Dam olish kunlari 42 daraja issiq kutilmoqda: sel kelish xavfi ham bor
O‘zbekistonda dam olish kunlari havo harorati sezilarli ko‘tarilib, ayrim hududlarda 42 darajagacha yetishi kutilmoqda. Respublika bo‘yicha asosan yog‘ingarchiliksiz ob-havo kuzatilsa-da, tog‘li hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq va sel-suv toshqini xavfi saqlanib qoladi.
Ayrim shimoliy va cho‘l hududlarida kuchli shamol chang-to‘zonlarni ham keltirib chiqarishi mumkin.
Yakshanba kuni jazirama kuchayadi
Bugun va dam olish kunlari respublika hududida asosan kam bulutli, yog‘ingarchiliksiz ob-havo bo‘lishi prognoz qilinmoqda.
Havo harorati asta-sekin ko‘tarilib, yakshanba kuni aksariyat hududlarda 36–39 darajagacha yetadi.
Shimoliy, janubiy va cho‘l hududlarida esa termometr ko‘rsatkichi 40–42 darajagacha ko‘tarilishi mumkin.
Ayrim joylarda chang-to‘zon kuzatiladi
Respublikaning shimoli va cho‘l hududlarida shamol tezligi sekundiga 13–18 metrgacha kuchayishi kutilmoqda.
Ayrim joylarda kuchli shamol:
chang-to‘zon ko‘tarilishiga;
ko‘rish masofasi qisqarishiga;
ochiq hududlarda harakatlanish qiyinlashishiga sabab bo‘lishi mumkin.
Haydovchilarga changli hududlarda tezlikni pasaytirish va oraliq masofani saqlash tavsiya etiladi.
To‘rt viloyatda sel xavfi bor
24 iyul kuni Toshkent, Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarining tog‘ oldi hamda tog‘li hududlarida sel-suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin.
Bu hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq ehtimoli bor. Tog‘larga sayohat qilishni rejalashtirgan fuqarolar ob-havo sharoitini hisobga olib, soylar va suv yo‘llariga yaqin joylarda ehtiyot bo‘lishi lozim.
Toshkentda havo qanday bo‘ladi?
Poytaxtda dam olish kunlari yog‘ingarchilik kutilmaydi. Havo kam bulutli, shamol esa sharqdan sekundiga 3–8 metr tezlikda esadi.
Kun
Kechasi
Kunduzi
Bugun
—
34–36 daraja
Ertaga
21–23 daraja
35–37 daraja
Yakshanba
22–24 daraja
36–38 daraja
Yakshanba kuni Toshkentda ham issiqlikning eng yuqori nuqtasi kuzatilishi va kunduzi havo 38 darajagacha qizishi mumkin.
Issiqda ehtiyot choralari muhim
Harorat keskin ko‘tariladigan kunlarda soat 11:00 dan 17:00 gacha to‘g‘ridan to‘g‘ri quyosh ostida uzoq qolmaslik maqsadga muvofiq.
Ko‘proq suv ichish, och rangli yengil kiyim kiyish, bolalar va keksalarni nazoratsiz qoldirmaslik hamda avtomobilda odam yoki hayvonni yopiq holda qoldirmaslik zarur.
Sizning hududingizda dam olish kunlari havo qanday bo‘lishi kutilmoqda? Izohlarda yozib qoldiring va ogohlantirishni yaqinlaringizga yuboring.
…