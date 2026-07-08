OpenAI sobiq rahbari Kevin Weil koinot poygasiga qoʻshildi: Stoke Space yangi bosqichda
Sunʼiy intellekt va ijtimoiy tarmoqlar olamida katta tajribaga ega boʻlgan taniqli top-menejer Kevin Weil koinot texnologiyalari sohasiga qaytmoqda. Twitter, Meta va OpenAI kabi gigant kompaniyalarda masʼul lavozimlarda ishlagan Weil Sietlda joylashgan Stoke Space startapining direktorlar kengashi aʼzosiga aylandi. Bu qadam mazkur startapning SpaceX kabi sanoat yetakchilari bilan raqobatda oʻz mavqeini mustahkamlashga intilayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Stoke Space kompaniyasi hozirda toʻliq qayta foydalanish mumkin boʻlgan Nova raketasini ishlab chiqish bilan band. TechCrunch nashri xabariga koʻra, Kevin Weil kompaniya asoschisi Andy Lapsa uchun nafaqat investor, balki Silikon vodiysi ekotizimida yoʻl koʻrsatuvchi murabbiy vazifasini ham oʻtab kelgan. Lapsa oʻz vaqtida muhandislik sohasidan tadbirkorlikka oʻtayotganida aynan Weil unga mablagʻ yigʻish va strategik aloqalarni oʻrnatishda yaqindan yordam bergan.
Koinot poygasidagi yangi raqibHozirgi kunda koinotga yuk tashish bozorida Elon Musk boshchiligidagi SpaceX mutlaq yetakchilik qilmoqda. Biroq Stoke Space taklif etayotgan yechim oʻzining toʻliq qayta foydalanish imkoniyati bilan ajralib turadi. Hatto Jeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi ham bu yoʻnalishda ehtiyotkorlik bilan harakat qilayotgan bir paytda, Stoke Space atmosferaga qayta kirishdagi ekstremal haroratga chidamli texnologiyalarni yaratishga eʼtibor qaratgan.
Maʼlumotlarga koʻra, Stoke Space shu vaqtga qadar 1,34 milliard dollar miqdorida investitsiya jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Buning salmoqli qismi, yaʼni 510 million dollari 2025-yilda amalga oshirilgan D seriyasidagi moliyalashtirish bosqichiga toʻgʻri keladi. Kevin Weilning rasman boshqaruvga kelishi kompaniyaning oʻsish surʼatlarini yanada tezlashtirishi kutilmoqda.
OpenAI va koinot texnologiyalari oʻrtasidagi bogʻliqlikKevin Weil yaqin vaqtgacha OpenAI kompaniyasida mahsulotlar boʻyicha direktor (CPO) lavozimida faoliyat yuritgan edi. Uning yangi lavozimi soha mutaxassislari orasida turli taxminlarni keltirib chiqardi. Xususan, OpenAI rahbari Sam Altman oʻtgan yili Stoke Space kompaniyasiga sarmoya kiritish imkoniyatlarini koʻrib chiqqani haqida mish-mishlar tarqalgan edi. Garchi kompaniya rahbariyati bu borada izoh bermagan boʻlsa-da, Weilning oʻtishi sunʼiy intellekt va koinot sanoati oʻrtasidagi hamkorlik koʻpriklarini mustahkamlashi mumkin.
Stoke Space kelajakda koinotda maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarini (data-centers) qurishni ham rejalashtirgan. Quyosh energiyasidan foydalanadigan va Yerning siyosiy cheklovlaridan xoli boʻlgan bunday markazlar faqat raketalardan arzon va tez-tez foydalanish imkoniyati boʻlgandagina oʻzini oqlaydi. Kevin Weilning Planet Labs kompaniyasidagi prezidentlik tajribasi va AQSH Mudofaa vazirligi bilan aloqalari ushbu murakkab loyihalarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Bugungi kunda jahon bozorida koinotga parvoz qilish uchun raketalar yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Agar Stoke Space oʻzining Nova raketasini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazsa, u nafaqat SpaceX kompaniyasiga munosib raqib boʻladi, balki global sunʼiy yoʻldosh aloqasi va harbiy logistika yoʻnalishlarida yangi davrni boshlab beradi.
…