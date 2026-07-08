Ajrashmang ! Oilaga darz ketgach, mulk ham ikkiga bo‘linishi mumkin ...

·0·Jamiyat
Ajrashmang ! Oilaga darz ketgach, mulk ham ikkiga bo‘linishi mumkin ...

Oila parchalanganda eng og‘ir masalalardan biri — yillar davomida birga qurilgan mulkning taqdiridir. Ko‘pincha ana shunday bahslar uzoq tortishuvlarga sabab bo‘ladi. Ammo qonun har ikki tomonning huquqini himoya qiladi.

Fuqarolik ishlari bo‘yicha Marg‘ilon tumanlararo sudining 2026 yil 5 iyundagi qaroriga asosan Qo‘shtepa tumanida joylashgan uyning yer maydoni sobiq er-xotin — qarzdor X. M. va undiruvchi M.M. o‘rtasida teng ikki qismga ajratildi.

Majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan sud qarori amalda ta’minlanib, yer maydoni taraflarga qonun talablariga muvofiq taqsimlab berildi. Shuningdek, qarzdor X. M. dan 2 million 60 ming so‘m ijro yig‘imi undirildi.

Shu tariqa ijro hujjati to‘liq bajarilib, tomonlarning qonuniy huquqlari ta’minlandi.

Adolat — faqat sud qarori bilan emas, uning to‘liq ijro etilishi bilan ham qaror topadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erkakni iPhone 17 Pro Max va pul berishga majburlagan qizga hukm o‘qildiErkakni iPhone 17 Pro Max va pul berishga majburlagan qizga hukm o‘qildiBugun, 17:53Qarshida Nexia-2 gaz balloni portladi: bir kishi halok bo‘ldiQarshida Nexia-2 gaz balloni portladi: bir kishi halok bo‘ldiBugun, 14:31Surxondaryoda ona 7-sinf o‘g‘liga mashina boshqarishga ruxsat berdiSurxondaryoda ona 7-sinf o‘g‘liga mashina boshqarishga ruxsat berdiBugun, 13:56Toshkentda Spark'ni o‘g‘irlagan shaxs Portugaliya o‘yiniga pul tikmoqchi bo‘lganToshkentda Spark'ni o‘g‘irlagan shaxs Portugaliya o‘yiniga pul tikmoqchi bo‘lganBugun, 13:36Lacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiLacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiBugun, 13:32Toshkentda ayolni ishtonsiz quvgan erkakka sud hukmi chiqdiToshkentda ayolni ishtonsiz quvgan erkakka sud hukmi chiqdiBugun, 13:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi