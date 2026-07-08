Voysex Shensni daxshatli tan jarohati haqida: Har bir seyvdan soʻng ogʻriq sezaman

·0·Sport
Voysex Shensni daxshatli tan jarohati haqida: Har bir seyvdan soʻng ogʻriq sezaman

Ispaniyaning Barselona jamoasi darvozaboni Voysex Shensni oʻz faoliyatidagi kutilmagan va ogʻriqli haqiqatlarni ochiqladi. Polshalik posbonning maʼlum qilishicha, u oʻn yildan ortiq vaqtdan beri har bir seyvni kuchli jismoniy azob bilan amalga oshirib kelmoqda. Bu holat uning Londonning Arsenal klubidagi yoshlik yillarida olgan ogʻir jarohati bilan bogʻliq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, 2008-yilda Arsenal mashgʻulot zalida yuz bergan noxush hodisa Shensnining har ikki qoʻli sinishiga sabab boʻlgan edi. Oʻshandan beri oʻtgan vaqt davomida u Roma va Yuventus kabi grand klublarda toʻp surgan boʻlsa-da, surunkali ogʻriqlar uni bir lahza ham tark etmagan. Darvozabonning taʼkidlashicha, aynan shu jismoniy qiynoqlar Yevro-2024dan soʻng faoliyatini yakunlash haqidagi qaroriga asosiy sabab boʻlgan.

Kundalik hayotdagi qiyinchiliklar

Shensni oʻzining sobiq jamoadoshi Grzegorz Krychowiak bilan suhbatda Barselona tarkibidagi mashgʻulotlar va oʻyinlar u uchun qanchalik qimmatga tushayotganini soʻzlab berdi. "Toʻpni ogʻriqsiz ushlash men uchun imkonsiz. Faoliyatim davomida birorta ham zarbani hech narsani his qilmasdan qaytarganimni eslay olmayman. Shunchaki, men bu yoqimsiz tuygʻuga oʻrganib qolganman", — deydi tajribali darvozabon.

Maʼlum boʻlishicha, ogʻriqlar faqat maydon bilan cheklanib qolmaydi. Mashgʻulotlardan soʻng qoʻllardagi yalligʻlanish va charchoq shunchalik kuchayib ketadiki, hatto oddiy maishiy yumushlarni bajarish ham imkonsizga aylanadi. Shensni baʼzida oʻz qoʻlqoplarini yordamsiz yecholmasligini tan oldi.

"Baʼzida qoʻlqopdagi yopishqoq tasmani (Velcro) oʻzim yecha olmayman va kimdandir yordam soʻrashga majbur boʻlaman. Qoʻlimda suv idishini ham tutib turolmayman yoki uning qopqogʻini ochishga kuchim yetmaydi. Qoʻllarim oʻziga kelishi uchun kamida bir soat vaqt kerak boʻladi", — deya qoʻshimcha qildi u.

Ruhiy bosim va oilaviy munosabatlar

Jismoniy azoblardan tashqari, Voysex Shensni oʻzining otasi, sobiq professional darvozabon Matsiy Shensni bilan boʻlgan murakkab munosabatlariga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, bolaligi otasining uyga qaytishidan qoʻrqish hissi bilan oʻtgan, bu esa uning ruhiy holatiga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmagan.

Eslatib oʻtamiz, Barselona asosiy darvozaboni Marc-Andre ter Stegen jiddiy jarohat olganidan soʻng, kataloniyaliklar rahbariyati Shensnini nafaqadan qaytishga koʻndirgan edi. Hozirda u Hansi Flick qoʻl ostida oʻzining sport formasini tiklash va jamoaga yordam berishda davom etmoqda, biroq har bir muvaffaqiyatli harakat ortida ulkan jismoniy chidamlilik yotibdi.

BarselonaVoysex ShensniArsenalFutbolJarohat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Mbappe va Bellingham yangi davrga tayyorJoze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Mbappe va Bellingham yangi davrga tayyorBugun, 17:30Alvaro Arbeloa Angliyada: Fulxem Real Madridning uch nafar iqtidorli futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiAlvaro Arbeloa Angliyada: Fulxem Real Madridning uch nafar iqtidorli futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 17:18«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldi«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldiBugun, 17:16Misrlik jurnalist: «Terma jamoamiz tarix yaratdi»Misrlik jurnalist: «Terma jamoamiz tarix yaratdi»Bugun, 17:01Patrice Evra Michael Olise haqida: “Uning xotirjamligi — eng katta ustunligi”Patrice Evra Michael Olise haqida: “Uning xotirjamligi — eng katta ustunligi”Bugun, 16:53Real Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilashga tayyorReal Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilashga tayyorBugun, 16:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi