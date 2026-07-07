Moskva transportida inqilob: Endi MCD-4 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlash mumkin

·24·Avto
Moskva transportida inqilob: Endi MCD-4 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlash mumkin

Rossiya poytaxti jamoat transporti tizimida biometrik texnologiyalarni joriy etishning navbatdagi bosqichi yakunlandi. Endilikda Moskva markaziy diametrlarining toʻrtinchi yoʻnalishida (MCD-4) yoʻlovchilar yoʻl haqini maxsus kameralar orqali — yuzni tanish tizimi yordamida toʻlashlari mumkin. Bu yangilik shahar transport infratuzilmasini raqamlashtirish yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Moskva meri rasmiy saytida eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, mazkur xizmat hozirda MCD-4 yoʻnalishidagi 35 ta stansiyaning 122 ta oʻtish joyida toʻliq ishga tushirilgan. Ushbu tizim avvalroq metropoliten, Moskva markaziy halqasi, aeroekspresslar va daryo transporti yoʻnalishlarida muvaffaqiyatli sinovdan oʻtib, oʻz samaradorligini isbotlagan edi.

Texnologiyaning kengayishi va qulayliklari

Moskva transport va sanoat masalalari boʻyicha mer oʻrinbosari Maksim Liksutovning taʼkidlashicha, biometrik toʻlov tizimi joriy yilning iyul oyi oxiriga qadar MCD-2 yoʻnalishida, yil yakunigacha esa MCD-3 yoʻnalishida ham yoʻlga qoʻyilishi rejalashtirilgan. Bu esa shahar boʻylab harakatlanuvchi yoʻlovchilar uchun yagona va kontaktsiz toʻlov ekotizimini yaratadi.

Hozirgi kunda tizimda 900 mingga yaqin foydalanuvchi roʻyxatdan oʻtgan boʻlib, ish kunlarida ushbu usul yordamida 200 mingdan ortiq qatnovlar amalga oshirilmoqda. Bu koʻrsatkich yoʻlovchilarning anʼanaviy plastik kartalar yoki naqd puldan koʻra, zamonaviy va tezkor raqamli yechimlarni afzal koʻrayotganidan dalolat beradi.

Tizimdan foydalanish tartibi

MCD yoʻnalishlarida biometriya orqali toʻlov qilish jarayoni juda sodda qilib belgilangan. Buning uchun yoʻlovchi quyidagi bosqichlarni amalga oshirishi lozim:

  • "Metro Moskvi" mobil ilovasi orqali roʻyxatdan oʻtish;
  • Oʻzining biometrik maʼlumotlarini (yuz qiyofasini) tizimga kiritish;
  • Bank kartasini profilga biriktirish.
Stansiyalarda biometrik toʻlovni qabul qiluvchi turniketlar maxsus stikerlar bilan belgilangan. Yoʻlovchi turniketdagi kameraga bir soniya qarashi kifoya — tizim uni taniydi va mablagʻni avtomatik ravishda hisobdan chiqarib, yoʻlni ochadi. Turniketlar oʻrnatilmagan kichik stansiyalarda esa validatorga tizimga biriktirilgan bank kartasini tekkizish talab etiladi.

Ushbu texnologiya nafaqat vaqtni tejash, balki navbatlarning kamayishiga ham xizmat qiladi. Oʻzbekiston kabi jamoat transporti jadal rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham Moskva tajribasi kelajakda raqamli toʻlovlarni joriy etishda muhim namuna boʻlishi mumkin.

MoskvaTransportBiometriyaTexnologiyaRaqamlashtirish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polestar 4 SUV: Shvetsiya brendi BMW iX3 va Tesla Model Y uchun jiddiy raqib tayyorladiPolestar 4 SUV: Shvetsiya brendi BMW iX3 va Tesla Model Y uchun jiddiy raqib tayyorladiBugun, 13:28Hennessey dunyodagi eng kuchli mexanik uzatmali Venom F5-M Roadster modelini taqdim etdiHennessey dunyodagi eng kuchli mexanik uzatmali Venom F5-M Roadster modelini taqdim etdiBugun, 12:24Avtomobilni jarima maydonchasidan chiqarish tartibi o‘zgaradiAvtomobilni jarima maydonchasidan chiqarish tartibi o‘zgaradiBugun, 12:24Britaniya yoʻllarida "Yovvoyi Gʻarb" davri: har yili 750 ming avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBritaniya yoʻllarida "Yovvoyi Gʻarb" davri: har yili 750 ming avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBugun, 10:25Buyuk Britaniya elektromobil sanoati xavf ostida: 2027-yildan yangi bojlar joriy etiladiBuyuk Britaniya elektromobil sanoati xavf ostida: 2027-yildan yangi bojlar joriy etiladiBugun, 10:22Britaniyaning Wells kompaniyasi yangilangan Vertige sportkarini taqdim etdiBritaniyaning Wells kompaniyasi yangilangan Vertige sportkarini taqdim etdiBugun, 09:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi