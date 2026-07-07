O‘zbekistondan noyob qadimiy yunon harbiy lageri aniqlandi

·26·O‘zbekiston
O‘zbekistondan noyob qadimiy yunon harbiy lageri aniqlandi

O‘zbekiston janubida joylashgan qadimiy tepaliklardan birida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar davomida ellinistik davrga oid noyob kashfiyot amalga oshirildi. Mutaxassislar Iskandartepa hududida aniqlangan inshoot oddiy aholi yashash manzili emas, balki qisqa muddat davomida foydalanilgan qadimiy yunon harbiy lageri bo‘lganini ma’lum qildi. Bu haqda GreekReporter nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, tadqiqotlar Chexiya va O‘zbekiston arxeologlari hamkorligida amalga oshirilgan. Pragadagi Charlz universiteti olimi Ladislav Stancho rahbarligidagi ilmiy guruh ushbu hududni 2017 yildan buyon izchil o‘rganib kelmoqda. 2021 yilda esa zamonaviy magnitometriya hamda yer osti tuzilmalarini aniqlashga xizmat qiluvchi geofizik texnologiyalar yordamida hudud yanada batafsil tekshirildi.

Ilmiy izlanishlar natijasida qariyb 6 gektar maydon tadqiq qilinib, tepalik atrofida uzunligi 400 metrga yaqin bo‘lgan mudofaa xandaqi mavjudligi aniqlandi. Keyingi arxeologik qazishmalar xandaqning eni 4–7 metr, chuqurligi esa taxminan 85 santimetrgacha bo‘lganini ko‘rsatdi.

Arxeologlar xandaq ichida yog‘ochdan qurilgan himoya devorlariga tegishli bo‘lishi mumkin bo‘lgan ustun izlarini ham topishga muvaffaq bo‘ldi. Mutaxassislar fikricha, bu dalillar mazkur joy doimiy aholi manzili emas, balki yaxshi mustahkamlangan vaqtinchalik harbiy qarorgoh sifatida xizmat qilganini ko‘rsatadi.

Qazish ishlari davomida lager hududidan katta hajmli sopol suv idishlari — xumlar ham topildi. Olimlarning ta’kidlashicha, bu idishlarda asosan oziq-ovqat emas, balki suv saqlangan bo‘lishi ehtimoli yuqori. Bunga sabab sifatida hududda doimiy binolar yoki tabiiy suv manbai aniqlanmagani keltirilmoqda.

Bundan tashqari, tadqiqotchilar hududning sharqiy va g‘arbiy qismlarida 90 ga yaqin oval shakldagi chuqurlarni ham qayd etdi. Ilmiy taxminlarga ko‘ra, ularning ayrimlari keyingi davrlarda qabriston sifatida qayta foydalanilgan bo‘lishi mumkin.

Eng muhim topilmalardan yana biri sifatida Yunon-Baqtriya hukmdorlari Evtidem I va Demetriy I davriga mansub tangalar aniqlandi. Bu topilmalar mazkur harbiy lager miloddan avvalgi II asrga, ya’ni ellinistik davr voqealari bilan bog‘liq ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Olimlar Iskandartepani So‘g‘diyona hududida joylashgan Boysari tepasi bilan taqqoslab, uning tuzilishi Markaziy Osiyoda juda kam uchraydigan yunon harbiy lagerlari namunalaridan biri ekanini qayd etmoqda.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, ushbu noyob arxeologik kashfiyot zamonaviy geofizik usullar orqali ko‘zga tashlanmaydigan qadimiy yodgorliklarni aniqlash imkoniyati naqadar yuqori ekanini yana bir bor isbotladi. Bu esa O‘zbekiston hududidagi ellinistik davr tarixi va qadimiy yunon harbiy infratuzilmasini yanada chuqurroq o‘rganish uchun yangi imkoniyatlarni ochib berishi mumkin.

O'zbekistonIskandartepaGreekReporterChexiyaKarlov universiteti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent shahrida chang-to‘zonli shamol kuzatilishi kutilmoqdaToshkent shahrida chang-to‘zonli shamol kuzatilishi kutilmoqdaBugun, 15:29Yunusobodda 8 iyul kuni gaz vaqtincha to‘xtatiladiYunusobodda 8 iyul kuni gaz vaqtincha to‘xtatiladiBugun, 14:43O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladiO‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladiBugun, 13:23Shavkat Mirziyoyev: «Tinchlikka eltuvchi eng kuchli yo‘l — ma’rifat»Shavkat Mirziyoyev: «Tinchlikka eltuvchi eng kuchli yo‘l — ma’rifat»Bugun, 12:01Toshkentda xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi boshlandiToshkentda xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi boshlandiBugun, 11:48Olmazor tumanida ayrim hududlarda elektr vaqtincha o‘chiriladiOlmazor tumanida ayrim hududlarda elektr vaqtincha o‘chiriladiBugun, 11:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun