9 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 9 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 37,38 so‘mga qimmatlab, 11 846,57 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 34,69 so‘mga qimmatlab, 13 240,91 so‘m bo‘ldi. • Rossiya rubli 0,8 so‘mga qimmatlab, 138,95 so‘mni tashkil etdi. • Funt sterling 29,25 so‘mga qimmatlab, 15 631,55 so‘m bo‘ldi. • Yapon iyenasi 0,2 so‘mga qimmatlab, 74,85 so‘mni tashkil etdi. • Shveysariya franki 24,42 so‘mga qimmatlab, 14 209,63 so‘m bo‘ldi. • Xitoy yuani 6,18 so‘mga qimmatlab, 1 767,54 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…