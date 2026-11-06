7 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·0·Iqtisodiyot
7 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 7 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 13,68 so‘mga qimmatlab, 11 987,16 so‘mni tashkil etdi.

• Yevro 43,39 so‘mga arzonlab, 13 393,25 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,30 so‘mga arzonlab, 146,29 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 52,31 so‘mga arzonlab, 16 060,40 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,11 so‘mga qimmatlab, 75,71 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 13,14 so‘mga qimmatlab, 14 650,65 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 1,43 so‘mga qimmatlab, 1 796,96 so‘mni tashkil etdi.

O‘zbekiston Markaziy bankiValyuta kursiAQSH dollari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

4 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi4 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi3 noyabr 18:183 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon2 noyabr 17:5030 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi29 oktabr 19:1124 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi23 oktabr 17:5513 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi13 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi12 oktabr 17:359 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi9 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi8 oktabr 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
Propanning yangi narxi: 15 noyabrdan suyultirilgan gaz narxi qancha bo‘ladi?
Propanning yangi narxi: 15 noyabrdan suyultirilgan gaz narxi qancha bo‘ladi?
4 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon
3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi