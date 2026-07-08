Erkakni iPhone 17 Pro Max va pul berishga majburlagan qizga hukm o‘qildi

·42·Jamiyat
Erkakni iPhone 17 Pro Max va pul berishga majburlagan qizga hukm o‘qildi

Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida erkakdan qimmatbaho telefon va katta miqdorda pul talab qilib kelgan qiz tovlamachilikda aybdor deb topildi. Bu haqda sud hujjatlarida ma’lum qilingan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, tomonlar 2025 yil oktabr oyida Telegram orqali tanishgan. Dastlab qiz har bir uchrashuv uchun 1 million so‘m so‘ragan. Keyinchalik ular bir necha bor uchrashgan va erkak qizning bank kartasiga jami 2 million 800 ming so‘m o‘tkazib bergan.

Oradan vaqt o‘tgach, qiz ularning shaxsiy uchrashuvlariga oid video va audioyozuvlarni erkakning oila a’zolari hamda ish joyiga tarqatish bilan tahdid qilgan. Evaziga u 1 600 AQSH dollari qiymatidagi iPhone 17 Pro Max telefonini olib berishni talab qilgan. Erkak bosim ostida telefonni xarid qilib bergan.

Shundan so‘ng qiz homilador ekanini aytib, homilani oldirish uchun pul kerakligini bahona qilib, erkakdan yana 6 million 662 ming so‘m olgan. Biroq bu bilan ham cheklanmay, undan yana 1 000 AQSH dollari, agar topa olmasa 1 500 AQSH dollari berishini talab qilgan.

Doimiy tahdid va bosimlardan charchagan erkak ichki ishlar organlariga murojaat qilgan. O‘tkazilgan tezkor tadbir davomida qiz avval qo‘lga kiritgan 4 million 500 ming so‘mdan tashqari, maxsus ishlov berilgan 15 million so‘mni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi.

Sud qaroriga ko‘ra, qiz Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi (tovlamachilik) bilan aybli deb topilib, unga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Shuningdek, jabrlanuvchiga 19 million 500 ming so‘m pul mablag‘i hamda iPhone 17 Pro Max telefoni qaytarilgani, yetkazilgan moddiy zarar to‘liq qoplangani qayd etildi.

QamashiKashkadaryaTelegramiPhone 17 Pro Max
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda xorijliklarni nishonga olgan yirik Call-markaz fosh etildiToshkentda xorijliklarni nishonga olgan yirik Call-markaz fosh etildiBugun, 18:18Ajrashmang ! Oilaga darz ketgach, mulk ham ikkiga bo‘linishi mumkin ...Ajrashmang ! Oilaga darz ketgach, mulk ham ikkiga bo‘linishi mumkin ...Bugun, 18:10Qarshida Nexia-2 gaz balloni portladi: bir kishi halok bo‘ldiQarshida Nexia-2 gaz balloni portladi: bir kishi halok bo‘ldiBugun, 14:31Surxondaryoda ona 7-sinf o‘g‘liga mashina boshqarishga ruxsat berdiSurxondaryoda ona 7-sinf o‘g‘liga mashina boshqarishga ruxsat berdiBugun, 13:56Toshkentda Spark'ni o‘g‘irlagan shaxs Portugaliya o‘yiniga pul tikmoqchi bo‘lganToshkentda Spark'ni o‘g‘irlagan shaxs Portugaliya o‘yiniga pul tikmoqchi bo‘lganBugun, 13:36Lacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiLacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiBugun, 13:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi