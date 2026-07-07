Jon Terri: Jud Bellingem oʻyin uslubi boʻyicha Zinedin Zidanga oʻxshaydi
Angliya terma jamoasining sobiq sardori Jon Terri Madridning Real Madrid klubi yulduzi Jud Bellingemning Jahon chempionatidagi fenomenal oʻyiniga yuqori baho berdi. Afsonaviy himoyachi 23 yoshli yarim himoyachini futbol tarixidagi eng buyuk siymolardan biri — Zinedin Zidan bilan qiyosladi. Terrining fikricha, Bellingem hozirda "uch sherlar" tarkibidagi eng asosiy figura boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Meksikaga qarshi kechgan va 3:2 hisobida Angliya gʻalabasi bilan yakunlangan dramatik bahsdan soʻng, Terri oʻz hayratini yashira olmadi. Oʻsha oʻyinda Jud Bellingem dubl qayd etib, jamoasining chorak finalga chiqishini taʼminlagan edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Terri Piers Morgan Uncensored koʻrsatuvida Bellingemning harakatlari unga Zidanning eng gullagan davrlarini eslatayotganini taʼkidlagan.
"Kuni kecha Judning oʻyinini koʻrib, uni Zinedin Zidan bilan solishtirdim. Balki bu biroz dadil qiyosdir, lekin uning maydondagi harakatlari shunchaki aql bovar qilmas darajada. Uning urgan ikki goli va oʻyinni nazorat qilishi haqiqiy mahorat namunasidir", — dedi Chelsi afsonasi Jon Terri.
Norvegiya bilan bahs va asosiy xavfAngliya terma jamoasi chorak finalda Norvegiya bilan toʻqnash keladi. Jon Terri Tomas Tuxel shogirdlarini boʻlajak bahsda ehtiyotkorlikka chorladi. Uning soʻzlariga koʻra, skandinaviyaliklar tarkibida Arsenal sardori Martin Odegaard eng xavfli oʻyinchi hisoblanadi. Terri agar angliyaliklar Odegaardni toʻxtata olishsa, gʻalaba imkoniyati keskin oshishini aytdi.
"Norvegiya — juda tartibli jamoa. Ularning barcha hujumlari va oʻyin qurilishi Martin Odegaard orqali oʻtadi. Agar Angliya uni va Erling Xolandni zararsizlantira olsa, bizda keyingi bosqichga chiqish uchun juda katta imkoniyat boʻladi", — deya qoʻshimcha qildi sobiq himoyachi.
Terri, shuningdek, Angliya terma jamoasining muvaffaqiyati faqat Bellingemga bogʻliq emasligini, balki jamoada yetakchilar guruhi shakllanganini eʼtirof etdi. Uning roʻyxatidan quyidagi futbolchilar oʻrin olgan:
- Harry Kane — hujum chizigʻidagi tajriba va yetakchilik;
- Jud Bellingem — yosh boʻlishiga qaramay oʻyin dvigateli;
- Declan Rice — maydon markazidagi barqarorlik;
- Reece James — himoya va hujumdagi faollik.
…