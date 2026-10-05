6 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 6 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 5,50 so‘mga qimmatlab, 11 778,45 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 25,62 so‘mga arzonlab, 13 198,93 so‘m bo‘ldi. • Rossiya rubli 2,79 so‘mga arzonlab, 138,35 so‘mni tashkil etdi. • Funt sterling 31,99 so‘mga qimmatlab, 15 580,53 so‘m bo‘ldi. • Yapon iyenasi 0,21 so‘mga arzonlab, 74,45 so‘mni tashkil etdi. • Shveysariya franki 68,78 so‘mga arzonlab, 14 172,12 so‘m bo‘ldi. • Xitoy yuani 0,82 so‘mga qimmatlab, 1 756,77 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…