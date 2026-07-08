Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Mbappe va Bellingham yangi davrga tayyor

·57·Sport
Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Mbappe va Bellingham yangi davrga tayyor

Madridning Real Madrid klubi oʻz tarixida yangi sahifa ochish arafasida turibdi. Jamoaning sobiq murabbiyi, futbol olamida "Maxsus" (The Special One) laqabi bilan tanilgan Joze Mourinyo yana "Santyago Bernabeu"ga qaytdi. Portugaliyalik mutaxassisning ikkinchi bor Madrid taxtiga oʻtirishi nafaqat muxlislar, balki soha mutaxassislari orasida ham katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Florentino Perezning bu qarori klubni yana Yevropa choʻqqisiga olib chiqish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Portugaliya terma jamoasining sobiq aʼzosi Jorge Andrade AS nashriga bergan intervyusida Mourinyoning qaytishini yuqori baholadi. Uning fikricha, 63 yoshli murabbiy hozirda oʻz faoliyatidagi eng tajribali va muvozanatli davrni oʻtkazmoqda. Andrade Mourinyoni nafaqat murabbiy, balki yosh mutaxassislar uchun haqiqiy "yulduz" va ustoz sifatida taʼrifladi. Bu tayinlov oʻtgan mavsumda sovrinsiz qolgan "qirollik klubi" uchun oʻziga xos turtki boʻlishi kutilmoqda.

Yulduzlar bilan ishlash va yangi taktika

Mourinyoning Madridga qaytishi Kylian Mbappe va Jud Bellingem kabi jahon darajasidagi yulduzlarning kelajagi bilan chambarchas bogʻliq. Ayniqsa, fransiyalik hujumchi Kylian Mbappe bilan hamkorlik koʻpchilikda qiziqish uygʻotmoqda. Goal.com xabariga koʻra, Mourinyo Mbappening terma jamoadagi gʻoliblik ruhini Real Madridga koʻchirib oʻtkazishni maqsad qilgan. Murabbiyning taktik intizomi va qatʼiyati Mbappening hujumdagi samaradorligini yanada oshirishi mumkin.

Jamoaning yana bir yetakchisi Jud Bellingem ham yangi murabbiy haqida ijobiy fikr bildirgan. Angliyalik yarim himoyachi Joze Mourinyoni top-darajadagi mutaxassis deb hisoblaydi va jamoaga gʻoliblik tajribasiga ega insonlar kelayotganidan mamnun. Mourinyo kelishi bilan klubning transfer siyosatida ham oʻzgarishlar kuzatilmoqda — endilikda uzoq muddatli loyihalardan koʻra, tezkor natija keltiradigan tajribali oʻyinchilarga eʼtibor kuchaytirilgan.

Jorge Andradening taʼkidlashicha, Mourinyoning matbuot va muxlislar bilan muloqot qilish uslubi, oʻzini tutishi Florentino Perez uchun saylov kampaniyasidagi eng katta gʻalabalardan biri boʻldi. "U murabbiylar uchun ilhom manbai. Jose Madridda birinchi marta ishlagan davridagidan (2010-2013) koʻra koʻproq zavq olib ishlaydi, chunki hozir u ancha tajribali", — deydi Andrade.

Chempionlar ligasi — asosiy maqsad

Real Madrid uchun har doim eng muhim sovrin Chempionlar ligasi boʻlib kelgan. Oʻtgan mavsumdagi omadsizlikdan soʻng, Mourinyo zimmasiga aynan ushbu turnirda gʻalaba qozonish vazifasi yuklangan. Mutaxassislar murabbiyning himoya va hujum oʻrtasidagi muvozanatni tiklash qobiliyati Madrid klubini yana qitʼaning eng kuchli jamoasiga aylantirishiga ishonishmoqda.

Mourinyoning qaytishi bilan bogʻliq asosiy kutilmalar quyidagilardan iborat:

  • Jamoada qatʼiy intizom va gʻoliblik mentalitetini tiklash;
  • Kylian Mbappe va Jud Bellingemning salohiyatini maksimal darajada ochish;
  • Qisqa muddat ichida Chempionlar ligasi kubogini Madridga qaytarish;
  • Transfer bozorida tajribali va tayyor yulduzlarni tarkibga jalb etish.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Joze Mourinyoning ikkinchi missiyasi Real Madrid uchun yangi davrning boshlanishidir. Portugaliyalik murabbiy oʻzining "oltin imkoniyati"dan foydalanib, Madridni yana futbol olamining markaziga olib chiqishga harakat qiladi.

Real MadridJose MourinhoKylian MbappeJude BellinghamFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alvaro Arbeloa Angliyada: Fulxem Real Madridning uch nafar iqtidorli futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiAlvaro Arbeloa Angliyada: Fulxem Real Madridning uch nafar iqtidorli futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 17:18«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldi«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldiBugun, 17:16Misrlik jurnalist: «Terma jamoamiz tarix yaratdi»Misrlik jurnalist: «Terma jamoamiz tarix yaratdi»Bugun, 17:01Patrice Evra Michael Olise haqida: “Uning xotirjamligi — eng katta ustunligi”Patrice Evra Michael Olise haqida: “Uning xotirjamligi — eng katta ustunligi”Bugun, 16:53Real Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilashga tayyorReal Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilashga tayyorBugun, 16:35Harry Kane toʻxtatib boʻlmas kuchga aylandi: Uni qanday toʻxtatish siri maʼlum boʻldiHarry Kane toʻxtatib boʻlmas kuchga aylandi: Uni qanday toʻxtatish siri maʼlum boʻldiBugun, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi