Chirchiqda dahshatli YTH: Lasetti daraxtga urilib, haydovchi halok bo‘ldi
Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida sodir bo‘lgan og‘ir yo‘l-transport hodisasi bir insonning hayotiga zomin bo‘ldi. Bugun, 24 iyul kuni ertalab Lasetti rusumli avtomobil yo‘l chetidagi daraxtga borib urilgani oqibatida haydovchi voqea joyida halok bo‘ldi.
Toshkent viloyati Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, fojia taxminan soat 06:30 larda D006 Toshkent–Chirchiq–Chimyon avtomobil yo‘lining Chirchiq shahri hududidan o‘tuvchi 27-kilometrida yuz bergan.
Dastlabki ma’lumotlarga qaraganda, 1995 yilda tug‘ilgan A.D. boshqaruvidagi Lasetti harakatlanib ketayotgan vaqtda haydovchi noma’lum sabablarga ko‘ra rul boshqaruvini yo‘qotgan. Oqibatda avtomobil katta tezlikda yo‘l chetidagi daraxtga urilgan.
Zarba kuchi oqibatida haydovchi og‘ir tan jarohatlari olib, voqea joyida vafot etgan. Mashinada bo‘lgan yo‘lovchilar esa turli darajadagi jarohatlar bilan Chirchiq shahar tibbiyot birlashmasiga olib borilgan. Ularning salomatligi yuzasidan shifokorlar tomonidan zarur tibbiy yordam ko‘rsatilayotgani aytilmoqda.
Hozirda mazkur yo‘l-transport hodisasi yuzasidan Chirchiq shahar Ichki ishlar bo‘limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv va surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mutaxassislar avariya sabablarini aniqlash hamda hodisaga nima omil bo‘lganiga oydinlik kiritish ustida ishlamoqda.
Yo‘l harakati xavfsizligi mutasaddilari haydovchilarni tezlik me’yorlariga qat’iy rioya qilish, rul boshqaruvi vaqtida e’tiborni yo‘ldan chalg‘itmaslik hamda transport vositasini ehtiyotkorlik bilan boshqarishga chaqirmoqda. Ayniqsa, ertalabki va tungi vaqtlarda harakatlanishda hushyorlikni yo‘qotmaslik ko‘plab noxush hodisalarning oldini olishga xizmat qilishi ta’kidlanmoqda.
…