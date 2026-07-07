Moskva transportida inqilob: Endi MCD-4 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlash mumkin
Rossiya poytaxti jamoat transporti tizimida biometrik texnologiyalarni joriy etishning navbatdagi bosqichi yakunlandi. Endilikda Moskva markaziy diametrlarining toʻrtinchi yoʻnalishida (MCD-4) yoʻlovchilar yoʻl haqini maxsus kameralar orqali — yuzni tanish tizimi yordamida toʻlashlari mumkin. Bu yangilik shahar transport infratuzilmasini raqamlashtirish yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Moskva meri rasmiy saytida eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, mazkur xizmat hozirda MCD-4 yoʻnalishidagi 35 ta stansiyaning 122 ta oʻtish joyida toʻliq ishga tushirilgan. Ushbu tizim avvalroq metropoliten, Moskva markaziy halqasi, aeroekspresslar va daryo transporti yoʻnalishlarida muvaffaqiyatli sinovdan oʻtib, oʻz samaradorligini isbotlagan edi.
Texnologiyaning kengayishi va qulayliklariMoskva transport va sanoat masalalari boʻyicha mer oʻrinbosari Maksim Liksutovning taʼkidlashicha, biometrik toʻlov tizimi joriy yilning iyul oyi oxiriga qadar MCD-2 yoʻnalishida, yil yakunigacha esa MCD-3 yoʻnalishida ham yoʻlga qoʻyilishi rejalashtirilgan. Bu esa shahar boʻylab harakatlanuvchi yoʻlovchilar uchun yagona va kontaktsiz toʻlov ekotizimini yaratadi.
Hozirgi kunda tizimda 900 mingga yaqin foydalanuvchi roʻyxatdan oʻtgan boʻlib, ish kunlarida ushbu usul yordamida 200 mingdan ortiq qatnovlar amalga oshirilmoqda. Bu koʻrsatkich yoʻlovchilarning anʼanaviy plastik kartalar yoki naqd puldan koʻra, zamonaviy va tezkor raqamli yechimlarni afzal koʻrayotganidan dalolat beradi.
Tizimdan foydalanish tartibiMCD yoʻnalishlarida biometriya orqali toʻlov qilish jarayoni juda sodda qilib belgilangan. Buning uchun yoʻlovchi quyidagi bosqichlarni amalga oshirishi lozim:
- "Metro Moskvi" mobil ilovasi orqali roʻyxatdan oʻtish;
- Oʻzining biometrik maʼlumotlarini (yuz qiyofasini) tizimga kiritish;
- Bank kartasini profilga biriktirish.
Ushbu texnologiya nafaqat vaqtni tejash, balki navbatlarning kamayishiga ham xizmat qiladi. Oʻzbekiston kabi jamoat transporti jadal rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham Moskva tajribasi kelajakda raqamli toʻlovlarni joriy etishda muhim namuna boʻlishi mumkin.
…