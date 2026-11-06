7 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 7 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 13,68 so‘mga qimmatlab, 11 987,16 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 43,39 so‘mga arzonlab, 13 393,25 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,30 so‘mga arzonlab, 146,29 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 52,31 so‘mga arzonlab, 16 060,40 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,11 so‘mga qimmatlab, 75,71 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 13,14 so‘mga qimmatlab, 14 650,65 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 1,43 so‘mga qimmatlab, 1 796,96 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…