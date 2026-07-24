Qidiruvdagi avtomashina aniqlandi

·49·Jamiyat
Qidiruvdagi avtomashina aniqlandi

Majburiy ijro byurosi Jizzax viloyati boshqarmasi Qidiruv sho‘basi xodimlari tomonidan sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarining ijrosini ta’minlash borasida tizimli qidiruv tadbirlari izchil davom ettirilmoqda.

Amalga oshirilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida «Kapital bank» manfaatlarini ta’minlash maqsadida garovga qo‘yilgan hamda qidiruv e’lon qilingan avtomashina aniqlandi.

Qonunchilik talablariga muvofiq mazkur transport vositasi belgilangan tartibda xatlanib, saqlov uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Kelgusida ijro hujjatlari talablarini to‘liq ta’minlash yuzasidan tegishli ijro harakatlari amalga oshiriladi.

Majburiy ijro byurosi tomonidan qarzdorlarning mol-mulkini aniqlash, qidiruvdagi transport vositalarini topish hamda sud hujjatlari ijrosini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlar izchil davom ettirilmoqda.

Zero, sud hujjatlarining so‘zsiz ijrosini ta’minlash, fuqarolar va yuridik shaxslarning qonuniy huquq hamda manfaatlarini himoya qilish Majburiy ijro byurosi faoliyatining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

JizzakhKapital bank
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Dushmanlik emas»: Ayollarning sirli ishorasi ortida nima yashirin?«Dushmanlik emas»: Ayollarning sirli ishorasi ortida nima yashirin?Bugun, 00:21MIB: Xovosda ota 100 million so‘m alimentni oldindan to‘ladiMIB: Xovosda ota 100 million so‘m alimentni oldindan to‘ladiKecha, 17:43Qarz qarzni chaqiradi…Qarz qarzni chaqiradi…Kecha, 17:38Chirchiqda dahshatli YTH: Lasetti daraxtga urilib, haydovchi halok bo‘ldiChirchiqda dahshatli YTH: Lasetti daraxtga urilib, haydovchi halok bo‘ldiKecha, 16:16Dam olish kunlari 42 daraja issiq kutilmoqda: sel kelish xavfi ham borDam olish kunlari 42 daraja issiq kutilmoqda: sel kelish xavfi ham borKecha, 11:53Rossiyadan yuborilgan shokoladlar ichidan qariyb 1 kg gashish topildiRossiyadan yuborilgan shokoladlar ichidan qariyb 1 kg gashish topildiKecha, 11:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi