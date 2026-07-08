Venus Williams qoʻllab-quvvatlayotgan WeWard ilovasi foydalanuvchilarni piyoda yurishga majbur qiladi
Zamonaviy texnologiyalar insonlarni koʻproq ekran qarshisiga bogʻlab qoʻyayotgan bir paytda, Fransiyaning WeWard startapi mutlaqo teskari yondashuvni taklif qilmoqda. Piyoda yurishni ragʻbatlantiruvchi ushbu platforma yangi “Walking Mode” funksiyasini ishga tushirdi. Endilikda foydalanuvchilar kunlik belgilangan qadamlar sonini bosib oʻtmaguncha, oʻzlarining sevimli ilovalaridan foydalanishni cheklab qoʻyishlari mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri xabariga koʻra, ushbu funksiya ham jismoniy faollikni oshirish, ham smartfonga boʻlgan qaramlikni (ekran vaqtini) kamaytirishga qaratilgan. Masalan, foydalanuvchi TikTok yoki Instagram ilovalarini bloklab qoʻyishi va ularga kirish huquqini faqat 3 000 yoki 5 000 qadam yurgandan keyin tiklanadigan qilib sozlashi mumkin. Bu esa ijtimoiy tarmoqlarda vaqtni behuda sarflash oʻrniga, salomatlik uchun foydali mashgʻulot bilan shugʻullanishga undaydi.
Sogʻlom turmush tarzi va raqamli gigiyenaWeWard ilovasi shu vaqtga qadar foydalanuvchilarga har bir qadami uchun “Wards” deb nomlanuvchi ichki valyutani taqdim etib kelardi. Ushbu virtual mablagʻlarni keyinchalik naqd pulga, sovgʻa kartalariga almashtirish yoki xayriya ishlariga yoʻnaltirish imkoniyati mavjud. Yangi joriy etilgan cheklov tizimi esa ilovaning gamifikatsiya (oʻyinlashtirish) elementlarini yanada kuchaytiradi.
Mashhur tennis yulduzi Venus Williams tomonidan moliyalashtirilgan ushbu loyiha bugungi kunda dunyoning 29 ta mamlakatida 30 milliondan ortiq foydalanuvchiga ega. Kompaniya ma’lumotlariga koʻra, ilovadan foydalanish odamlarning piyoda yurish vaqtini oʻrtacha 25 foizga oshirgan. Bu koʻrsatkich ayniqsa harakatsiz turmush tarzi keng tarqalgan hozirgi davrda muhim ahamiyatga ega.
Ma’lumotlar xavfsizligi va biznes modelKoʻplab shunga oʻxshash ilovalar foydalanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlarini sotish orqali daromad koʻrsa-da, WeWard ma’lumotlarni uchinchi shaxslarga sotmasligini ta’kidlamoqda. Platforma oʻz faoliyatini quyidagi manbalar hisobidan moliyalashtiradi:
- Ilova ichidagi xaridlar;
- Affilliat marketing (hamkorlik dasturlari);
- Premium obunalar;
- Reklama joylashtirish.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday yechimlar dolzarbdir. Mamlakatimizda ham sogʻlom turmush tarzini targʻib qiluvchi platformalarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, ijtimoiy tarmoqlarga cheklov qoʻyish orqali piyoda yurishni ragʻbatlantirish samarali usul boʻlishi mumkin. Hozircha ilova xalqaro bozorlarda faol kengayishda davom etmoqda.
…