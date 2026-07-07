Yunusobodda 8 iyul kuni gaz vaqtincha to‘xtatiladi

·39·O‘zbekiston
Yunusobodda 8 iyul kuni gaz vaqtincha to‘xtatiladi

Toshkent shahri Yunusobod tumani 10-mavzesidagi yuqori bosimli gaz taqsimlash punktida ta’mirlash ishlari olib boriladi. Shu munosabat bilan 8 iyul kuni soat 09:00 dan 19:00 gacha tumanning qator hududlarida gaz ta’minoti vaqtincha to‘xtatiladi.

Gazsiz qoladigan hududlar:

• Yunusobod 2–19-dahalaridagi ko‘p qavatli uylar
• «Anorzor», «Shahriston», «Kulolqo‘rg‘on», «Yo‘lariqa», «Turkiston», «Bobodehqon», «Oqtepa», «Obod», «Posira», «Otchopar 1» va «Otchopar 2» mahallalaridagi ko‘p qavatli uylar hamda yerli xonadonlar
• Registon, Mirzaahmedova, Moyqo‘rg‘on, Binkat va Bog‘ishamol ko‘chalaridagi ko‘p qavatli uylar hamda yerli xonadonlar

Shuningdek, 8 ta avtomobillarga gaz to‘ldirish kompressor shoxobchasi, tumandagi yirik iste’molchilar, kichik va o‘rta biznes korxonalarida ham gaz ta’minoti cheklanadi.

Quyidagi hududlarda esa gaz bosimi pasayishi mumkin:

• «Yunusobod»
• «Posira»
• «Xiyobontepa»
• «Bodomzor»
• «Shivli»
• «Firdavsiy»
• «Yangitarnov»
• «M. Ulug‘bek»
• «Buyuk Turon»
• «Bo‘zsuv»
• «Iftixor»
• «Jomiy»
• «To‘raqo‘rg‘on»
• «Yangiariq»
• «Usta Shirin» mahallalari

Ta’mirlash ishlari yakunlangandan so‘ng gaz ta’minoti qayta tiklanadi.

YunusobodHududgaz PoytaxtGaz ta’minotiToshkentTa’mirlash ishlariGaz bosimi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent shahrida chang-to‘zonli shamol kuzatilishi kutilmoqdaToshkent shahrida chang-to‘zonli shamol kuzatilishi kutilmoqdaBugun, 15:29O‘zbekistondan noyob qadimiy yunon harbiy lageri aniqlandiO‘zbekistondan noyob qadimiy yunon harbiy lageri aniqlandiBugun, 15:17O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladiO‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladiBugun, 13:23Shavkat Mirziyoyev: «Tinchlikka eltuvchi eng kuchli yo‘l — ma’rifat»Shavkat Mirziyoyev: «Tinchlikka eltuvchi eng kuchli yo‘l — ma’rifat»Bugun, 12:01Toshkentda xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi boshlandiToshkentda xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi boshlandiBugun, 11:48Olmazor tumanida ayrim hududlarda elektr vaqtincha o‘chiriladiOlmazor tumanida ayrim hududlarda elektr vaqtincha o‘chiriladiBugun, 11:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun