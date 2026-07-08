Zendayaning premyeradagi libosi nega shov-shuvga sabab bo‘ldi?
Aktrisa Zendayaning «Odisseya» filmi premyerasida namoyon bo‘lgan obrazi moda olamida eng ko‘p muhokama qilinayotgan ko‘rinishlardan biriga aylandi.
6 iyul kuni Londonda bo‘lib o‘tgan jahon premyerasida Zendaya Schiaparelli moda uyining 2026–2027 yil kuz-qish Haute Couture kolleksiyasiga mansub eksklyuziv libosni tanladi.
Ushbu obrazning eng e’tiborli jihati shundaki, libos aynan o‘sha kuni ertalab Parijdagi Haute Couture Fashion Week podiumida ilk bor namoyish etilgan edi. Aktrisaning mashhur stilisti Lo Rouch namoyishni oldingi qatordan kuzatgan va podiumdan tushgan libosni rekord darajada qisqa vaqt ichida Londonga yetkazishga muvaffaq bo‘lgan.
Libos oq chinni effektini beruvchi silikon korsaj hamda oq rangdan kumush tusga o‘tuvchi yaltiroq etakdan iborat bo‘lib, uni Schiaparelli kreativ direktori Deniyel Rozberri yaratgan. Noodatiy dizayn va nafis detallar uyg‘unligi tufayli mazkur obraz moda ixlosmandlari va ekspertlar tomonidan katta qiziqish bilan muhokama qilinmoqda.
…