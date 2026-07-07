Toshkentda marhumning uyidan 19 ta miltiq topildi

·51·Jamiyat
Toshkentda marhumning uyidan 19 ta miltiq topildi

Toshkentda ikki fuqaro marhum yaqinlariga tegishli o‘qotar qurollar va o‘q-dorilarni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ixtiyoriy ravishda topshirdi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati ma’lum qildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, poytaxtning Yakkasaroy tumanida yashovchi 1981 yilda tug‘ilgan fuqaro marhum otasi yashagan xonadonni ko‘zdan kechirish jarayonida katta miqdordagi o‘qotar qurollar va ularga tegishli jihozlarni aniqlagan.

U huquqni muhofaza qiluvchi organlarga 1 dona vintovka, 19 dona ov miltig‘i, 13 dona stvol va kolodka, 117 dona o‘q-dori hamda qurollarga tegishli boshqa ehtiyot qismlarni ixtiyoriy ravishda topshirgan.

Shuningdek, Mirobod tumanida istiqomat qiluvchi 1960 yilda tug‘ilgan ayol ham marhum turmush o‘rtog‘idan qolgan qurol-aslahalarni davlat idoralariga topshirdi. Uning tomonidan 2 dona ov miltig‘i va 181 dona o‘q-dori vakolatli organlarga taqdim etilgan.

Davlat xavfsizlik xizmati fuqarolarni qonunchilik talablariga amal qilishga chaqirib, noqonuniy saqlanayotgan qurol va o‘q-dorilarni ixtiyoriy ravishda topshirish huquqiy mas’uliyatning oldini olishda muhim ahamiyatga ega ekanini eslatdi.

ToshkentYakkasarayMirobodDavlat xavfsizligi xizmati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda 27 nafar bolaga noqonuniy diniy ta’lim bergan shaxs aniqlandiNamanganda 27 nafar bolaga noqonuniy diniy ta’lim bergan shaxs aniqlandiBugun, 14:12Alifbodagi «O‘», «G‘», «Sh» va «Ch» harflarini o‘zgartirish rejalashtirilmoqdaAlifbodagi «O‘», «G‘», «Sh» va «Ch» harflarini o‘zgartirish rejalashtirilmoqdaBugun, 14:11O‘qishga kiritishni va’da qilgan fuqaro pul olayotganda qo‘lga tushdiO‘qishga kiritishni va’da qilgan fuqaro pul olayotganda qo‘lga tushdiBugun, 13:58Chilonzorda yangi ichimlik suvi quvuri yotqizilmoqdaChilonzorda yangi ichimlik suvi quvuri yotqizilmoqdaBugun, 13:51Toshkent ko‘chasida otlar poygasi o‘tkazildiToshkent ko‘chasida otlar poygasi o‘tkazildiBugun, 13:4912 yoshli farg‘onalik bola yuqori ball bilan Cobalt yutib oldi12 yoshli farg‘onalik bola yuqori ball bilan Cobalt yutib oldiBugun, 13:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi