Braziliya JCH-2026 dan keyin vatanga bir futbolchi bilan qaytdi

·91·Sport
Braziliya JCH-2026 dan keyin vatanga bir futbolchi bilan qaytdi

JCH-2026da kutilganidan erta to‘xtagan Braziliya terma jamoasi musobaqadan keyin mamlakatga deyarli to‘liq tarkibda qaytmadi.

Folha de S.Paulo nashri ma’lumotiga ko‘ra, milliy jamoa safidan faqat bir futbolchi — «Flamengo» himoyachisi Danilo Luis da Silva Braziliyaga yo‘l olgan.

26 futbolchi darhol jamoadan ozod etildi

Braziliya 1/8 finalda Norvegiyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, jahon chempionatini erta tark etdi.

Manbaga ko‘ra, ushbu mag‘lubiyatdan keyin terma jamoaning barcha 26 nafar futbolchisi darhol jamoa ixtiyoridan ozod qilingan.

Aksariyat futbolchilar boshqa davlatlarga uchdi

Qayd etilishicha, o‘yinchilarning deyarli barchasi Braziliyaga emas, boshqa mamlakatlarga yo‘l olishni ma’qul ko‘rgan.

Ular ushbu davlatlarda ta’til o‘tkazishi yoki keyinroq o‘z klublariga qo‘shilib, yangi mavsumga tayyorgarlikni boshlashi kutilmoqda.

Anchelotti Kanadaga yo‘l oldi

Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti ham mag‘lubiyatdan bir kun o‘tib Kanadaga ketgani aytilmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, u yerda italiyalik mutaxassisning oilasiga tegishli uy mavjud.

XXI asrdagi eng yomon natija

Norvegiyaga qarshi mag‘lubiyat Braziliya uchun og‘ir zarba bo‘ldi.

1/8 finalda turnirdan chiqib ketish orqali Braziliya terma jamoasi XXI asrda jahon chempionatlaridagi eng yomon ko‘rsatkichini qayd etdi.

Braziliya futboli uchun bu natija nafaqat sport maydonidagi mag‘lubiyat, balki terma jamoaning kelajagi haqida jiddiy savollarni ham kun tartibiga olib chiqdi.

BrazilNorwayCarlo AncelottiCanadaFlamengo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanovga raqobatni yutqazgan "Manchester Siti" iqtidori klubdan ketmoqdaHusanovga raqobatni yutqazgan "Manchester Siti" iqtidori klubdan ketmoqdaBugun, 19:26«Real» Jud Bellingemga yangi shartnoma tayyorlamoqda...«Real» Jud Bellingemga yangi shartnoma tayyorlamoqda...Bugun, 18:32Voysex Shensni daxshatli tan jarohati haqida: Har bir seyvdan soʻng ogʻriq sezamanVoysex Shensni daxshatli tan jarohati haqida: Har bir seyvdan soʻng ogʻriq sezamanBugun, 18:13Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Mbappe va Bellingham yangi davrga tayyorJoze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Mbappe va Bellingham yangi davrga tayyorBugun, 17:30Alvaro Arbeloa Angliyada: Fulxem Real Madridning uch nafar iqtidorli futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiAlvaro Arbeloa Angliyada: Fulxem Real Madridning uch nafar iqtidorli futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 17:18«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldi«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldiBugun, 17:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi