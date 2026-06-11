O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda

·18·Jamiyat
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda

O‘zbekistonda bozorlar va dalalarda so‘nggi paytlarda noodatiy sariq tarvuzlar tobora ko‘proq ko‘zga tashlanmoqda. Oddiy qizil tarvuzlarga o‘rganib qolgan xaridorlar uchun bu yangilik qiziqish uyg‘otib, tezda muhokama markaziga aylangan.

Dehqonlar aytishicha, bu navlar yangi seleksiya mahsuli bo‘lib, ularni yetishtirish asta-sekin kengayib bormoqda. Hosil ham ijobiy natija bermoqda — xaridorlar orasida qiziqish yuqori bo‘lgani uchun sariq tarvuzlarga talab ortib ketgan.

Internet va ijtimoiy tarmoqlarda esa bu meva alohida trendga aylangan. Ko‘plab foydalanuvchilar uni tatib ko‘rishni istayotganini yozsa, boshqalar allaqachon uning ta’mini baham ko‘rmoqda.

Ekzotik mevalarni yoqtiruvchilarning fikricha, sariq tarvuz odatdagidan biroz shirinroq bo‘lib, uning ta’mi asal va tropik mevalarni eslatadi. Ayrimlar esa uni tarvuz, qovun va mango aralashmasiga o‘xshatib, juda noodatiy va yoqimli ta’m sifatida ta’riflamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jizzaxda attraksion sinishi oqibatida 4 kishi jarohat oldiJizzaxda attraksion sinishi oqibatida 4 kishi jarohat oldiBugun, 08:58Erkaklar buqani tutmoqchi bo‘lishdi, ammo hammasi teskari bo‘ldiErkaklar buqani tutmoqchi bo‘lishdi, ammo hammasi teskari bo‘ldiBugun, 08:53Andijonda 4 nafar xodim hojatxonadan chiqqan zaharli gazdan zaharlanib vafot etgani aytilmoqdaAndijonda 4 nafar xodim hojatxonadan chiqqan zaharli gazdan zaharlanib vafot etgani aytilmoqdaBugun, 08:48Qashqadaryoda 3 yoshli bola issiq mashina ichida qolib halok bo‘ldiQashqadaryoda 3 yoshli bola issiq mashina ichida qolib halok bo‘ldiBugun, 08:39Bishkekdagi noodatiy qo‘yxona internetni hayratda qoldirdiBishkekdagi noodatiy qo‘yxona internetni hayratda qoldirdiBugun, 08:32«Dorixona narkotiklari» savdosi bilan shug‘ullangan guruh qo‘lga olindi«Dorixona narkotiklari» savdosi bilan shug‘ullangan guruh qo‘lga olindiBugun, 07:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi