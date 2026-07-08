OpenAI sobiq rahbari Kevin Weil koinot poygasiga qoʻshildi: Stoke Space yangi bosqichda

·26·Texno
OpenAI sobiq rahbari Kevin Weil koinot poygasiga qoʻshildi: Stoke Space yangi bosqichda

Sunʼiy intellekt va ijtimoiy tarmoqlar olamida katta tajribaga ega boʻlgan taniqli top-menejer Kevin Weil koinot texnologiyalari sohasiga qaytmoqda. Twitter, Meta va OpenAI kabi gigant kompaniyalarda masʼul lavozimlarda ishlagan Weil Sietlda joylashgan Stoke Space startapining direktorlar kengashi aʼzosiga aylandi. Bu qadam mazkur startapning SpaceX kabi sanoat yetakchilari bilan raqobatda oʻz mavqeini mustahkamlashga intilayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Stoke Space kompaniyasi hozirda toʻliq qayta foydalanish mumkin boʻlgan Nova raketasini ishlab chiqish bilan band. TechCrunch nashri xabariga koʻra, Kevin Weil kompaniya asoschisi Andy Lapsa uchun nafaqat investor, balki Silikon vodiysi ekotizimida yoʻl koʻrsatuvchi murabbiy vazifasini ham oʻtab kelgan. Lapsa oʻz vaqtida muhandislik sohasidan tadbirkorlikka oʻtayotganida aynan Weil unga mablagʻ yigʻish va strategik aloqalarni oʻrnatishda yaqindan yordam bergan.

Koinot poygasidagi yangi raqib

Hozirgi kunda koinotga yuk tashish bozorida Elon Musk boshchiligidagi SpaceX mutlaq yetakchilik qilmoqda. Biroq Stoke Space taklif etayotgan yechim oʻzining toʻliq qayta foydalanish imkoniyati bilan ajralib turadi. Hatto Jeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi ham bu yoʻnalishda ehtiyotkorlik bilan harakat qilayotgan bir paytda, Stoke Space atmosferaga qayta kirishdagi ekstremal haroratga chidamli texnologiyalarni yaratishga eʼtibor qaratgan.

Maʼlumotlarga koʻra, Stoke Space shu vaqtga qadar 1,34 milliard dollar miqdorida investitsiya jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Buning salmoqli qismi, yaʼni 510 million dollari 2025-yilda amalga oshirilgan D seriyasidagi moliyalashtirish bosqichiga toʻgʻri keladi. Kevin Weilning rasman boshqaruvga kelishi kompaniyaning oʻsish surʼatlarini yanada tezlashtirishi kutilmoqda.

OpenAI va koinot texnologiyalari oʻrtasidagi bogʻliqlik

Kevin Weil yaqin vaqtgacha OpenAI kompaniyasida mahsulotlar boʻyicha direktor (CPO) lavozimida faoliyat yuritgan edi. Uning yangi lavozimi soha mutaxassislari orasida turli taxminlarni keltirib chiqardi. Xususan, OpenAI rahbari Sam Altman oʻtgan yili Stoke Space kompaniyasiga sarmoya kiritish imkoniyatlarini koʻrib chiqqani haqida mish-mishlar tarqalgan edi. Garchi kompaniya rahbariyati bu borada izoh bermagan boʻlsa-da, Weilning oʻtishi sunʼiy intellekt va koinot sanoati oʻrtasidagi hamkorlik koʻpriklarini mustahkamlashi mumkin.

Stoke Space kelajakda koinotda maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarini (data-centers) qurishni ham rejalashtirgan. Quyosh energiyasidan foydalanadigan va Yerning siyosiy cheklovlaridan xoli boʻlgan bunday markazlar faqat raketalardan arzon va tez-tez foydalanish imkoniyati boʻlgandagina oʻzini oqlaydi. Kevin Weilning Planet Labs kompaniyasidagi prezidentlik tajribasi va AQSH Mudofaa vazirligi bilan aloqalari ushbu murakkab loyihalarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda jahon bozorida koinotga parvoz qilish uchun raketalar yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Agar Stoke Space oʻzining Nova raketasini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazsa, u nafaqat SpaceX kompaniyasiga munosib raqib boʻladi, balki global sunʼiy yoʻldosh aloqasi va harbiy logistika yoʻnalishlarida yangi davrni boshlab beradi.

OpenAIStoke SpaceSpaceXKevin WeilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyaning ZML startapi sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA gegemonligiga chek qoʻymoqdaFransiyaning ZML startapi sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA gegemonligiga chek qoʻymoqdaBugun, 13:22SambaNova sunʼiy intellekt chiplari bozori uchun 1 milliard dollar investitsiya jalb qildiSambaNova sunʼiy intellekt chiplari bozori uchun 1 milliard dollar investitsiya jalb qildiBugun, 12:23Avstraliyadagi eng yirik startap tanlovi: Startup Battlefield uchun arizalar muddati uzaytirildiAvstraliyadagi eng yirik startap tanlovi: Startup Battlefield uchun arizalar muddati uzaytirildiBugun, 03:50Meta kompaniyasi Muse deb nomlangan yangi sunʼiy intellekt tasvir generatorini taqdim etdiMeta kompaniyasi Muse deb nomlangan yangi sunʼiy intellekt tasvir generatorini taqdim etdiBugun, 03:29Sunʼiy intellekt bozori ikkiga boʻlinmoqda: Ochiq kodli modellar Anthropic oʻrnini egallaydimi?Sunʼiy intellekt bozori ikkiga boʻlinmoqda: Ochiq kodli modellar Anthropic oʻrnini egallaydimi?Bugun, 01:28Microsoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqdaMicrosoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqdaBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi