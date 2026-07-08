Zendayaning premyeradagi libosi nega shov-shuvga sabab bo‘ldi?

·0·Madaniyat
Zendayaning premyeradagi libosi nega shov-shuvga sabab bo‘ldi?

Aktrisa Zendayaning «Odisseya» filmi premyerasida namoyon bo‘lgan obrazi moda olamida eng ko‘p muhokama qilinayotgan ko‘rinishlardan biriga aylandi.

6 iyul kuni Londonda bo‘lib o‘tgan jahon premyerasida Zendaya Schiaparelli moda uyining 2026–2027 yil kuz-qish Haute Couture kolleksiyasiga mansub eksklyuziv libosni tanladi.

Ushbu obrazning eng e’tiborli jihati shundaki, libos aynan o‘sha kuni ertalab Parijdagi Haute Couture Fashion Week podiumida ilk bor namoyish etilgan edi. Aktrisaning mashhur stilisti Lo Rouch namoyishni oldingi qatordan kuzatgan va podiumdan tushgan libosni rekord darajada qisqa vaqt ichida Londonga yetkazishga muvaffaq bo‘lgan.

Libos oq chinni effektini beruvchi silikon korsaj hamda oq rangdan kumush tusga o‘tuvchi yaltiroq etakdan iborat bo‘lib, uni Schiaparelli kreativ direktori Deniyel Rozberri yaratgan. Noodatiy dizayn va nafis detallar uyg‘unligi tufayli mazkur obraz moda ixlosmandlari va ekspertlar tomonidan katta qiziqish bilan muhokama qilinmoqda.

Zendaya oq korset va yaltiroq etakli libosda tadbirda suratga tushmoqda.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Volida Sulton” 82 yoshida yana ekranlarga qaytmoqda“Volida Sulton” 82 yoshida yana ekranlarga qaytmoqdaBugun, 16:34Nodira Murtazayeva “O‘z sohasining tashabbuskori” ko‘krak nishoniga sazovor bo‘ldiNodira Murtazayeva “O‘z sohasining tashabbuskori” ko‘krak nishoniga sazovor bo‘ldiBugun, 15:33Taniqli aktyor Botir Muhammadjonov qizini uzatdi (video)Taniqli aktyor Botir Muhammadjonov qizini uzatdi (video)Bugun, 13:13Shahloxonim farzandlari bilan Misrcha obrazda barchani lol qoldirdi!Shahloxonim farzandlari bilan Misrcha obrazda barchani lol qoldirdi!Bugun, 12:51Shahlo Alijonova: "To‘yimizga bir yil bo‘ldi"Shahlo Alijonova: "To‘yimizga bir yil bo‘ldi"Bugun, 11:54Dildora Zokirova “El-yurt fidokori” nishoni bilan taqdirlandi (video)Dildora Zokirova “El-yurt fidokori” nishoni bilan taqdirlandi (video)Kecha, 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi