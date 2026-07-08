Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Mbappe va Bellingham yangi davrga tayyor
Madridning Real Madrid klubi oʻz tarixida yangi sahifa ochish arafasida turibdi. Jamoaning sobiq murabbiyi, futbol olamida "Maxsus" (The Special One) laqabi bilan tanilgan Joze Mourinyo yana "Santyago Bernabeu"ga qaytdi. Portugaliyalik mutaxassisning ikkinchi bor Madrid taxtiga oʻtirishi nafaqat muxlislar, balki soha mutaxassislari orasida ham katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Florentino Perezning bu qarori klubni yana Yevropa choʻqqisiga olib chiqish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Portugaliya terma jamoasining sobiq aʼzosi Jorge Andrade AS nashriga bergan intervyusida Mourinyoning qaytishini yuqori baholadi. Uning fikricha, 63 yoshli murabbiy hozirda oʻz faoliyatidagi eng tajribali va muvozanatli davrni oʻtkazmoqda. Andrade Mourinyoni nafaqat murabbiy, balki yosh mutaxassislar uchun haqiqiy "yulduz" va ustoz sifatida taʼrifladi. Bu tayinlov oʻtgan mavsumda sovrinsiz qolgan "qirollik klubi" uchun oʻziga xos turtki boʻlishi kutilmoqda.
Yulduzlar bilan ishlash va yangi taktikaMourinyoning Madridga qaytishi Kylian Mbappe va Jud Bellingem kabi jahon darajasidagi yulduzlarning kelajagi bilan chambarchas bogʻliq. Ayniqsa, fransiyalik hujumchi Kylian Mbappe bilan hamkorlik koʻpchilikda qiziqish uygʻotmoqda. Goal.com xabariga koʻra, Mourinyo Mbappening terma jamoadagi gʻoliblik ruhini Real Madridga koʻchirib oʻtkazishni maqsad qilgan. Murabbiyning taktik intizomi va qatʼiyati Mbappening hujumdagi samaradorligini yanada oshirishi mumkin.
Jamoaning yana bir yetakchisi Jud Bellingem ham yangi murabbiy haqida ijobiy fikr bildirgan. Angliyalik yarim himoyachi Joze Mourinyoni top-darajadagi mutaxassis deb hisoblaydi va jamoaga gʻoliblik tajribasiga ega insonlar kelayotganidan mamnun. Mourinyo kelishi bilan klubning transfer siyosatida ham oʻzgarishlar kuzatilmoqda — endilikda uzoq muddatli loyihalardan koʻra, tezkor natija keltiradigan tajribali oʻyinchilarga eʼtibor kuchaytirilgan.
Jorge Andradening taʼkidlashicha, Mourinyoning matbuot va muxlislar bilan muloqot qilish uslubi, oʻzini tutishi Florentino Perez uchun saylov kampaniyasidagi eng katta gʻalabalardan biri boʻldi. "U murabbiylar uchun ilhom manbai. Jose Madridda birinchi marta ishlagan davridagidan (2010-2013) koʻra koʻproq zavq olib ishlaydi, chunki hozir u ancha tajribali", — deydi Andrade.
Chempionlar ligasi — asosiy maqsadReal Madrid uchun har doim eng muhim sovrin Chempionlar ligasi boʻlib kelgan. Oʻtgan mavsumdagi omadsizlikdan soʻng, Mourinyo zimmasiga aynan ushbu turnirda gʻalaba qozonish vazifasi yuklangan. Mutaxassislar murabbiyning himoya va hujum oʻrtasidagi muvozanatni tiklash qobiliyati Madrid klubini yana qitʼaning eng kuchli jamoasiga aylantirishiga ishonishmoqda.
Mourinyoning qaytishi bilan bogʻliq asosiy kutilmalar quyidagilardan iborat:
- Jamoada qatʼiy intizom va gʻoliblik mentalitetini tiklash;
- Kylian Mbappe va Jud Bellingemning salohiyatini maksimal darajada ochish;
- Qisqa muddat ichida Chempionlar ligasi kubogini Madridga qaytarish;
- Transfer bozorida tajribali va tayyor yulduzlarni tarkibga jalb etish.
…