Braziliya JCH-2026 dan keyin vatanga bir futbolchi bilan qaytdi
JCH-2026da kutilganidan erta to‘xtagan Braziliya terma jamoasi musobaqadan keyin mamlakatga deyarli to‘liq tarkibda qaytmadi.
Folha de S.Paulo nashri ma’lumotiga ko‘ra, milliy jamoa safidan faqat bir futbolchi — «Flamengo» himoyachisi Danilo Luis da Silva Braziliyaga yo‘l olgan.
26 futbolchi darhol jamoadan ozod etildi
Braziliya 1/8 finalda Norvegiyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, jahon chempionatini erta tark etdi.
Manbaga ko‘ra, ushbu mag‘lubiyatdan keyin terma jamoaning barcha 26 nafar futbolchisi darhol jamoa ixtiyoridan ozod qilingan.
Aksariyat futbolchilar boshqa davlatlarga uchdi
Qayd etilishicha, o‘yinchilarning deyarli barchasi Braziliyaga emas, boshqa mamlakatlarga yo‘l olishni ma’qul ko‘rgan.
Ular ushbu davlatlarda ta’til o‘tkazishi yoki keyinroq o‘z klublariga qo‘shilib, yangi mavsumga tayyorgarlikni boshlashi kutilmoqda.
Anchelotti Kanadaga yo‘l oldi
Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti ham mag‘lubiyatdan bir kun o‘tib Kanadaga ketgani aytilmoqda.
Ma’lumotlarga ko‘ra, u yerda italiyalik mutaxassisning oilasiga tegishli uy mavjud.
XXI asrdagi eng yomon natija
Norvegiyaga qarshi mag‘lubiyat Braziliya uchun og‘ir zarba bo‘ldi.
1/8 finalda turnirdan chiqib ketish orqali Braziliya terma jamoasi XXI asrda jahon chempionatlaridagi eng yomon ko‘rsatkichini qayd etdi.
Braziliya futboli uchun bu natija nafaqat sport maydonidagi mag‘lubiyat, balki terma jamoaning kelajagi haqida jiddiy savollarni ham kun tartibiga olib chiqdi.
…