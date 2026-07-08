Venus Williams qoʻllab-quvvatlayotgan WeWard ilovasi foydalanuvchilarni piyoda yurishga majbur qiladi

·37·Texno
Venus Williams qoʻllab-quvvatlayotgan WeWard ilovasi foydalanuvchilarni piyoda yurishga majbur qiladi

Zamonaviy texnologiyalar insonlarni koʻproq ekran qarshisiga bogʻlab qoʻyayotgan bir paytda, Fransiyaning WeWard startapi mutlaqo teskari yondashuvni taklif qilmoqda. Piyoda yurishni ragʻbatlantiruvchi ushbu platforma yangi “Walking Mode” funksiyasini ishga tushirdi. Endilikda foydalanuvchilar kunlik belgilangan qadamlar sonini bosib oʻtmaguncha, oʻzlarining sevimli ilovalaridan foydalanishni cheklab qoʻyishlari mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri xabariga koʻra, ushbu funksiya ham jismoniy faollikni oshirish, ham smartfonga boʻlgan qaramlikni (ekran vaqtini) kamaytirishga qaratilgan. Masalan, foydalanuvchi TikTok yoki Instagram ilovalarini bloklab qoʻyishi va ularga kirish huquqini faqat 3 000 yoki 5 000 qadam yurgandan keyin tiklanadigan qilib sozlashi mumkin. Bu esa ijtimoiy tarmoqlarda vaqtni behuda sarflash oʻrniga, salomatlik uchun foydali mashgʻulot bilan shugʻullanishga undaydi.

Sogʻlom turmush tarzi va raqamli gigiyena

WeWard ilovasi shu vaqtga qadar foydalanuvchilarga har bir qadami uchun “Wards” deb nomlanuvchi ichki valyutani taqdim etib kelardi. Ushbu virtual mablagʻlarni keyinchalik naqd pulga, sovgʻa kartalariga almashtirish yoki xayriya ishlariga yoʻnaltirish imkoniyati mavjud. Yangi joriy etilgan cheklov tizimi esa ilovaning gamifikatsiya (oʻyinlashtirish) elementlarini yanada kuchaytiradi.

Mashhur tennis yulduzi Venus Williams tomonidan moliyalashtirilgan ushbu loyiha bugungi kunda dunyoning 29 ta mamlakatida 30 milliondan ortiq foydalanuvchiga ega. Kompaniya ma’lumotlariga koʻra, ilovadan foydalanish odamlarning piyoda yurish vaqtini oʻrtacha 25 foizga oshirgan. Bu koʻrsatkich ayniqsa harakatsiz turmush tarzi keng tarqalgan hozirgi davrda muhim ahamiyatga ega.

Ma’lumotlar xavfsizligi va biznes model

Koʻplab shunga oʻxshash ilovalar foydalanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlarini sotish orqali daromad koʻrsa-da, WeWard ma’lumotlarni uchinchi shaxslarga sotmasligini ta’kidlamoqda. Platforma oʻz faoliyatini quyidagi manbalar hisobidan moliyalashtiradi:

  • Ilova ichidagi xaridlar;
  • Affilliat marketing (hamkorlik dasturlari);
  • Premium obunalar;
  • Reklama joylashtirish.
Startap asoschilaridan biri Yves Benchimolning soʻzlariga koʻra, yangi avlod texnologik mahsulotlari foydalanuvchining diqqatini iloji boricha koʻproq ushlab qolishga emas, balki real hayotda sogʻlom odatlarni shakllantirishga xizmat qilishi kerak. WeWard foydalanuvchilari ilovaning oʻzida kuniga atigi bir necha daqiqa vaqt sarflashadi, qolgan vaqtda esa ular harakatda boʻlishadi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday yechimlar dolzarbdir. Mamlakatimizda ham sogʻlom turmush tarzini targʻib qiluvchi platformalarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, ijtimoiy tarmoqlarga cheklov qoʻyish orqali piyoda yurishni ragʻbatlantirish samarali usul boʻlishi mumkin. Hozircha ilova xalqaro bozorlarda faol kengayishda davom etmoqda.

WeWardTexnologiyaSalomatlikVenus WilliamsSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi 10 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaJeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi 10 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaBugun, 19:29Venus Aerospace gipertovushli dvigatellar uchun 90 million dollar investitsiya jalb qildiVenus Aerospace gipertovushli dvigatellar uchun 90 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 19:24OpenAI sobiq rahbari Kevin Weil koinot poygasiga qoʻshildi: Stoke Space yangi bosqichdaOpenAI sobiq rahbari Kevin Weil koinot poygasiga qoʻshildi: Stoke Space yangi bosqichdaBugun, 17:22Fransiyaning ZML startapi sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA gegemonligiga chek qoʻymoqdaFransiyaning ZML startapi sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA gegemonligiga chek qoʻymoqdaBugun, 13:22SambaNova sunʼiy intellekt chiplari bozori uchun 1 milliard dollar investitsiya jalb qildiSambaNova sunʼiy intellekt chiplari bozori uchun 1 milliard dollar investitsiya jalb qildiBugun, 12:23Avstraliyadagi eng yirik startap tanlovi: Startup Battlefield uchun arizalar muddati uzaytirildiAvstraliyadagi eng yirik startap tanlovi: Startup Battlefield uchun arizalar muddati uzaytirildiBugun, 03:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi