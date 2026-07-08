BYD Shark pikapi Yevropa bozoriga chiqdi: Ford Ranger uchun jiddiy raqib
Xitoyning BYD kompaniyasi oʻzining ilk gibrid pikapi — BYD Shark modelini Buyuk Britaniya va Yevropa bozorlariga rasman olib kirdi. Ushbu avtomobil nafaqat tijorat transporti, balki sport avtomobillariga xos dinamikasi va tejamkorligi bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Mutaxassislarning fikricha, yangi model bozordagi koʻp yillik yetakchi hisoblangan Ford Ranger PHEV bilan jiddiy raqobatga kirishadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
BYD Shark oʻzining "Super Hybrid" tizimi bilan jihozlangan boʻlib, u toʻrt silindrli benzinli dvigatel va har bir oʻqda bittadan elektr motorni oʻz ichiga oladi. Tizimning umumiy quvvati 430 ot kuchiga teng boʻlib, bu Ford modelidan nafaqat 153 ot kuchiga koʻproq, balki Volkswagen Golf GTI kabi mashhur xetchbeklarni ham ortda qoldirishga qodir. Pikap 0 dan 100 km/soat tezlikka bor-yoʻgʻi 5,7 soniyada erishadi.
Texnik imkoniyatlar va masofa zaxirasiAvtomobilning pol qismi ostida 32,2 kW/soat sigʻimli akkumulyator joylashgan boʻlib, u faqat elektr rejimida 90 kilometrga yaqin (56 mil) masofani bosib oʻtish imkonini beradi. Bu koʻrsatkich uning asosiy raqobatchisi Ford Rangerʼdan ikki baravar koʻpdir. Shuningdek, akkumulyatorni 55 kW quvvatli tezkor zaryadlash stansiyalari orqali quvvatlantirish mumkinligi foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha qulaylik yaratadi.
BYD Shark parallel va ketma-ket gibrid rejimlarida ishlay oladi. Birinchi holatda dvigatel va motorlar birgalikda harakatni taʼminlasa, ikkinchi holatda benzinli dvigatel faqat generator vazifasini oʻtab, akkumulyatorni quvvatlantirishga xizmat qiladi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, pikapning umumiy tortish kuchi 650 Nm ni tashkil etadi, bu esa anʼanaviy dizel dvigatelli raqobatchilardan ancha ustunlik beradi.
Off-road va yuk tashish imkoniyatlariYangi model yoʻlsizlik sharoitlarida ham oʻzini ishonchli tutadi. Unda qum, loy, qor va shagʻal kabi maxsus harakatlanish rejimlari mavjud. Shuningdek, avtomobil Vehicle-to-Load (V2L) funksiyasiga ega, yaʼni uning akkumulyatoridan turli elektr asbob-uskunalarini quvvatlantirish uchun foydalanish mumkin. Bu xususiyat qurilish maydonchalarida yoki tabiat qoʻynida dam olishda juda asqotadi.
Biroq, avtomobilning yuk koʻtarish quvvati borasida ayrim kamchiliklar mavjud. BYD Shark yukxonasiga 790 kg gacha yuk ortish mumkin, bu esa Britaniya qonunchiligiga koʻra tijorat avtomobili maqomini olish uchun zarur boʻlgan 1000 kg lik koʻrsatkichdan kamdir. Shu sababli, biznes egalari uchun soliq imtiyozlari qoʻllanilmasligi mumkin. Pikapning shatakka olish quvvati esa 2500 kg ni tashkil etadi.
Avtomobil interyeri zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan: 10,25 dyuymli raqamli asboblar paneli, 15,6 dyuymli aylanuvchi sensorli ekran va 360 darajali kamera tizimi standart jihozlar qatoriga kiradi. Britaniya bozorida BYD Shark narxi taxminan 47 290 funt sterlingdan boshlanadi. Oʻzbekiston bozorida ham BYD brendining mashhurligini hisobga olsak, ushbu pikapning kelajakda mintaqamizga kirib kelishi mahalliy avtomobil ixlosmandlari uchun katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz.
…