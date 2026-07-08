BYD Shark pikapi Yevropa bozoriga chiqdi: Ford Ranger uchun jiddiy raqib

·22·Avto
BYD Shark pikapi Yevropa bozoriga chiqdi: Ford Ranger uchun jiddiy raqib

Xitoyning BYD kompaniyasi oʻzining ilk gibrid pikapi — BYD Shark modelini Buyuk Britaniya va Yevropa bozorlariga rasman olib kirdi. Ushbu avtomobil nafaqat tijorat transporti, balki sport avtomobillariga xos dinamikasi va tejamkorligi bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Mutaxassislarning fikricha, yangi model bozordagi koʻp yillik yetakchi hisoblangan Ford Ranger PHEV bilan jiddiy raqobatga kirishadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

BYD Shark oʻzining "Super Hybrid" tizimi bilan jihozlangan boʻlib, u toʻrt silindrli benzinli dvigatel va har bir oʻqda bittadan elektr motorni oʻz ichiga oladi. Tizimning umumiy quvvati 430 ot kuchiga teng boʻlib, bu Ford modelidan nafaqat 153 ot kuchiga koʻproq, balki Volkswagen Golf GTI kabi mashhur xetchbeklarni ham ortda qoldirishga qodir. Pikap 0 dan 100 km/soat tezlikka bor-yoʻgʻi 5,7 soniyada erishadi.

Texnik imkoniyatlar va masofa zaxirasi

Avtomobilning pol qismi ostida 32,2 kW/soat sigʻimli akkumulyator joylashgan boʻlib, u faqat elektr rejimida 90 kilometrga yaqin (56 mil) masofani bosib oʻtish imkonini beradi. Bu koʻrsatkich uning asosiy raqobatchisi Ford Rangerʼdan ikki baravar koʻpdir. Shuningdek, akkumulyatorni 55 kW quvvatli tezkor zaryadlash stansiyalari orqali quvvatlantirish mumkinligi foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha qulaylik yaratadi.

BYD Shark parallel va ketma-ket gibrid rejimlarida ishlay oladi. Birinchi holatda dvigatel va motorlar birgalikda harakatni taʼminlasa, ikkinchi holatda benzinli dvigatel faqat generator vazifasini oʻtab, akkumulyatorni quvvatlantirishga xizmat qiladi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, pikapning umumiy tortish kuchi 650 Nm ni tashkil etadi, bu esa anʼanaviy dizel dvigatelli raqobatchilardan ancha ustunlik beradi.

Off-road va yuk tashish imkoniyatlari

Yangi model yoʻlsizlik sharoitlarida ham oʻzini ishonchli tutadi. Unda qum, loy, qor va shagʻal kabi maxsus harakatlanish rejimlari mavjud. Shuningdek, avtomobil Vehicle-to-Load (V2L) funksiyasiga ega, yaʼni uning akkumulyatoridan turli elektr asbob-uskunalarini quvvatlantirish uchun foydalanish mumkin. Bu xususiyat qurilish maydonchalarida yoki tabiat qoʻynida dam olishda juda asqotadi.

Biroq, avtomobilning yuk koʻtarish quvvati borasida ayrim kamchiliklar mavjud. BYD Shark yukxonasiga 790 kg gacha yuk ortish mumkin, bu esa Britaniya qonunchiligiga koʻra tijorat avtomobili maqomini olish uchun zarur boʻlgan 1000 kg lik koʻrsatkichdan kamdir. Shu sababli, biznes egalari uchun soliq imtiyozlari qoʻllanilmasligi mumkin. Pikapning shatakka olish quvvati esa 2500 kg ni tashkil etadi.

Avtomobil interyeri zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan: 10,25 dyuymli raqamli asboblar paneli, 15,6 dyuymli aylanuvchi sensorli ekran va 360 darajali kamera tizimi standart jihozlar qatoriga kiradi. Britaniya bozorida BYD Shark narxi taxminan 47 290 funt sterlingdan boshlanadi. Oʻzbekiston bozorida ham BYD brendining mashhurligini hisobga olsak, ushbu pikapning kelajakda mintaqamizga kirib kelishi mahalliy avtomobil ixlosmandlari uchun katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz.

BYDBYD SharkPikapGibridAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW i3: Oʻn yildan keyin ham dolzarbligini yoʻqotmagan futuristik elektromobilBMW i3: Oʻn yildan keyin ham dolzarbligini yoʻqotmagan futuristik elektromobilBugun, 15:25Xizmat avtomobili yoki naqd pul: Qaysi taklif xodim uchun foydaliroq?Xizmat avtomobili yoki naqd pul: Qaysi taklif xodim uchun foydaliroq?Bugun, 13:30BYD zaxira g‘ildirakka ehtiyojni yo‘q qiladigan avtomobilni taqdim etdiBYD zaxira g‘ildirakka ehtiyojni yo‘q qiladigan avtomobilni taqdim etdiBugun, 12:28Dacia yangi Striker krossoverini taqdim etdi: Hamyonbop SUV va universal uygʻunligiDacia yangi Striker krossoverini taqdim etdi: Hamyonbop SUV va universal uygʻunligiBugun, 11:26Chery kompaniyasining daromadi Volkswagen guruhidan uch baravar oshib ketdiChery kompaniyasining daromadi Volkswagen guruhidan uch baravar oshib ketdiBugun, 10:29Fiat yoshlarni jalb qilish uchun Abarth Topolino modelini ishlab chiqmoqchiFiat yoshlarni jalb qilish uchun Abarth Topolino modelini ishlab chiqmoqchiBugun, 08:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi