O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda bozorlar va dalalarda so‘nggi paytlarda noodatiy sariq tarvuzlar tobora ko‘proq ko‘zga tashlanmoqda. Oddiy qizil tarvuzlarga o‘rganib qolgan xaridorlar uchun bu yangilik qiziqish uyg‘otib, tezda muhokama markaziga aylangan.
Dehqonlar aytishicha, bu navlar yangi seleksiya mahsuli bo‘lib, ularni yetishtirish asta-sekin kengayib bormoqda. Hosil ham ijobiy natija bermoqda — xaridorlar orasida qiziqish yuqori bo‘lgani uchun sariq tarvuzlarga talab ortib ketgan.
Internet va ijtimoiy tarmoqlarda esa bu meva alohida trendga aylangan. Ko‘plab foydalanuvchilar uni tatib ko‘rishni istayotganini yozsa, boshqalar allaqachon uning ta’mini baham ko‘rmoqda.
Ekzotik mevalarni yoqtiruvchilarning fikricha, sariq tarvuz odatdagidan biroz shirinroq bo‘lib, uning ta’mi asal va tropik mevalarni eslatadi. Ayrimlar esa uni tarvuz, qovun va mango aralashmasiga o‘xshatib, juda noodatiy va yoqimli ta’m sifatida ta’riflamoqda.
…