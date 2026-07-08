Voysex Shensni daxshatli tan jarohati haqida: Har bir seyvdan soʻng ogʻriq sezaman
Ispaniyaning Barselona jamoasi darvozaboni Voysex Shensni oʻz faoliyatidagi kutilmagan va ogʻriqli haqiqatlarni ochiqladi. Polshalik posbonning maʼlum qilishicha, u oʻn yildan ortiq vaqtdan beri har bir seyvni kuchli jismoniy azob bilan amalga oshirib kelmoqda. Bu holat uning Londonning Arsenal klubidagi yoshlik yillarida olgan ogʻir jarohati bilan bogʻliq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, 2008-yilda Arsenal mashgʻulot zalida yuz bergan noxush hodisa Shensnining har ikki qoʻli sinishiga sabab boʻlgan edi. Oʻshandan beri oʻtgan vaqt davomida u Roma va Yuventus kabi grand klublarda toʻp surgan boʻlsa-da, surunkali ogʻriqlar uni bir lahza ham tark etmagan. Darvozabonning taʼkidlashicha, aynan shu jismoniy qiynoqlar Yevro-2024dan soʻng faoliyatini yakunlash haqidagi qaroriga asosiy sabab boʻlgan.
Kundalik hayotdagi qiyinchiliklarShensni oʻzining sobiq jamoadoshi Grzegorz Krychowiak bilan suhbatda Barselona tarkibidagi mashgʻulotlar va oʻyinlar u uchun qanchalik qimmatga tushayotganini soʻzlab berdi. "Toʻpni ogʻriqsiz ushlash men uchun imkonsiz. Faoliyatim davomida birorta ham zarbani hech narsani his qilmasdan qaytarganimni eslay olmayman. Shunchaki, men bu yoqimsiz tuygʻuga oʻrganib qolganman", — deydi tajribali darvozabon.
Maʼlum boʻlishicha, ogʻriqlar faqat maydon bilan cheklanib qolmaydi. Mashgʻulotlardan soʻng qoʻllardagi yalligʻlanish va charchoq shunchalik kuchayib ketadiki, hatto oddiy maishiy yumushlarni bajarish ham imkonsizga aylanadi. Shensni baʼzida oʻz qoʻlqoplarini yordamsiz yecholmasligini tan oldi.
"Baʼzida qoʻlqopdagi yopishqoq tasmani (Velcro) oʻzim yecha olmayman va kimdandir yordam soʻrashga majbur boʻlaman. Qoʻlimda suv idishini ham tutib turolmayman yoki uning qopqogʻini ochishga kuchim yetmaydi. Qoʻllarim oʻziga kelishi uchun kamida bir soat vaqt kerak boʻladi", — deya qoʻshimcha qildi u.
Ruhiy bosim va oilaviy munosabatlarJismoniy azoblardan tashqari, Voysex Shensni oʻzining otasi, sobiq professional darvozabon Matsiy Shensni bilan boʻlgan murakkab munosabatlariga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, bolaligi otasining uyga qaytishidan qoʻrqish hissi bilan oʻtgan, bu esa uning ruhiy holatiga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmagan.
Eslatib oʻtamiz, Barselona asosiy darvozaboni Marc-Andre ter Stegen jiddiy jarohat olganidan soʻng, kataloniyaliklar rahbariyati Shensnini nafaqadan qaytishga koʻndirgan edi. Hozirda u Hansi Flick qoʻl ostida oʻzining sport formasini tiklash va jamoaga yordam berishda davom etmoqda, biroq har bir muvaffaqiyatli harakat ortida ulkan jismoniy chidamlilik yotibdi.
…