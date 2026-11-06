Tomas Tuxel Xorvatiya va Ispaniyaga qarshi hal qiluvchi bahslar oldidan bayonot berdi
Angliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Millatlar ligasi guruh bosqichining hal qiluvchi noyabr oyidagi uchrashuvlari oldidan jamoaning asosiy vazifalari va tayyorgarlik jarayoni haqida ochiq fikr bildirdi. Sky Sports nashri xabariga ko‘ra, germaniyalik tajribali mutaxassis «uch sherlar» oldiga guruh peshqadamligini naqd qilish vazifasini qat’iy qo‘ygan.
Inglizlarni qisqa muddat ichida qit’aning ikki qudratli termasi kutib turibdi: jamoa 12 noyabr kuni Xorvatiyaga qarshi maydonga tushsa, 15 noyabr kuni Yevropa chempioni Ispaniya bilan kuch sinashadi.
«Final bosqichiga chiqish — asosiy maqsad»: Tuxelning talablari
Bosh murabbiy turnirdagi maqsad va bahslarning strategik ahamiyatiga alohida urg‘u berdi:
Birinchi o‘rin va musobaqa finali: «Mening maqsadim — guruhda birinchi o‘rinni egallash. Agar jamoamiz aynan shu natija uchun bor kuchi bilan kurashmasa, hayron qolgan bo‘lardim. Biz to‘rttalik finalini Ispaniyada o‘tkazishni xohlaymiz», — dedi mutaxassis;
Yevropa chempionati uchun repetitsiya: «Bizga katta natijalar uchun kurash olib boriladigan, keskin va maksimal mas’uliyat talab qiladigan uchrashuvlar zarur. Millatlar ligasidan aynan shu maqsadda foydalanmoqchimiz — bo‘lajak Yevropa chempionatiga imkon qadar yuqori darajada tayyorgarlik ko‘rish uchun».
«Raqib juda xavfli»: Xorvatiyaga qarshi bahs nega eng muhim?
Tuxelning ta’kidlashicha, Angliya shtabi ayni damda bor e’tiborini dastlabki raqibga qaratgan:
Raqibning kuchi: «Xorvatiyaga qarshi bahs biz uchun nihoyatda muhim. Ayniqsa, ular bilan avvalgi bahsimizni yodga olsak. O‘shanda biz munosib natijaga erishgandik, lekin qanday saviyada o‘ynab, qanchalik katta kuch sarflaganimizni unutmaslik lozim. Hozir yana shunday yuqori darajadagi futbol namoyish etishimiz kerak»;
Ispaniya bilan teng kurash: «Xorvatiya Ispaniyaga qarshi bahsda o‘zini hayratlanarli darajada yaxshi ko‘rsatdi va g‘alabaga juda yaqin keldi. Hozir butun diqqat-e’tiborimiz Xorvatiyaga qaratilgan va faqat shu bahsga tayyorgarlik ko‘ryapmiz».
Vaqt tig‘iz: Tayyorgarlik uchun atigi ikki kun
Murabbiylar shtabi qisqa vaqt ichida taktik tizimni yo‘lga qo‘yish muammosiga ham to‘xtalib o‘tdi:
Tig‘iz grafik: «Qisqa vaqt ichida ikkita juda qudratli milliy jamoaga qarshi o‘ynashimiz kerak. Mashg‘ulotlar uchun ixtiyorimizda atigi ikki kun — seshanba va chorshanba bo‘ladi»;
Taktikani qayta tiklash: Mutaxassis ana shu qisqa fursat ichida maydonda to‘liq mashg‘ulotlar o‘tkazib, Angliyaning asosiy o‘yin uslubi va taktik sxemalarini to‘liq muvofiqlashtirishga harakat qilinishini bildirdi.
Izohlar 0
…