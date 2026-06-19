Jizzaxda kuchli sel: 3 ta mashina oqib ketdi

·0·Jamiyat
Jizzaxda kuchli sel: 3 ta mashina oqib ketdi

Kecha, 18 iyun kuni Jizzax viloyatining Zomin va Baxmal tumanlarida kuchli yog‘ingarchilik kuzatilib, tog‘ va tog‘oldi hududlarda sel oqimlari hosil bo‘ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lum qildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, sel oqimi ayrim yo‘llarni bosib o‘tgan. Natijada ushbu hududlarda noto‘g‘ri joyda qoldirilgan 3 ta yengil avtomobil suv oqimiga tushib, oqib ketgan.

Rasmiylarga ko‘ra, hodisa oqibatida jabrlanganlar va tan jarohati olganlar qayd etilmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuchli shamol va yog‘ingarchilik vaqtida ehtiyotkorlikka chaqirildiKuchli shamol va yog‘ingarchilik vaqtida ehtiyotkorlikka chaqirildiBugun, 17:23Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqdaIsfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqdaBugun, 17:15Samarqandlik bolakayning AQSH Eksport-import banki raisi bilan savdolashgani barchani hayratlantirdiSamarqandlik bolakayning AQSH Eksport-import banki raisi bilan savdolashgani barchani hayratlantirdiBugun, 16:22Cho‘kayotgan do‘stini qutqarish uchun suvga sakragan 8 yoshli bolani ko‘pchilik qidirishmoqdaCho‘kayotgan do‘stini qutqarish uchun suvga sakragan 8 yoshli bolani ko‘pchilik qidirishmoqdaBugun, 15:43Tezkor operatsiya: 5 kg giyohvand moddalarni yashirib kelgan shaxs ushlandiTezkor operatsiya: 5 kg giyohvand moddalarni yashirib kelgan shaxs ushlandiBugun, 15:35Sergelida pnevmatik qurollarning noqonuniy savdo zanjiri fosh etildiSergelida pnevmatik qurollarning noqonuniy savdo zanjiri fosh etildiBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda