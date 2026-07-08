Qarshi–Buxoro yo‘lida Nexia portladi: qurbon va jarohatlanganlar bor

·33·Jamiyat
Qarshi–Buxoro yo‘lida Nexia portladi: qurbon va jarohatlanganlar bor

Qashqadaryo viloyatida Nexia-2 avtomobiliga o‘rnatilgan metan gaz balloni portlashi oqibatida bir kishi vafot etdi, yana ikki kishi jarohat oldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligining viloyat boshqarmasi ma’lum qildi.

Hodisa 8 iyul kuni soat 07:32 da Muborak tumani «Quruvchilar» mahallasi hududidan o‘tgan A-380 «Qarshi–Buxoro» avtomobil yo‘lining 128-kilometrida sodir bo‘lgan.

Ma’lum qilinishicha, Qarshi shahridan Buxoro viloyati tomon harakatlanayotgan Nexia-2 rusumli avtomobilni Buxoro viloyati Qorovulbozor tumanida yashovchi, 1972 yilda tug‘ilgan J.J. boshqarib borayotgan bo‘lgan. Yo‘lda avtomobilga o‘rnatilgan metan gaz balloni yorilgan.

Portlash oqibatida mashinada bo‘lgan bir nafar fuqaro voqea joyida vafot etgan. Yana ikki kishi turli darajadagi tan jarohatlari bilan Muborak tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilgan.

FVB xabariga ko‘ra, hodisa natijasida yong‘in kelib chiqmagan.

Ayni vaqtda mazkur holat bo‘yicha Muborak tumani IIB tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

Nexia-2KarshiBukharaKashkadaryaMuborak
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amir Temur xiyoboni piyodalar uchun qulayroq qilindiAmir Temur xiyoboni piyodalar uchun qulayroq qilindiBugun, 18:30Toshkentda xorijliklarni nishonga olgan yirik Call-markaz fosh etildiToshkentda xorijliklarni nishonga olgan yirik Call-markaz fosh etildiBugun, 18:18Ajrashmang ! Oilaga darz ketgach, mulk ham ikkiga bo‘linishi mumkin ...Ajrashmang ! Oilaga darz ketgach, mulk ham ikkiga bo‘linishi mumkin ...Bugun, 18:10Erkakni iPhone 17 Pro Max va pul berishga majburlagan qizga hukm o‘qildiErkakni iPhone 17 Pro Max va pul berishga majburlagan qizga hukm o‘qildiBugun, 17:53Qarshida Nexia-2 gaz balloni portladi: bir kishi halok bo‘ldiQarshida Nexia-2 gaz balloni portladi: bir kishi halok bo‘ldiBugun, 14:31Surxondaryoda ona 7-sinf o‘g‘liga mashina boshqarishga ruxsat berdiSurxondaryoda ona 7-sinf o‘g‘liga mashina boshqarishga ruxsat berdiBugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi