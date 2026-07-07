Ukraina frontida AQSHning ilk avtonom yerusti transport vositalari paydo boʻldi

·1·Texno
Ukraina frontida AQSHning ilk avtonom yerusti transport vositalari paydo boʻldi

AQSHning Forterra kompaniyasi oʻzining 100 dan ortiq oʻziyurar kvadrosikllari (ATV) soʻnggi toʻqqiz oy davomida Ukraina hududidagi jangovar harakatlarda faol ishtirok etayotganini maʼlum qildi. Bu AQSH mudofaa texnologiyalari kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan eng yirik avtonom yerusti vositalari (UGV) joylashtiruvi hisoblanadi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, ushbu loyiha Pentagon tomonidan moliyalashtirilgan boʻlib, u Amerika harbiy texnikasini real urush sharoitida sinovdan oʻtkazish va takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi kunda osmondagi dronlar asosiy eʼtiborni oʻziga qaratayotgan boʻlsa-da, aynan ular tufayli yerda harakatlanish oʻta xavfli boʻlib qolgan. Har qanday harakat osmondan kuzatilib, darhol artilleriya yoki FPV-dronlar hujumiga uchrashi mumkin. Bunday sharoitda inson hayotini xavf ostiga qoʻymasdan yuk tashish va yaradorlarni evakuatsiya qilish uchun avtonom yerusti tizimlariga ehtiyoj keskin ortgan.

Texnik imkoniyatlar va ustunliklar

Ukraina harbiylari oʻzlari ham kichik hajmdagi yerusti dronlarini ishlab chiqarayotgan edi, biroq ularning aksariyati akkumulyatorda ishlaydi va atigi 250 kilogrammgacha yuk koʻtara oladi. Forterra tomonidan taqdim etilgan Lancer rusumli vositalar esa Polaris platformasiga asoslangan boʻlib, yonilgʻi bilan ishlaydi. Bu ularga 750 kilogrammgacha yukni uzoq masofalarga tashish imkonini beradi.

Oʻtgan yilning oktyabr oyidan buyon ushbu mashinalar Ukraina frontida quyidagi natijalarni qayd etdi:

  • 1 100 dan ortiq jangovar topshiriq muvaffaqiyatli bajarildi;
  • Umumiy hisobda 4 000 kilometrdan ortiq masofa bosib oʻtildi;
  • 350 tonnadan ziyod harbiy yuk va oʻq-dorilar tashildi;
  • 52 nafar yarador askar jang maydonidan xavfsiz hududga evakuatsiya qilindi.

Real urush darslari va moslashuv

Dastlab Ukraina Qurolli Kuchlari Gʻarb texnologiyalariga biroz shubha bilan qarashgan, chunki koʻplab uskunalar AQSH armiyasining yuqori standartlari uchun yaratilgan boʻlib, frontdagi qattiq reallikka doim ham mos kelavermasdi. Biroq Forterra muhandislari vaziyatga tezda moslashib, mashinalarga Starlink sunʼiy yoʻldosh antennalarini oʻrnatishdi. Bu aloqa sifatini va masofadan boshqarish imkoniyatini keskin yaxshiladi.

Shunga qaramay, avtonomiya hali mukammal emas. Askarlar mashinalarni asosan masofadan turib (teleoperatsiya orqali) boshqarishmoqda. Chunki texnika loyga botib qolsa yoki elektron kurash vositalari taʼsiriga tushsa, uni dushman nishoniga aylanishidan saqlab qolish uchun inson nazorati zarur boʻlmoqda. Forterra vakili Skott Sandersning taʼkidlashicha, har qanday texnologiya real jang maydoniga tushmaguncha uning haqiqiy imkoniyatlarini bilib boʻlmaydi.

Hozirda 500 million dollardan ortiq investitsiya jalb qilgan Forterra kompaniyasi Ukrainadagi tajribasidan foydalanib, oʻz dasturiy taʼminotini masofadan yangilash va elektron urushga qarshi chidamlilikni oshirish ustida ishlamoqda. Bu kabi texnologiyalar kelajakda nafaqat Ukrainada, balki butun dunyo armiyalarida logistika va evakuatsiya jarayonlarini butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda.

UkrainaAQSHTexnologiyaForterraHarbiy Dronlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradiAsr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradiBugun, 14:26Microsoft oʻyin sanoatida katta islohot boshladi: Xbox minglab xodimlarni boʻshatmoqdaMicrosoft oʻyin sanoatida katta islohot boshladi: Xbox minglab xodimlarni boʻshatmoqdaBugun, 13:56Redmi Turbo 6 Max: 7 dyuymli ekran va ulkan akkumulyatorli yangi gigant tayyorlanmoqdaRedmi Turbo 6 Max: 7 dyuymli ekran va ulkan akkumulyatorli yangi gigant tayyorlanmoqdaBugun, 13:25Rossiyaning yirik lotereya tarmogʻi oʻz mobil aloqa operatorini ishga tushirmoqdaRossiyaning yirik lotereya tarmogʻi oʻz mobil aloqa operatorini ishga tushirmoqdaBugun, 12:55Xitoyning koʻp marta foydalaniladigan yangi Long March 10B raketasi start maydoniga chiqdiXitoyning koʻp marta foydalaniladigan yangi Long March 10B raketasi start maydoniga chiqdiBugun, 10:24Redmi Turbo 5 seriyasi rekord oʻrnatdi: Yarim yilda 2 milliondan ortiq smartfon sotildiRedmi Turbo 5 seriyasi rekord oʻrnatdi: Yarim yilda 2 milliondan ortiq smartfon sotildiBugun, 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi