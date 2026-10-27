Fors ko‘rfazidan Isroilgacha: Eronning yangi nishonlarida qanday gigant inshootlar bor?

·105·Dunyo
Fors ko‘rfazidan Isroilgacha: Eronning yangi nishonlarida qanday gigant inshootlar bor?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eron harbiy to‘qnashuv yuz bergan taqdirda zarba berilishi mumkin bo‘lgan Isroil va arab davlatlaridagi strategik infratuzilma obyektlarining ro‘yxatini e’lon qildi.
  • Ushbu «Nol soati nishonlari» ro‘yxatiga transport, energetika, suv ta’minoti, aloqa hamda yirik neft-kimyo korxonalari, jumladan, SABIC, ADNOC, Bazan Group va QatarEnergy kabi gigantlar kiritilgan.

Yaqin Sharqda harbiy harakatlar qayta avj olgan taqdirda, Eron javob zarbalari beriladigan strategik infratuzilma obyektlarining keng qamrovli ro‘yxatini taqdim etdi. Mintaqadagi AQSH harbiy bazalari bilan bir qatorda, transport, energetika, suv ta’minoti, global aloqa va savdo tarmoqlarini izdan chiqarishga qaratilgan nishonlar belgilandi.

Oshkor qilingan maxsus infografikada «Nol soati nishonlari» (Zero Hour Target) sifatida Isroil hamda arab davlatlarining eng yirik neft-kimyo sanoati majmualari alohida xaritaga tushirilgan. Mutaxassislar ushbu obyektlarning nishonga olinishi butun mintaqa bo‘ylab misli ko‘rilmagan gumanitar va iqtisodiy inqirozni keltirib chiqarishidan ogohlantirmoqda.

To‘liq falajlik strategiyasi: Transport, suv va raqamli aloqa

Eron tomonidan e’lon qilingan zarba nishonlari yettita yirik hayotiy muhim sohani o‘z ichiga oladi:

  • Transport va logistika arteriyalari: Strategik ko‘priklar, temir yo‘l chorrahalari, xalqaro aeroportlar va dengiz portlari;

  • Aloqa va yuqori texnologiyalar: Fors ko‘rfazi tubidan o‘tuvchi qit’alararo suv osti internet kabellari hamda texnologiya va sun’iy intellekt (AI) kompaniyalari;

  • Energetika va ichimlik suvi ta’minoti: Dengiz suvini chuchuklashtiruvchi (tuzsizlantirish) gigant zavodlar, yirik elektr stansiyalari va neft-kimyo korxonalari;

  • Savdo va turizm sektori: Xalqaro mehmonxonalar tarmog‘i hamda eng yirik savdo markazlari.

«Zero Hour Target»: Xaritaga tushgan sanoat gigantlari

Xaritada Isroil va qo‘shni arab davlatlarining eng asosiy neft-kimyo va o‘g‘it ishlab chiqaruvchi korxonalari aniq ko‘rsatib o‘tilgan:

  • Isroil: Hayfa va sohilbo‘yi hududlaridagi Bazan Group, Carmel Olefins Ltd, Gadiv Petrochemical Industries Ltd va Haifa Group korxonalari;

  • Saudiya Arabistoni: Jahon miqyosidagi SABIC, SADAF, Saudi Kayan Petrochemical Company, Saudi Methanol Company (Ar-Razi), Petro Rabigh hamda SHARQ sanoat majmualari;

  • Birlashgan Arab Amirliklari: ADNOC milliy neft kompaniyasi, Borouge va Fertiglobe kimyoviy korxonalari;

  • Qatar: Gaz-kimyo zaxiralarini qayta ishlovchi QatarEnergy, QAPCO, Q-Chem, QAFCO va QAFAC gigantlari;

  • Kuvayt, Bahrayn va Iordaniya: Kuvaytning PIC, EQUATE va Kuwait Aromatics kompaniyalari; Bahraynning GPIC majmuasi; Iordaniyaning asosiy kimyo korxonasi hisoblangan Arab Potash Company (APC).

Fors ko‘rfazidan Isroilgacha: Eronning yangi nishonlarida qanday gigant inshootlar bor?

Harbiy to‘qnashuvning ehtimoliy oqibatlari

Yo‘nalish

Nishonga olinadigan inshootlar

Xavf va ehtimoliy oqibatlar

Neft-kimyo sanoati

SABIC, ADNOC, Bazan, QatarEnergy, EQUATE

Global bozorda yoqilg‘i va mineral o‘g‘itlar narxining keskin oshishi

Suv va energetika

Tuzsizlantirish zavodlari, elektr stansiyalari

Ko‘rfaz davlatlarida ichimlik suvi tanqisligi va ommaviy blekaut

Aloqa va internet

Fors ko‘rfazi suv osti kabellari, IT-markazlar

Xalqaro moliyaviy tizim va internet trafigining uzilishi

Logistika

Xalqaro portlar, aeroportlar, ko‘priklar

Mintaqa bo‘ylab xalqaro dengiz qatnovi va savdoning to‘xtashi

EronYaqin SharqZero Hour Targetneft-kimyo sanoati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fors ko‘rfazi davlatlari AQSHning xavfsizlik kafolatlaridan hafsalasi pir bo‘ldiFors ko‘rfazi davlatlari AQSHning xavfsizlik kafolatlaridan hafsalasi pir bo‘ldi15 sentabr 13:45Yaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdiYaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdi9 sentabr 12:42Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!13 sentabr 00:48Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...12 sentabr 07:01Yevropada gaz narxi so‘nggi to‘rt yildagi eng yuqori cho‘qqiga chiqdiYevropada gaz narxi so‘nggi to‘rt yildagi eng yuqori cho‘qqiga chiqdi14 oktabr 20:56Saudiya Arabistoni 7 ta davlatdan yordam so‘radi: Yaqin Sharq katta to‘qnashuv yoqasidami?Saudiya Arabistoni 7 ta davlatdan yordam so‘radi: Yaqin Sharq katta to‘qnashuv yoqasidami?18 sentabr 07:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda