Chirchiqda dahshatli YTH: Lasetti daraxtga urilib, haydovchi halok bo‘ldi

·73·Jamiyat
Chirchiqda dahshatli YTH: Lasetti daraxtga urilib, haydovchi halok bo‘ldi

Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida sodir bo‘lgan og‘ir yo‘l-transport hodisasi bir insonning hayotiga zomin bo‘ldi. Bugun, 24 iyul kuni ertalab Lasetti rusumli avtomobil yo‘l chetidagi daraxtga borib urilgani oqibatida haydovchi voqea joyida halok bo‘ldi.

Toshkent viloyati Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, fojia taxminan soat 06:30 larda D006 Toshkent–Chirchiq–Chimyon avtomobil yo‘lining Chirchiq shahri hududidan o‘tuvchi 27-kilometrida yuz bergan.

Dastlabki ma’lumotlarga qaraganda, 1995 yilda tug‘ilgan A.D. boshqaruvidagi Lasetti harakatlanib ketayotgan vaqtda haydovchi noma’lum sabablarga ko‘ra rul boshqaruvini yo‘qotgan. Oqibatda avtomobil katta tezlikda yo‘l chetidagi daraxtga urilgan.

Zarba kuchi oqibatida haydovchi og‘ir tan jarohatlari olib, voqea joyida vafot etgan. Mashinada bo‘lgan yo‘lovchilar esa turli darajadagi jarohatlar bilan Chirchiq shahar tibbiyot birlashmasiga olib borilgan. Ularning salomatligi yuzasidan shifokorlar tomonidan zarur tibbiy yordam ko‘rsatilayotgani aytilmoqda.

Hozirda mazkur yo‘l-transport hodisasi yuzasidan Chirchiq shahar Ichki ishlar bo‘limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv va surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mutaxassislar avariya sabablarini aniqlash hamda hodisaga nima omil bo‘lganiga oydinlik kiritish ustida ishlamoqda.

Yo‘l harakati xavfsizligi mutasaddilari haydovchilarni tezlik me’yorlariga qat’iy rioya qilish, rul boshqaruvi vaqtida e’tiborni yo‘ldan chalg‘itmaslik hamda transport vositasini ehtiyotkorlik bilan boshqarishga chaqirmoqda. Ayniqsa, ertalabki va tungi vaqtlarda harakatlanishda hushyorlikni yo‘qotmaslik ko‘plab noxush hodisalarning oldini olishga xizmat qilishi ta’kidlanmoqda.

ChirchiqToshkentLacetti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Dushmanlik emas»: Ayollarning sirli ishorasi ortida nima yashirin?«Dushmanlik emas»: Ayollarning sirli ishorasi ortida nima yashirin?Bugun, 00:21MIB: Xovosda ota 100 million so‘m alimentni oldindan to‘ladiMIB: Xovosda ota 100 million so‘m alimentni oldindan to‘ladiKecha, 17:43Qidiruvdagi avtomashina aniqlandiQidiruvdagi avtomashina aniqlandiKecha, 17:41Qarz qarzni chaqiradi…Qarz qarzni chaqiradi…Kecha, 17:38Dam olish kunlari 42 daraja issiq kutilmoqda: sel kelish xavfi ham borDam olish kunlari 42 daraja issiq kutilmoqda: sel kelish xavfi ham borKecha, 11:53Rossiyadan yuborilgan shokoladlar ichidan qariyb 1 kg gashish topildiRossiyadan yuborilgan shokoladlar ichidan qariyb 1 kg gashish topildiKecha, 11:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi