Velosipeddagi 14 yoshli qizcha o‘limiga sababchi haydovchi jazolandi

·49·Jamiyat
Velosipeddagi 14 yoshli qizcha o‘limiga sababchi haydovchi jazolandi

Samarqand shahrida 14 yoshli qizchaning hayotiga zomin bo‘lgan yo‘l-transport hodisasi bo‘yicha sud qarori e’lon qilindi. Fojiali voqeaga sababchi deb topilgan yuk mashinasi haydovchisiga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.

Ma’lum bo‘lishicha, hodisa joriy yilning fevral oyida shaharning Temiryo‘lchilar mahallasi hududida sodir bo‘lgan. Velosipedda harakatlanayotgan voyaga yetmagan qiz ukasi bilan sayr qilib yurgan vaqtda boshqaruvni yo‘qotib, yo‘l chetida turgan avtomashinaga uriladi va qatnov qismiga yiqilib tushadi.

Aynan shu paytda ushbu yo‘nalishda harakatlanayotgan yuk avtomobili qizchani bosib ketgan. Og‘ir jarohat olgan qiz voqea joyining o‘zida vafot etgan.

Sud jarayonida haydovchi muqaddam ham yo‘l harakati qoidalarini buzish bilan bog‘liq holatlar uchun javobgarlikka tortilgani ma’lum qilindi. Shuningdek, halokat sodir bo‘lgan hududda yuk transportlari harakati cheklangan bo‘lishiga qaramay, u mazkur yo‘ldan harakatlangani aniqlangan.

Ekspertlar xulosasiga ko‘ra, haydovchida transport vositasini o‘z vaqtida to‘xtatish imkoniyati bo‘lgan.

Sud qarori bilan 26 yoshli haydovchi aybdor deb topildi. Unga 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish, shuningdek, 3 yil davomida transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etish jazosi tayinlandi.

Bundan tashqari, sud hukmiga muvofiq, aybdordan jabrlanuvchi tomon foydasiga 20 million so‘m moddiy va 120 million so‘m ma’naviy zarar undirilishi belgilandi.

SamarqandTemiryulchilarsoʻm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindiTegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindiBugun, 10:28Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdiSamarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdiBugun, 08:25Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindiBog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindiBugun, 08:20Samarqandda tug‘ruq uchun shifoxonaga olib kelingan homilador ayol vafoti bo‘yicha rasmiy izoh berildiSamarqandda tug‘ruq uchun shifoxonaga olib kelingan homilador ayol vafoti bo‘yicha rasmiy izoh berildiBugun, 08:09Ishga kiritib qo‘yishni va’da qilgan shaxs ushlandiIshga kiritib qo‘yishni va’da qilgan shaxs ushlandiBugun, 04:13O‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi muhim ogohlantirish yo‘lladiO‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi muhim ogohlantirish yo‘lladiKecha, 18:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi