Jon Terri: Jud Bellingem oʻyin uslubi boʻyicha Zinedin Zidanga oʻxshaydi

·0·Sport
Jon Terri: Jud Bellingem oʻyin uslubi boʻyicha Zinedin Zidanga oʻxshaydi

Angliya terma jamoasining sobiq sardori Jon Terri Madridning Real Madrid klubi yulduzi Jud Bellingemning Jahon chempionatidagi fenomenal oʻyiniga yuqori baho berdi. Afsonaviy himoyachi 23 yoshli yarim himoyachini futbol tarixidagi eng buyuk siymolardan biri — Zinedin Zidan bilan qiyosladi. Terrining fikricha, Bellingem hozirda "uch sherlar" tarkibidagi eng asosiy figura boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Meksikaga qarshi kechgan va 3:2 hisobida Angliya gʻalabasi bilan yakunlangan dramatik bahsdan soʻng, Terri oʻz hayratini yashira olmadi. Oʻsha oʻyinda Jud Bellingem dubl qayd etib, jamoasining chorak finalga chiqishini taʼminlagan edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Terri Piers Morgan Uncensored koʻrsatuvida Bellingemning harakatlari unga Zidanning eng gullagan davrlarini eslatayotganini taʼkidlagan.

"Kuni kecha Judning oʻyinini koʻrib, uni Zinedin Zidan bilan solishtirdim. Balki bu biroz dadil qiyosdir, lekin uning maydondagi harakatlari shunchaki aql bovar qilmas darajada. Uning urgan ikki goli va oʻyinni nazorat qilishi haqiqiy mahorat namunasidir", — dedi Chelsi afsonasi Jon Terri.

Norvegiya bilan bahs va asosiy xavf

Angliya terma jamoasi chorak finalda Norvegiya bilan toʻqnash keladi. Jon Terri Tomas Tuxel shogirdlarini boʻlajak bahsda ehtiyotkorlikka chorladi. Uning soʻzlariga koʻra, skandinaviyaliklar tarkibida Arsenal sardori Martin Odegaard eng xavfli oʻyinchi hisoblanadi. Terri agar angliyaliklar Odegaardni toʻxtata olishsa, gʻalaba imkoniyati keskin oshishini aytdi.

"Norvegiya — juda tartibli jamoa. Ularning barcha hujumlari va oʻyin qurilishi Martin Odegaard orqali oʻtadi. Agar Angliya uni va Erling Xolandni zararsizlantira olsa, bizda keyingi bosqichga chiqish uchun juda katta imkoniyat boʻladi", — deya qoʻshimcha qildi sobiq himoyachi.

Terri, shuningdek, Angliya terma jamoasining muvaffaqiyati faqat Bellingemga bogʻliq emasligini, balki jamoada yetakchilar guruhi shakllanganini eʼtirof etdi. Uning roʻyxatidan quyidagi futbolchilar oʻrin olgan:

  • Harry Kane — hujum chizigʻidagi tajriba va yetakchilik;
  • Jud Bellingem — yosh boʻlishiga qaramay oʻyin dvigateli;
  • Declan Rice — maydon markazidagi barqarorlik;
  • Reece James — himoya va hujumdagi faollik.
Jon Terrining fikricha, ushbu oʻyinchilarning jismoniy holati va jarohat olmasligi Angliyaning chempionlik poygasidagi taqdirini belgilab beradi. Hozirda Tomas Tuxel boshqaruvidagi jamoa turnirning asosiy favoritlaridan biri sifatida koʻrilmoqda, biroq Norvegiyaning Braziliya ustidan qozongan gʻalabasi har qanday raqib uchun jiddiy ogohlantirishdir.

AngliyaJud BellingemJon TerriReal MadridJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...Bugun, 14:16«Bavariya» Vinisius uchun «Real»ga rasmiy so‘rov yubordi«Bavariya» Vinisius uchun «Real»ga rasmiy so‘rov yubordiBugun, 14:12Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunladi: Otasi yulduz futbolchiga murojaat bilan chiqdiNeymar terma jamoadagi faoliyatini yakunladi: Otasi yulduz futbolchiga murojaat bilan chiqdiBugun, 13:52Braziliya terma jamoasining inqirozi: Carlo Ancelotti va yulduzlar nega muvaffaqiyatsizlikka uchradi?Braziliya terma jamoasining inqirozi: Carlo Ancelotti va yulduzlar nega muvaffaqiyatsizlikka uchradi?Bugun, 13:18JCH-2026 biletlari 2 ming dollargacha sotilgani aytildiJCH-2026 biletlari 2 ming dollargacha sotilgani aytildiBugun, 12:37Cristiano Ronaldo Jahon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonaning koʻz yoshlariCristiano Ronaldo Jahon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonaning koʻz yoshlariBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi