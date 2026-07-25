«Dushmanlik emas»: Ayollarning sirli ishorasi ortida nima yashirin?

·24·Jamiyat
«Dushmanlik emas»: Ayollarning sirli ishorasi ortida nima yashirin?

Agar ayol suhbat chog‘ida qo‘llarini qovushtirib olsa, erkaklar va atrofdagilar ko‘pincha buni xafalik, norozilik yoki tajovuzkorlik belgisi deb baholashadi. Ammo inson miyasi boshqalarning tana tilini «o‘qishda» tez-tez xato qiladi va o‘z qo‘rquvlarini boshqalarga o‘tkazadi. Psixologlarning ta’kidlashicha, bu oddiy ishora ortida aslida mutlaqo boshqacha, kutilmagan ruhiy va jismoniy jarayonlar yashiringan.

Zamin.uz ayollarning ushbu sirli xatti-harakati ortida aslida nima turgani va uni qanday qilib to‘g‘ri tushunish kerakligini oshkor qiladi.

Xafalik emas: Qo‘llarni qovushtirishning 4 ta yashirin sababi

Tanamiz ko‘pincha bir qarashda ko‘ringanidan butunlay boshqacha «gapiradi». Vaziyatga chuqurroq nazar tashlansa, bu ishoraning asosiy ildizlari namoyon bo‘ladi:

  1. Sovuqdan va noqulaylikdan himoya: Ba’zan sabab juda oddiy — ayol shunchaki sovuqqotgan yoki kiyimida cho‘ntak bo‘lmagani uchun qo‘llarini qo‘yarga joy topolmayotgan bo‘ladi. Bu isinish va jismoniy qulaylik topishga urinishdir.

  2. Bolalikka qaytish va ichki tinchlanish: Asabiylashganda yoki ruhiy taranglikda bu ishora ongosti ravishda o‘zini quchoqlash, ota-ona bag‘ridagidek xavfsizlik hissini tuyish mexanizmini ishga tushiradi.

  3. Shunchaki odat va diqqatni jamlash: Ayol sizga jilmayib, ko‘zlaringizga qarab turgan bo‘lsa, bu yashirin xafalik emas, shunchaki suhbatga diqqatni maksimal darajada qaratish odatidir.

  4. Sukutli norozilik (Psixologik devor): Agar barmoqlar bilakni mahkam qisgan, yelkalar taranglashgan bo‘lsa, bu shaxsiy chegaralarni himoya qilish va ichki norozilik belgisidir.

Tana tilini xatosiz o‘qish: Tezkor tekshiruv jadvali

Insonning haqiqiy his-tuyg‘ularini bitta ishora emas, balki atrofdagi mayda tafsilotlar fosh etadi.

Tekshirish omili

E’tibor berish kerak bo‘lgan jihat

Ehtimoliy asl sabab

Xona harorati

Xona sovuqmi yoki salqin shamol bormi?

Shunchaki sovuqqotgan va isinishga urinmoqda

Yuz mimikasi

Tabassum bormi, ko‘z aloqasi saqlanganmi?

Suhbatga ochiq, shunchaki diqqatini jamlamoqda

Yelka va barmoqlar

Barmoqlar mahkam qisgan, tana tarangmi?

Psixologik himoya yoki ichki norozilik

Vaqt omili

Ishora og‘riqli mavzu berilganda paydo bo‘ldimi?

Muhokama qilinayotgan mavzuga bo‘lgan munosabat

Noverbal muloqotning eng asosiy qoidasi

Psixologlar tavsiyasi:

«Haqiqiy muloqot san’ati — alohida tafsilotlarga yopishib olib xayol surishda emas, balki vaziyatni yaxlit ko‘rishdadir. Boshqalarning fikrini taxmin qilish o‘rniga, shunchaki samimiy so‘rash kifoya: "Sizga qulaymi?" yoki "Sovuq qotmadingizmi?"»

Ushbu ma’lumot siz uchun kutilmagan bo‘ldimi?

Mayda-chuydalarga va atrofdagilarning holatiga e’tibor berish munosabatlarni chinakamiga iliq va mustahkam qiladi.

Ushbu foydali psixologik maqolani atrofdagilarni yaxshiroq tushunishni xohlagan yaqinlaringiz va do‘stlaringizga, Telegram-chatingizga darhol yuboring!

Siz suhbatdoshingizning tana tiliga qanchalik e’tibor berasiz? O‘z tajribangiz va fikringizni izohlarda qoldiring!

Zamin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MIB: Xovosda ota 100 million so‘m alimentni oldindan to‘ladiMIB: Xovosda ota 100 million so‘m alimentni oldindan to‘ladiKecha, 17:43Qidiruvdagi avtomashina aniqlandiQidiruvdagi avtomashina aniqlandiKecha, 17:41Qarz qarzni chaqiradi…Qarz qarzni chaqiradi…Kecha, 17:38Chirchiqda dahshatli YTH: Lasetti daraxtga urilib, haydovchi halok bo‘ldiChirchiqda dahshatli YTH: Lasetti daraxtga urilib, haydovchi halok bo‘ldiKecha, 16:16Dam olish kunlari 42 daraja issiq kutilmoqda: sel kelish xavfi ham borDam olish kunlari 42 daraja issiq kutilmoqda: sel kelish xavfi ham borKecha, 11:53Rossiyadan yuborilgan shokoladlar ichidan qariyb 1 kg gashish topildiRossiyadan yuborilgan shokoladlar ichidan qariyb 1 kg gashish topildiKecha, 11:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi