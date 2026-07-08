Toshkentda xorijliklarni nishonga olgan yirik Call-markaz fosh etildi

·0·Jamiyat
Toshkentda xorijliklarni nishonga olgan yirik Call-markaz fosh etildi

Ichki ishlar vazirligi Toshkent shahrida xorij fuqarolarini firibgarlik yo‘li - aldash bilan shug‘ullangan yirik Call-markazlar faoliyatiga chek qo‘yilganini ma’lum qildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, mazkur markazlar xodimlari Kanada, Buyuk Britaniya, Germaniya, Norvegiya va boshqa davlatlar fuqarolariga soxta telefon raqamlari orqali qo‘ng‘iroq qilib, ularni fishing havolalari yordamida firibgarlik sxemalariga jalb qilgan.

Tezkor tadbirlar davomida Yashnobod tumanidagi Call-markazda 97 nafar, Yakkasaroy tumanidagi markazda esa 34 nafar shaxs faoliyat yuritgani aniqlangan. Ular orasida nufuzli oliy ta’lim muassasalari talabalari, shuningdek, xorij fuqarolari ham bo‘lgani qayd etildi.

Aniqlanishicha, xodimlar ish boshlashdan oldin maxfiylik qoidalari bo‘yicha maxsus yo‘riqnomadan o‘tgan. Ular mijozlar bilan muloqotda o‘z haqiqiy ism-sharifini emas, balki taxalluslardan foydalangan. Shuningdek, markazlarga kirish va chiqish jarayoni ham maxsus qo‘riqlash xizmati tomonidan qat’iy nazorat qilingan.

Bir necha kishi ofis polida yuztuban yotibdi.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar o‘tkazilgan tezkor tadbirlar davomida Call-markazlardan 136 ta kompyuter, yuzlab telefon apparatlari, seyflar hamda boshqa texnik jihozlarni ashyoviy dalil sifatida musodara qildi.

Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirga qadar Call-markazlarning 2 nafar rahbari, 8 nafar asosiy gumonlanuvchi hamda yana 10 nafar shaxs qamoqqa olingan. Qolgan 111 nafar shaxsga nisbatan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Besh erkak qo‘llarini boshiga qo‘yib yoki devorga tirab, orqa tomondan turibdi.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ajrashmang ! Oilaga darz ketgach, mulk ham ikkiga bo‘linishi mumkin ...Ajrashmang ! Oilaga darz ketgach, mulk ham ikkiga bo‘linishi mumkin ...Bugun, 18:10Erkakni iPhone 17 Pro Max va pul berishga majburlagan qizga hukm o‘qildiErkakni iPhone 17 Pro Max va pul berishga majburlagan qizga hukm o‘qildiBugun, 17:53Qarshida Nexia-2 gaz balloni portladi: bir kishi halok bo‘ldiQarshida Nexia-2 gaz balloni portladi: bir kishi halok bo‘ldiBugun, 14:31Surxondaryoda ona 7-sinf o‘g‘liga mashina boshqarishga ruxsat berdiSurxondaryoda ona 7-sinf o‘g‘liga mashina boshqarishga ruxsat berdiBugun, 13:56Toshkentda Spark'ni o‘g‘irlagan shaxs Portugaliya o‘yiniga pul tikmoqchi bo‘lganToshkentda Spark'ni o‘g‘irlagan shaxs Portugaliya o‘yiniga pul tikmoqchi bo‘lganBugun, 13:36Lacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiLacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiBugun, 13:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi