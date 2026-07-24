Dam olish kunlari 42 daraja issiq kutilmoqda: sel kelish xavfi ham bor

·66·Jamiyat
Dam olish kunlari 42 daraja issiq kutilmoqda: sel kelish xavfi ham bor

O‘zbekistonda dam olish kunlari havo harorati sezilarli ko‘tarilib, ayrim hududlarda 42 darajagacha yetishi kutilmoqda. Respublika bo‘yicha asosan yog‘ingarchiliksiz ob-havo kuzatilsa-da, tog‘li hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq va sel-suv toshqini xavfi saqlanib qoladi.

Ayrim shimoliy va cho‘l hududlarida kuchli shamol chang-to‘zonlarni ham keltirib chiqarishi mumkin.

Yakshanba kuni jazirama kuchayadi

Bugun va dam olish kunlari respublika hududida asosan kam bulutli, yog‘ingarchiliksiz ob-havo bo‘lishi prognoz qilinmoqda.

Havo harorati asta-sekin ko‘tarilib, yakshanba kuni aksariyat hududlarda 36–39 darajagacha yetadi.

Shimoliy, janubiy va cho‘l hududlarida esa termometr ko‘rsatkichi 40–42 darajagacha ko‘tarilishi mumkin.

Ayrim joylarda chang-to‘zon kuzatiladi

Respublikaning shimoli va cho‘l hududlarida shamol tezligi sekundiga 13–18 metrgacha kuchayishi kutilmoqda.

Ayrim joylarda kuchli shamol:

  • chang-to‘zon ko‘tarilishiga;

  • ko‘rish masofasi qisqarishiga;

  • ochiq hududlarda harakatlanish qiyinlashishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Haydovchilarga changli hududlarda tezlikni pasaytirish va oraliq masofani saqlash tavsiya etiladi.

To‘rt viloyatda sel xavfi bor

24 iyul kuni Toshkent, Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarining tog‘ oldi hamda tog‘li hududlarida sel-suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin.

Bu hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq ehtimoli bor. Tog‘larga sayohat qilishni rejalashtirgan fuqarolar ob-havo sharoitini hisobga olib, soylar va suv yo‘llariga yaqin joylarda ehtiyot bo‘lishi lozim.

Toshkentda havo qanday bo‘ladi?

Poytaxtda dam olish kunlari yog‘ingarchilik kutilmaydi. Havo kam bulutli, shamol esa sharqdan sekundiga 3–8 metr tezlikda esadi.

Kun

Kechasi

Kunduzi

Bugun

34–36 daraja

Ertaga

21–23 daraja

35–37 daraja

Yakshanba

22–24 daraja

36–38 daraja

Yakshanba kuni Toshkentda ham issiqlikning eng yuqori nuqtasi kuzatilishi va kunduzi havo 38 darajagacha qizishi mumkin.

Issiqda ehtiyot choralari muhim

Harorat keskin ko‘tariladigan kunlarda soat 11:00 dan 17:00 gacha to‘g‘ridan to‘g‘ri quyosh ostida uzoq qolmaslik maqsadga muvofiq.

Ko‘proq suv ichish, och rangli yengil kiyim kiyish, bolalar va keksalarni nazoratsiz qoldirmaslik hamda avtomobilda odam yoki hayvonni yopiq holda qoldirmaslik zarur.

Sizning hududingizda dam olish kunlari havo qanday bo‘lishi kutilmoqda? Izohlarda yozib qoldiring va ogohlantirishni yaqinlaringizga yuboring.

O'zbekistonToshkentAndijonNamanganFarg'ona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Dushmanlik emas»: Ayollarning sirli ishorasi ortida nima yashirin?«Dushmanlik emas»: Ayollarning sirli ishorasi ortida nima yashirin?Bugun, 00:21MIB: Xovosda ota 100 million so‘m alimentni oldindan to‘ladiMIB: Xovosda ota 100 million so‘m alimentni oldindan to‘ladiKecha, 17:43Qidiruvdagi avtomashina aniqlandiQidiruvdagi avtomashina aniqlandiKecha, 17:41Qarz qarzni chaqiradi…Qarz qarzni chaqiradi…Kecha, 17:38Chirchiqda dahshatli YTH: Lasetti daraxtga urilib, haydovchi halok bo‘ldiChirchiqda dahshatli YTH: Lasetti daraxtga urilib, haydovchi halok bo‘ldiKecha, 16:16Rossiyadan yuborilgan shokoladlar ichidan qariyb 1 kg gashish topildiRossiyadan yuborilgan shokoladlar ichidan qariyb 1 kg gashish topildiKecha, 11:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi