MIB: Xovosda ota 100 million so‘m alimentni oldindan to‘ladi

·36·Jamiyat
MIB: Xovosda ota 100 million so‘m alimentni oldindan to‘ladi

Majburiy ijro byurosining Xovos tuman bo‘limi ish yurituvida bo‘lgan ijro hujjatiga asosan, qarzdor K.Sh.dan undiruvchi K.X. foydasiga voyaga yetmagan farzandi ta’minoti uchun aliment undirish belgilangan edi.

Ijro harakatlari davomida qarzdorning O‘zbekiston Respublikasidan chiqish huquqi vaqtincha cheklangan. Keyinchalik qarzdor ishlash maqsadida xorijga chiqish istagini bildirib, mazkur masalada amaliy yordam so‘radi.

Davlat ijrochisi tomonidan qarzdorga ijro hujjati bo‘yicha taraflarning huquq va majburiyatlari, shuningdek, aliment to‘lovlarini qonunchilikda belgilangan tartibda oldindan to‘lash imkoniyati tushuntirildi.

Olib borilgan tushuntirish ishlari natijasida taraflar o‘zaro kelishuvga erishib, qarzdor ota undiruvchiga 100 million so‘m aliment mablag‘ini oldindan to‘lab berdi.

Shundan so‘ng undiruvchi ona ijro hujjatini o‘z xohishiga ko‘ra qaytarib olgani munosabati bilan qarzdorga nisbatan qo‘llanilgan chetga chiqish huquqini cheklash chorasi bekor qilindi.

XovosO'zbekistonMajburiy ijro byurosi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Dushmanlik emas»: Ayollarning sirli ishorasi ortida nima yashirin?«Dushmanlik emas»: Ayollarning sirli ishorasi ortida nima yashirin?Bugun, 00:21Qidiruvdagi avtomashina aniqlandiQidiruvdagi avtomashina aniqlandiKecha, 17:41Qarz qarzni chaqiradi…Qarz qarzni chaqiradi…Kecha, 17:38Chirchiqda dahshatli YTH: Lasetti daraxtga urilib, haydovchi halok bo‘ldiChirchiqda dahshatli YTH: Lasetti daraxtga urilib, haydovchi halok bo‘ldiKecha, 16:16Dam olish kunlari 42 daraja issiq kutilmoqda: sel kelish xavfi ham borDam olish kunlari 42 daraja issiq kutilmoqda: sel kelish xavfi ham borKecha, 11:53Rossiyadan yuborilgan shokoladlar ichidan qariyb 1 kg gashish topildiRossiyadan yuborilgan shokoladlar ichidan qariyb 1 kg gashish topildiKecha, 11:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi