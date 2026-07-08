Qarshida Nexia-2 gaz balloni portladi: bir kishi halok bo‘ldi

·33·Jamiyat
Qarshida Nexia-2 gaz balloni portladi: bir kishi halok bo‘ldi

Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahri yaqinida Nexia-2 avtomobilidagi metan gaz balloni portlashi oqibatida bir nafar inson hayotdan ko‘z yumdi, yana ikki kishi turli darajada jarohat oldi.

Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, hodisa 8 iyul kuni soat 07:32 atrofida Muborak tumani hududidan o‘tgan A-380 Qarshi–Buxoro avtomobil yo‘lining 128-kilometrida sodir bo‘lgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 54 yoshli haydovchi boshqaruvidagi Nexia-2 Buxoro tomon harakatlanayotgan vaqtda avtomobilga o‘rnatilgan metan gaz balloni kutilmaganda portlagan. Oqibatda salonda bo‘lgan bir nafar yo‘lovchi voqea joyining o‘zida vafot etgan. Yana ikki kishi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yetkazilgan.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, portlashga qaramay, avtomobilda yong‘in yuzaga kelmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda esa kuchli zarba ta’sirida gaz balloni avtomobildan o‘nlab metr uzoqlikka uchib ketgani va mashinaga jiddiy shikast yetganini ko‘rish mumkin.

Hozirda mazkur holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda.

QarshiQashqadaryoBuxoroMuborakNexia-2
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda ona 7-sinf o‘g‘liga mashina boshqarishga ruxsat berdiSurxondaryoda ona 7-sinf o‘g‘liga mashina boshqarishga ruxsat berdiBugun, 13:56Toshkentda Spark'ni o‘g‘irlagan shaxs Portugaliya o‘yiniga pul tikmoqchi bo‘lganToshkentda Spark'ni o‘g‘irlagan shaxs Portugaliya o‘yiniga pul tikmoqchi bo‘lganBugun, 13:36Lacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiLacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiBugun, 13:32Toshkentda ayolni ishtonsiz quvgan erkakka sud hukmi chiqdiToshkentda ayolni ishtonsiz quvgan erkakka sud hukmi chiqdiBugun, 13:29Otasining mashinasini yashirincha olib chiqqan o‘smir ikki kishining o‘limiga sabab bo‘ldiOtasining mashinasini yashirincha olib chiqqan o‘smir ikki kishining o‘limiga sabab bo‘ldiBugun, 13:21Uy xizmatchisi 91 yoshli ayolni muntazam qiynab kelgani fosh bo‘ldiUy xizmatchisi 91 yoshli ayolni muntazam qiynab kelgani fosh bo‘ldiBugun, 12:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi