Treydingda 80 mln so‘m yo‘qotgan ayolning eri sudlandi

·44·Jamiyat
Treydingda 80 mln so‘m yo‘qotgan ayolning eri sudlandi

Qashqadaryo viloyatining Yakkabog‘ tumanida treyding sabab yuzaga kelgan oilaviy mojaro sud bilan yakunlandi. 60 yoshli erkak turmush o‘rtog‘iga tan jarohati yetkazgani uchun javobgarlikka tortildi.

Sud hujjatlariga ko‘ra, erkak 2025 yil sentyabr oyida Rossiyadan uyiga qaytgan. Shunda u turmush o‘rtog‘i oilaning jamg‘armasi hamda bankdan olingan kredit mablag‘larini internetdagi treyding orqali ko‘paytirishga uringanini, biroq barcha pullarni yo‘qotganini bilib qolgan.

Aniqlanishicha, ayol avval o‘zining 40 million so‘m mablag‘ini, keyinchalik esa TBC Bankdan olingan yana 40 million so‘mlik kreditni Telegram messenjeridagi “Abdulloh treyder” nomli profilga o‘tkazgan. Natijada oila jami 80 million so‘mdan ayrilgan.

Mazkur holatdan g‘azablangan erkak jahl ustida turmush o‘rtog‘ining bel qismiga zarba bergan. Tibbiy ko‘rik xulosasiga ko‘ra, ayolda qovurg‘alarning yopiq sinishi aniqlangan.

Sud jarayonida erkak aybiga to‘liq iqror bo‘lib, qilmishidan pushaymon ekanini, turmush o‘rtog‘i bilan yarashganini bildirgan. Shunga qaramay, sud uni aybdor deb topib, 20 million 600 ming so‘m miqdorida jarima jazosi tayinladi.

Yakkabagskiy rayonKashkadaryinskaya oblastTBC BankRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uyingiz asl bozor narxida baholanadi: ko‘chmas mulk egalari uchun muhim yangilik!Uyingiz asl bozor narxida baholanadi: ko‘chmas mulk egalari uchun muhim yangilik!Bugun, 12:34Toshkent hokimliklarida «tozalash»: 29 nafar xodim jinoyatga qo‘l urdi...Toshkent hokimliklarida «tozalash»: 29 nafar xodim jinoyatga qo‘l urdi...Bugun, 12:251 sentyabrdan talabga javob bermagan avtomobillarga gaz quyilmaydi1 sentyabrdan talabga javob bermagan avtomobillarga gaz quyilmaydiBugun, 12:08Toshkentdagi shov-shuv: Nemis blogerlari Mayk va Yanik nega qo‘lga olindi?!Toshkentdagi shov-shuv: Nemis blogerlari Mayk va Yanik nega qo‘lga olindi?!Bugun, 11:50Toshkentda nemis blogerlari bilan profilaktik suhbat o‘tkazildiToshkentda nemis blogerlari bilan profilaktik suhbat o‘tkazildiBugun, 09:56Samarqandda guvohnomasiz yigit mahalla ko‘chasida katta tezlikda harakatlandiSamarqandda guvohnomasiz yigit mahalla ko‘chasida katta tezlikda harakatlandiKecha, 21:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi