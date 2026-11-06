Tomas Tuxel Xorvatiya va Ispaniyaga qarshi hal qiluvchi bahslar oldidan bayonot berdi

·0·Sport
Tomas Tuxel Xorvatiya va Ispaniyaga qarshi hal qiluvchi bahslar oldidan bayonot berdi

Angliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Millatlar ligasi guruh bosqichining hal qiluvchi noyabr oyidagi uchrashuvlari oldidan jamoaning asosiy vazifalari va tayyorgarlik jarayoni haqida ochiq fikr bildirdi. Sky Sports nashri xabariga ko‘ra, germaniyalik tajribali mutaxassis «uch sherlar» oldiga guruh peshqadamligini naqd qilish vazifasini qat’iy qo‘ygan.

Inglizlarni qisqa muddat ichida qit’aning ikki qudratli termasi kutib turibdi: jamoa 12 noyabr kuni Xorvatiyaga qarshi maydonga tushsa, 15 noyabr kuni Yevropa chempioni Ispaniya bilan kuch sinashadi.

«Final bosqichiga chiqish — asosiy maqsad»: Tuxelning talablari

Bosh murabbiy turnirdagi maqsad va bahslarning strategik ahamiyatiga alohida urg‘u berdi:

  • Birinchi o‘rin va musobaqa finali: «Mening maqsadim — guruhda birinchi o‘rinni egallash. Agar jamoamiz aynan shu natija uchun bor kuchi bilan kurashmasa, hayron qolgan bo‘lardim. Biz to‘rttalik finalini Ispaniyada o‘tkazishni xohlaymiz», — dedi mutaxassis;

  • Yevropa chempionati uchun repetitsiya: «Bizga katta natijalar uchun kurash olib boriladigan, keskin va maksimal mas’uliyat talab qiladigan uchrashuvlar zarur. Millatlar ligasidan aynan shu maqsadda foydalanmoqchimiz — bo‘lajak Yevropa chempionatiga imkon qadar yuqori darajada tayyorgarlik ko‘rish uchun».

«Raqib juda xavfli»: Xorvatiyaga qarshi bahs nega eng muhim?

Tuxelning ta’kidlashicha, Angliya shtabi ayni damda bor e’tiborini dastlabki raqibga qaratgan:

  • Raqibning kuchi: «Xorvatiyaga qarshi bahs biz uchun nihoyatda muhim. Ayniqsa, ular bilan avvalgi bahsimizni yodga olsak. O‘shanda biz munosib natijaga erishgandik, lekin qanday saviyada o‘ynab, qanchalik katta kuch sarflaganimizni unutmaslik lozim. Hozir yana shunday yuqori darajadagi futbol namoyish etishimiz kerak»;

  • Ispaniya bilan teng kurash: «Xorvatiya Ispaniyaga qarshi bahsda o‘zini hayratlanarli darajada yaxshi ko‘rsatdi va g‘alabaga juda yaqin keldi. Hozir butun diqqat-e’tiborimiz Xorvatiyaga qaratilgan va faqat shu bahsga tayyorgarlik ko‘ryapmiz».

Vaqt tig‘iz: Tayyorgarlik uchun atigi ikki kun

Murabbiylar shtabi qisqa vaqt ichida taktik tizimni yo‘lga qo‘yish muammosiga ham to‘xtalib o‘tdi:

  • Tig‘iz grafik: «Qisqa vaqt ichida ikkita juda qudratli milliy jamoaga qarshi o‘ynashimiz kerak. Mashg‘ulotlar uchun ixtiyorimizda atigi ikki kun — seshanba va chorshanba bo‘ladi»;

  • Taktikani qayta tiklash: Mutaxassis ana shu qisqa fursat ichida maydonda to‘liq mashg‘ulotlar o‘tkazib, Angliyaning asosiy o‘yin uslubi va taktik sxemalarini to‘liq muvofiqlashtirishga harakat qilinishini bildirdi.

Tomas TuxelAngliya milliy terma jamoasiMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya termasining Ispaniya va Xorvatiyaga qarshi shov-shuvli tarkibi e’lon qilindiAngliya termasining Ispaniya va Xorvatiyaga qarshi shov-shuvli tarkibi e’lon qilindiBugun 16:30Sodiq Xon: “73 ta gol — Keyn endi rasman barcha davrlarning eng buyuklaridan biri"Sodiq Xon: “73 ta gol — Keyn endi rasman barcha davrlarning eng buyuklaridan biri"27 oktabr 23:13Tomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaTomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusda16 sentabr 09:11Tomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydiTomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydi20 sentabr 11:36Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasida nizo bormi? Angliya terma jamoasida vaziyat oydinlashdiTomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasida nizo bormi? Angliya terma jamoasida vaziyat oydinlashdi15 iyul 12:51Tomas Tuxel Declan Rice nima uchun almashtirilganiga oydinlik kiritdiTomas Tuxel Declan Rice nima uchun almashtirilganiga oydinlik kiritdi12 iyul 15:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi