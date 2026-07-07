Asr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradi

·0·Texno
Asr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradi

2029-yilning aprel oyida Yer aholisi XXI asrning eng hayratlanarli astronomik hodisalaridan biriga guvoh boʻlishadi. 9942 Apophis asteroidi sayyoramizga shu qadar yaqin masofadan uchib oʻtadiki, uni dunyo aholisining qariyb 90 foizi — taxminan 7,6 milliard kishi oddiy koʻz bilan kuzatishi mumkin boʻladi. Olimlar tomonidan tayyorlangan koʻrinish xaritalari ushbu noyob hodisaning tafsilotlarini ochiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Apofis osmonda yorqin meteor kabi yonib oʻtmaydi, balki yulduzlar fonida sekin harakatlanayotgan yorqin nuqta koʻrinishida namoyon boʻladi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, asteroid eng yaqin masofaga kelganida uning harakat tezligi daqiqasiga toʻlin Oy diametriga teng boʻladi. Bu esa hatto havaskor kuzatuvchilar uchun ham teleskopsiz asteroid harakatini payqash imkonini beradi.

Eng qulay kuzatuv nuqtalari va vaqti

Asteroid oʻzining eng yuqori yorqinlik darajasiga 2029-yil 13-aprel kuni Toshkent vaqti bilan tunda erishadi. Hisob-kitoblarga koʻra, oʻsha paytda osmon jismi Kamerun hududi ustida boʻladi. Eng yaxshi kuzatuv sharoitlari Afrika, Osiyoning katta qismi (shu jumladan, Oʻzbekiston va qoʻshni davlatlar), Janubiy Amerikaning sharqi va Yevropaning ayrim hududlarida yuzaga keladi. Ob-havo ochiq boʻlgan taqdirda, jami 3,9 milliard kishi uni eng yorqin holatida koʻra oladi.

Apofis Yerga maksimal darajada 14-aprel kuni yaqinlashadi. U Atlantika okeani uzra sayyoramizdan bor-yoʻgʻi 31,6 ming kilometr balandlikda uchib oʻtadi. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich geostatsionar sunʼiy yoʻldoshlar orbitasidan ham pastroqdir. NASA mutaxassislari bunday yaqin masofaga qaramay, asteroidning kosmik apparatlar bilan toʻqnashish ehtimolini inkor etmoqdalar.

Xavf ortda qoldi: Ilmiy imkoniyatlar

Qizigʻi shundaki, Apofis 2004-yilda kashf etilganida vaziyat ancha jiddiy koʻringan edi. Oʻshanda olimlar uning Yer bilan toʻqnashish ehtimolini 37 dan 1 ga teng deb baholashgan. Biroq yillar davomida olib borilgan kuzatuvlar asteroid orbitasini aniqlashtirishga yordam berdi va kamida yaqin yuz yil ichida hech qanday xavf yoʻqligi tasdiqlandi. Endilikda bu parvoz potensial tahdid emas, balki noyob ilmiy laboratoriya sifatida koʻrilmoqda.

Olimlar Yerning kuchli gravitatsiya maydoni Apofisga qanday taʼsir qilishini katta qiziqish bilan kutmoqdalar. Taxminlarga koʻra, sayyoramizning tortish kuchi asteroid traektoriya yoʻnalishini biroz oʻzgartirishi, uning yuzasida koʻchkilarni keltirib chiqarishi yoki qadimgi togʻ jinslarining yashirin qatlamlarini ochib yuborishi mumkin. Dunyo boʻylab barcha yirik observatoriyalar ushbu jarayonni diqqat bilan kuzatib boradi.

Oʻzbekistonlik astronomiya ishqibozlari uchun ham bu hodisa unutilmas boʻlishi kutilmoqda, chunki mintaqamizning geografik joylashuvi asteroid parvozini tunda kuzatish uchun juda qulaydir. Bu kabi yirik osmon jismining Yerga bunchalik yaqin kelishi insoniyat tarixida kamdan-kam uchraydigan hodisa boʻlib, u koinot sirlarini oʻrganishda yangi sahifa ochadi.

ApofisAsteroidKoinotNASAAstronomiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukraina frontida AQSHning ilk avtonom yerusti transport vositalari paydo boʻldiUkraina frontida AQSHning ilk avtonom yerusti transport vositalari paydo boʻldiBugun, 14:21Microsoft oʻyin sanoatida katta islohot boshladi: Xbox minglab xodimlarni boʻshatmoqdaMicrosoft oʻyin sanoatida katta islohot boshladi: Xbox minglab xodimlarni boʻshatmoqdaBugun, 13:56Redmi Turbo 6 Max: 7 dyuymli ekran va ulkan akkumulyatorli yangi gigant tayyorlanmoqdaRedmi Turbo 6 Max: 7 dyuymli ekran va ulkan akkumulyatorli yangi gigant tayyorlanmoqdaBugun, 13:25Rossiyaning yirik lotereya tarmogʻi oʻz mobil aloqa operatorini ishga tushirmoqdaRossiyaning yirik lotereya tarmogʻi oʻz mobil aloqa operatorini ishga tushirmoqdaBugun, 12:55Xitoyning koʻp marta foydalaniladigan yangi Long March 10B raketasi start maydoniga chiqdiXitoyning koʻp marta foydalaniladigan yangi Long March 10B raketasi start maydoniga chiqdiBugun, 10:24Redmi Turbo 5 seriyasi rekord oʻrnatdi: Yarim yilda 2 milliondan ortiq smartfon sotildiRedmi Turbo 5 seriyasi rekord oʻrnatdi: Yarim yilda 2 milliondan ortiq smartfon sotildiBugun, 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi