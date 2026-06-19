Jizzaxda kuchli sel: 3 ta mashina oqib ketdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kecha, 18 iyun kuni Jizzax viloyatining Zomin va Baxmal tumanlarida kuchli yog‘ingarchilik kuzatilib, tog‘ va tog‘oldi hududlarda sel oqimlari hosil bo‘ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lum qildi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, sel oqimi ayrim yo‘llarni bosib o‘tgan. Natijada ushbu hududlarda noto‘g‘ri joyda qoldirilgan 3 ta yengil avtomobil suv oqimiga tushib, oqib ketgan.
Rasmiylarga ko‘ra, hodisa oqibatida jabrlanganlar va tan jarohati olganlar qayd etilmagan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…