlik futbolchilar ishtirok etayotgan jamoalarning bahslari ham muxlislar diqqat markazida bo‘ldi.
Ashurmatov to‘liq o‘ynadi, Masharipov ikkinchi bo‘limda tushdi
Eronning «Istiqlol» jamoasi safarda BAAning «Al Ayn» klubiga qarshi bahs olib bordi. Qizg‘in kechgan uchrashuv 1:1 hisobida yakunlandi.
Mezbonlar Palasiosning goli bilan hisobni ochgan bo‘lsa, «Istiqlol» ikkinchi bo‘limda vaziyatni o‘z foydasiga o‘zgartirishga harakat qildi. 51-daqiqada Fallah eronliklar uchun muhim golni kiritib, hisobdagi muvozanatni tikladi.
O‘zbekistonlik himoyachi Rustam Ashurmatov «Istiqlol» tarkibida maydonda to‘liq harakat qildi. Jaloliddin Masharipov esa 62-daqiqada Razzoqiniyaning o‘rniga zaxiradan o‘yinga qo‘shildi.
«Istiqlol»ning safardagi durangi jamoaga bir ochko taqdim etdi. O‘zbekistonlik futbolchilarning bahsdagi ishtiroki esa muxlislar uchun alohida e’tiborga molik bo‘ldi.
«Traktor» «Al Vasl»dan yirik hisobda mag‘lub bo‘ldi
Eronning «Traktor» klubi o‘z maydonida BAAning «Al Vasl» jamoasini qabul qildi. Biroq uchrashuv mezbonlar uchun omadsiz kechdi va «Traktor» 1:5 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
«Al Vasl» birinchi bo‘limda Torimining 44-daqiqadagi goli bilan hisobni ochdi. Ikkinchi bo‘limda esa mehmonlar hujumdagi ustunligini yanada kuchaytirdi.
Alsate 55-daqiqada, Vareta 61-daqiqada gol kiritdi. Torimi 73-daqiqada dublni rasmiylashtirdi. «Traktor» safida Husaynzoda 72-daqiqada gol bilan javob qaytargan bo‘lsa-da, bu vaziyatni o‘zgartirish uchun yetarli bo‘lmadi. Junior 90+3-daqiqada beshinchi golni kiritib, mehmonlarning yirik g‘alabasini ta’minladi.
O‘zbekistonlik futbolchi Odil Hamrobekov «Traktor» tarkibida uchrashuvni to‘liq o‘tkazdi.
«Al Ahli» Qatarda mag‘lubiyatga uchradi
Turning yana bir qiziqarli bahsi Qatarda bo‘lib o‘tdi. Saudiya Arabistonining «Al Ahli» klubi «Ash Shamal»ga qarshi uchrashuvda 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
«Al Ahli» bahsni yaxshi boshlab, 11-daqiqada Al Buraykanning goli bilan hisobda oldinga chiqdi. 58-daqiqada Touni jamoa ustunligini oshirdi va mehmonlar 2:0 hisobida oldinda borayotgan edi.
Biroq «Ash Shamal» taslim bo‘lmadi. Bunedja 62-daqiqada hisobni qisqartirdi, Tiago Silva 72-daqiqada muvozanatni tikladi. 90+1-daqiqada Kolyado g‘alaba golini kiritib, Qatar klubiga muhim uch ochko taqdim etdi.
Elit OCHL. 5-tur natijalari
Uchrashuv
Hisob
«Ash Shamal» — «Al Ahli»
3:2
«Al Ayn» — «Istiqlol»
1:1
«Traktor» — «Al Vasl»
1:5
5-turning ushbu natijalari Elit Osiyo Chempionlar ligasidagi raqobat qanchalik keskin kechayotganini yana bir bor ko‘rsatdi. O‘zbekistonlik futbolchilar ishtirok etayotgan jamoalar uchun esa turlicha tajriba qayd etildi: «Istiqlol» safardan bir ochko bilan qaytdi, «Traktor» esa yirik mag‘lubiyatga uchradi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…